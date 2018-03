Σίνθια Νίξον: Από το Sex and The City υποψήφια κυβερνήτης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 19:04 |

Την απόφασή της να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης της Νέας Υόρκης με το Δημοκρατικό Κόμμα απέναντι στον σημερινό κυβερνήτη της πολιτείας, Άντονι Κουόμο, ανακοίνωσε η Σίνθια Νίξον. «Αγαπώ τη Νέα Υόρκη και σήμερα ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του κυβερνήτη» ανέφερε μέσω Twitter.



Η Σίνθια Νίξον έγινε ευρύτερα γνωστή από την επιτυχημένη σειρά Sex&The City (1998-2004), στην οποία υποδυόταν την καριερίστα δικηγόρο Μιράντα Χομπς. Για τον ρόλο αυτό έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα Β' γυναικείου ρόλου σε τηλεοπτική σειρά. Επίσης, κέρδισε το βραβείο Emmy Β' γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά (2004) και δύο βραβεία Σωματείου Ηθοποιών μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της (2001, 2003).



Πρωταγωνίστησε και στις δύο κινηματογραφικές μεταφορές της τηλεοπτικής σειράς, το 2008 και το 2010, ενώ εκτός από τον κινηματογράφο έχει εμφανιστεί πολλές φορές και στο θέατρο.



Γεννημένη στη Νέα Υόρκη και μητέρα δύο παιδιών, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Ντάνι Μόζες, η 52χρονη ηθοποιός έχει σχέση από το 2004 με την Κριστίν Μαρινόνι, με την οποία απέκτησε έναν γιο το 2011 και την οποία παντρεύτηκε το 2012.



Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης της Νέας Υόρκης με το Δημοκρατικό Κόμμα απέναντι στον σημερινό κυβερνήτη της πολιτείας και επίσης Δημοκρατικό, Άντονι Κουόμο.



Η Νίξον, η οποία είναι κάτοικος του Μπρούκλιν, δηλώνει «προοδευτική ακτιβίστρια, υποψήφια κυβερνήτης για να δώσει μάχη για μια καλύτερη Νέα Υόρκη, για μια Νέα Υόρκη με ισότητα».



Ο ακτιβισμός είναι πράγματι αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής της: η ηθοποιός διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια μιας μαστoγραφίας ρουτίνας τον Οκτώβριο του 2006. Αρχικά δίσταζε να ανακοινώσει δημοσίως το πρόβλημα υγείας της, αλλά το 2008 σε συνέντευξή της ανακοίνωσε τη μάχη που έδωσε με την νόσο και σήμερα είναι ακτιβίστρια για τον καρκίνο του μαστού.



Το tweet για την υποψηφιότητά της συνόδευε ένα βίντεο στο οποίο η ηθοποιός αναφέρει ότι «δεν έζησε ποτέ πουθενά αλλού», αλλά «μεγάλωσε στην πόλη αυτή, το παιδί μιας ανύπαντρης μητέρας σε ένα διαμέρισμα με μια κρεβατοκάμαρα και αρχικά έγινε ηθοποιός για να μπορεί να συντηρεί τον εαυτό της ενώ σπούδαζε στο Barnard College της Νέας Υόρκης».







I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018

Νέο αίμα

Επτά στους δέκα δεν γνώριζαν την Νίξον

Το πρόγραμμά της

Μπορεί να κερδίσει;

«Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερους έγχρωμους και γυναίκες και πρόσωπα από την κοινότητα ΛΟΑΤ όχι μόνο να εκπροσωπούν αλλά να ηγούνται. Αν θέλουμε να φτιάξουμε τον κόσμο μας, εκείνοι γνωρίζουν ποια είναι τα προβλήματα γιατί έχουν υπάρξει στην αντίπερα όχθη» είχε δηλώσει η Νίξον στο περιοδικό People όταν ξεκίνησαν να κυκλοφορούν οι φήμες ότι θα είναι υποψήφια.Η Νίξον θα είναι η πρώτη ανοιχτά γκέι υποψήφια κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Η σύζυγός της, η Μαρινόνι, γνωστή ακτιβίστρια της κοινότητας ΛΟΑΤ, εργαζόταν για τον Δημοκρατικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζι,ο μέχρι πριν από έναν μήνα που παραιτήθηκε. Το ζευγάρι είχε μάλιστα συνδράμει οικονομικά την προεκλογική του εκστρατεία.Η Νίξον πάντως θα χρειαστεί να δώσει σκληρή μάχη απέναντι στον σημερινό κυβερνήτη. Σε αντίθεση με τον Κουόμο, εκείνη ανήρτησε στην ιστοσελίδα της εκστρατείας της ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι «δεν θα δεχθεί οικονομική ενίσχυση από τον επιχειρηματικό χώρο». Επίσης, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει την τεράστια επιτυχία του Sex&The City προς όφελός της.Το αισιόδοξο ίσως στοιχείο είναι ότι οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν διχασμένους τους ψηφοφόρους της πολιτείας ως προς το ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας για τον Κουόμο δεδομένου μάλιστα ότι ο πατέρας του, ο Μάριο Κουόμο, επίσης είχε υπάρξει κυβερνήτης της πολιτείας για τρεις θητείες.Σε πρόσφατη δημοσκόπηση του Sienna College, το 48% των ερωτηθέντων της πρωτεύουσας της πολιτείας, του Όλμπανι, απάντησαν ότι πιθανόν να τον ψηφίσουν, ενώ το 46% ότι προτιμούν νέο αίμα.Μάλιστα, όπως επισημαίνει η New York Post, ορισμένοι από τους κατοίκους του συγκεκριμένου τμήματος της πολιτείας δεν γνωρίζουν καν ποια είναι η Νίξον.Παρότι σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο των εγγεγραμμένων Δημοκρατικών είναι upstate Newyorkers (δηλαδή κάτοικοι του βόρειου τμήματος της πολιτείας), στο βίντεο με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της η Νίξον αναφέρθηκε μόλις μια φορά στην περιοχή τους.«Οι διάσημοι, οι υπερβολικά πλούσιοι άνθρωποι, δεν μπορούν να κατανοήσουν τα προβλήματα των 50.000 κατοίκων της κομητείας του Σενάνγκο» λέει ο Πάτρικ Μακ Νιλ, μέλος των Δημοκρατικών από το Νόρουιτς και προσθέτει ότι χρειάστηκε να αναζητήσει στο Google την Νίξον για να θυμηθεί ποια είναι. «Θέλει να βελτιώσει τον υπόγειο σιδηρόδρομο. Οκ, αλλά θέλει να φτιάξει και τη γέφυρα στον αυτοκινητόδρομο 12;» λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος.Το 70% των upstate New Yorkers δεν γνώριζαν ποια είναι η Νίξον ή δεν είχαν άποψη για εκείνη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Siena College. Το 13% είχαν θετική άποψη για αυτήν και το 17% αρνητική. Και μόλις το 24% των Δημοκρατικών της περιοχής που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι θα την ψήφιζαν, ενώ το 54% θα ψήφιζε τον Κουόμο.«Η δημοτικότητά της βασίζεται μόνο στην πόλη της Νέας Υόρκης. Το ‘Sex and the City’ ήταν η Πόλη της Νέας Υόρκης» λέει η Τζούντιθ Χάντερ, πρόεδρος των Δημοκρατικών στην κομητεία του Λίβινγκστον. «Η Νέα Υόρκη είναι υπερβολικά ποικιλόμορφη πολιτεία και θα πρέπει να είμαστε πεπεισμένοι ότι ο κάθε υποψήφιος κατανοεί και σέβεται αυτό το χαρακτηριστικό της».