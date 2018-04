Πέθανε ο αξέχαστος λοχίας του «Full Metal Jacket» Ρ. Λι Ερμι

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 10:06 |

Ο αμερικανός ηθοποιός, Ρόναλντ Λι Έρμι γνωστός από τον ρόλο τού αρχιλοχία Χάρτμαν στην ταινία «Full Metal Jacket» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών.



Όπως ανακοίνωσε ο επί σειρά ετών μάνατζέρ του, Μπιλ Ρόγκιν, ο Ρ. Λι Έρμι πέθανε στο νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας από επιπλοκές πνευμονίας.



Γεννημένος στην πόλη Εμπόρια του Κάνσας των ΗΠΑ μεγάλωσε σε αγρόκτημα με τα πέντε αδέλφια του. Όταν έγινε 14 ετών μετακόμισε με την οικογένειά του στην πόλη Ζίλα της Ουάσινγκτον. Επέλεξε να καταταγεί στον στρατό, αντί να εκτίσει ποινή φυλάκισης, καθώς είχε προβλήματα με τον νόμο. Έγινε πεζοναύτης για 11 χρόνια, πέρασε 14 μήνες στο Βιετνάμ και 11 μήνες στη νήσο Οκινάουα της Ιαπωνίας αλλά έκανε καριέρα στο Χόλιγουντ.



O Ρ. Λι Έρμι είχε εμφανιστεί σε πάνω από 60 ταινίες, μεταξύ άλλων τα φιλμ «Αποκάλυψη Τώρα», «Ο Μισσισσιπής καίγεται», «Toy Soldiers», «On Deadly Ground» (Σε επικίνδυνο έδαφος), «Seven», «Prefontaine» και σε τηλεοπτικές σειρές. Επίσης δάνεισε τη φωνή του σε πολλές ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως τα τρία «Toy Story» και σειρές κινουμένων σχεδίων, όπως το «Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness».



Γνωστός με το ψευδώνυμο «The Gunny», ήταν ένας ταλαντούχος ηθοποιός, είχε καθιερωθεί σε ρόλους καρατερίστα, υποδυόταν συχνά σκληροπυρηνικούς στρατιωτικούς και αστυνομικούς. Είχε προταθεί για Χρυσή Σφαίρα για την εξαιρετική ερμηνεία του στο «Full Metal Jacket».



Ο Ρ. Λι Έρμι αρχικά εργάστηκε ως τεχνικός σύμβουλος για το «Full Metal Jacket», αλλά ήθελε το ρόλο του λοχία. Σε συνέντευξή του είχε πει ότι ο Κιούμπρικ ήταν αρχικά απρόθυμος να του δώσει το ρόλο.



«Με είχε δει στην ταινία Boys in Company C και μου είπε: “Δεν είσαι όσο κακός χρειάζεται. Είσαι καλός”» είχε δηλώσει ο ηθοποιός μετά την κυκλοφορία της ταινίας.



«Θα μας λείψει πολύ όλους μας» ανέφερε στο μήνυμά του ο μανατζέρ του «Semper Fi, Gunny, Godspeed».



Οι συμπρωταγωνιστές του από την ταινία «Full Metal Jacket» Μάθιου Μοντίν και Βίνσεντ Ντ’ Ονόφριο ήταν μεταξύ εκείνων που απέτισαν φόρο τιμής στον Ρ. Λι Έρμι.



Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος ήταν φίλος με τον ηθοποιό σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Instagram εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο «ενός μύθου, ενός σπουδαίου Αμερικανού». «Είμαι περήφανος που είχα φίλο τον Ρ. Λι Έρμι», έγραψε ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.



Ο ηθοποιός ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ένωσης Όπλων (NRA- National Rifle Association) του πιο ισχυρού λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ.

«Ο αρχιλογίας πεζοναυτών Χάρτμαν στο Full Metal Jacket είχε τη φήμη ενός σκληρού και ηθικού ανθρώπου. Ο πραγματικός R. Lee Ermey ήταν ένας οικογενειάρχης και μια ευγενική και πράα ψυχή» έγραψε ο μανατζέρ του.