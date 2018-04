Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η Τρέισι Εμιν

Θύμα σεξουαλικής επίθεσης από γυναίκα δηλώνει ότι έχει πέσει η Τρέισι Έμιν- μία από τις διασημότερες βρετανίδες εικαστικούς και από τα πλέον προβεβλημένα μέλη του κινήματος των Young British Artists. Η υποψήφια στο παρελθόν για το Όσκαρ των εικαστικών, το βραβείο Τέρνερ, δεν αποκάλυψε το όνομα της γυναίκας που της επιτέθηκε, αλλά αποκάλυψε ότι «άρπαξε τον καβάλο μου και με χτύπησε σε έναν τοίχο», πριν η καλλιτέχνης προλάβει να την απειλήσει ότι θα την χτυπήσει.



«Οι γυναίκες δεν θα πρέπει να ντρέπονται να αντιμιλήσουν στο πρόσωπο που τους επιτίθεται. Προσωπικά τους απώθησα και ύψωσα τη γροθιά μου. Θα τους χτυπούσα. Είπα σε όλους τι είχε κάνει το συγκεκριμένο πρόσωπο κυρίως για να το εξευτελίσω. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι σεξουαλική παρενόχληση ασχέτως από το σε ποιο φύλο ανήκει ο επιτιθέμενος ή το θύμα», δήλωσε σε συνέντευξη της στο ραδιόφωνο του BBC, σήμερα, 10 Απριλίου η Τρείσι Έμιν.



Την ώρα που η εκκεντρική καλλιτέχνης έκανε τις παραπάνω αποκαλύψεις γίνονταν και τα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου ως τώρα έργου της: μια επιγραφή από νέον μήκους 20μ. στον διεθνή σταθμό St Pancras του Λονδίνου με τη φράση «I Want My Time With You» (Θέλω τον χρόνο μου μαζί σου).





Έργο που θεωρείται ως χείρα φιλίας της υπό έξοδο από την Ευρώπη Βρετανίας προς τη Γηραιά Ήπειρο. «Με το έργο μου αυτό θέλω να ξέρει ο κάθε επιβάτης που αποβιβάζεται από το Eurostar πως θέλω να παραμείνω στην Ευρώπη. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της Βρετανίας ως κάποιο μικροσκοπικό νησί στη Βόρεια Θάλασσα, αλλά με ανθρώπους σαν εμένα που δηλώνουν περήφανοι που είναι Βρετανοί και μέλη της Ευρώπης».