Σύμφωνα με καταμέτρηση του Νοεμβρίου, περίπου το 55% των 6,2 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων Δημοκρατικών βρίσκονται στο NYC.Ο Κουόμο είχε κερδίσει το χρίσμα του κόμματος στις προκριματικές του 2014 με περίπου το 56% των συνολικών ψήφων από το βόρειο τμήμα της πολιτείας και 68% από το Μεγάλο Μήλο. Η σχεδόν άγνωστη αντίπαλός του, η Ζέφιρ Τίτσαουτ, που τώρα είναι ταμίας της προεκλογικής εκστρατείας της Νίξον, είχε κερδίσει το ένα τρίτο της πολιτείας με περίπου το 40% των upstate Democrats να την υποστηρίζουν.Στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωνε την υποψηφιότητά της η Νίξον έλεγε: «Αγαπώ τη Νέα Υόρκη. Ποτέ δεν ήθελα να ζω αλλού, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει». Η ηθοποιός ανέφερε μια σειρά από προτεραιότητες της προεκλογικής της εκστρατείας.«Θέλουμε η κυβέρνησή μας να αρχίσει πάλι να ασχολείται με θέματα όπως η υγεία, να δοθεί τέλος στον υπερπληθυσμό στις φυλακές, να βελτιωθεί ο υπόγειος σιδηρόδρομος. Έχουμε πλέον βαρεθεί τους πολιτικούς που ενδιαφέρονται μόνο για τους τίτλους στα μμε και για την εξουσία αντί για εμάς…».Η ηθοποιός είναι εδώ και χρόνια ακτιβίστρια υπέρ της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση στη Νέα Υόρκη.«Είμαι μια υπερήφανη απόφοιτος δημόσιου σχολείου και γονέας παιδιών που φοιτούν σε δημόσιο σχολείο. Εμένα μου δόθηκαν ευκαιρίες, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει το ίδιο και για τα περισσότερα παιδιά στη Νέα Υόρκη σήμερα. Οι ηγέτες μας μάς απογοητεύουν. Είμαστε η πολιτεία με τις περισσότερες ανισότητες σε ολόκληρη την χώρα αφού έχουμε και υπερβολικά πλούσιους και υπερβολικά φτωχούς».«Αν διδαχτήκαμε κάτι αυτή την πρώτη χρονιά της προεδρίας του Τραμπ είναι ότι το ιππικό δεν θα έρθει να μας σώσει. Εμείς οι ίδιοι είμαστε το ιππικό..», είχε δηλώσει άλλωστε σε συνέντευξή της τον Ιανουάριο.Αν εκλεγεί, θα γίνει η πρώτη γυναίκα και ανοιχτά γκέι κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Μέσα από την εκστρατεία της παρουσιάζεται ως μια προοδευτική εναλλακτική απέναντι στον 60χρονο κεντρώο Κουόμο, ο οποίος μάλιστα συχνά αναφέρεται ως πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2020.«Δεν έχω αγωνία για το ποιος θα είναι υποψήφιος. Θα υπάρχουν υποψήφιοι. Αυτό ονομάζεται εκλογές και είναι εντάξει», δήλωσε ο Κουόμο. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τόσο εύκολος ο δρόμος και για τον ίδιο. Το επιτελείο της Νίξον σίγουρα θα επωφεληθεί από την παρουσία της καθηγήτριας πανεπιστημίου Τίτσαουτ, η οποία το 2014 που στάθηκε απέναντι στον Κουόμο, εκπροσώπησε την φιλελεύθερη πτέρυγα του κόμματος εξασφαλίζοντας το 34% έναντι 62% του Κουόμο.Επιπλέον, κάποιες κατηγορίες περί διαφθοράς στο Όλμπανι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επανέλθουν στο προσκήνιο. Ο στενός φίλος και πρώην σύμβουλος του Κουόμο, ο Τζόζεφ Περκόκο, καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα με κατηγορίες για διαφθορά. Παρότι ο ίδιος ο κυβερνήτης δεν έχει κατηγορηθεί στην ίδια υπόθεση, το όνομά του συνεχώς αναφερόταν στη διάρκεια της δίκης.