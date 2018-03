Ο Τζίμι Χέντριξ συγκινεί το κοινό του με έναν ακόμα δίσκο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 15:48 |

Ένα ανέκδοτο τραγούδι, κομμάτια άγνωστα αλλά και γνωστά σε νέες βερσιόν: ο Τζίμι Χέντριξ συνεχίζει να χαρίζει εκπλήξεις στους θαυμαστές του 48 χρόνια μετά τον θάνατό του, με ένα τρίτο μετά θάνατον άλμπουμ, το «Both Sides of the Sky», που κυκλοφορεί σε CD, ψηφιακά καθώς και σε περιορισμένο αριθμό δίσκων βινυλίου.



Μετά το "Valleys of Neptune" (2010) και το "People, Hell & Angels" (2013), η Legacy Recordings, η θυγατρική Sony Music που αναλαμβάνει τις επανεκδόσεις τραγουδιών, εκδίδει αυτή τη συλλογή 13 τραγουδιών, όλα τους ηχογραφημένα στο στούντιο μεταξύ 1968 και 1970.



Όταν έγινε γνωστή, στα τέλη Δεκεμβρίου, η ύπαρξη αυτού του δίσκου, ένα τραγούδι κυρίως έκανε να ριγήσουν τους λάτρεις αυτού που θεωρείται ο μεγαλύτερος δεξιοτέχνης της ηλεκτρικής κιθάρας στην ιστορία, το "$20 Fine".



Επειδή το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1969 ήταν άγνωστο στο ρεπερτόριο του Χέντριξ. Και αυτό γιατί ο βασικός ερμηνευτής ήταν ο Στίβεν Στιλς -μέλος του συγκροτήματος Crosby, Stills, Nash and Young - και ο Χέντριξ τον συνόδευε στην κιθάρα», δήλωσε ο Γιαζίντ Μανού, ο γάλλος ειδικός για τον Χέντριξ.



Το CSN&Y ήταν ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της αμερικάνικης ροκ.



Ο Στιλς, πρώην σύντροφος της γαλλίδας τραγουδίστριας Βερονίκ Σανσόν "ουδέποτε μίλησε γι αυτό το τραγούδι. Ωστόσο αυτό αποδεικνύει ότι η οικογένεια κατέχει ακόμη πράγματα, την ύπαρξη των οποίων δεν ξέραμε", προσθέτει ο Μανού.

Και το "$20 Fine" είναι ο λόγος εντούτοις να αποκτήσει κανείς το "Both Sides of the Sky"; ένα άλμπουμ στο οποίο ο Χέντριξ τραγουδά τα περισσότερα κομμάτια.



«Ναι και όχι», απαντά ο γάλλος ειδικός. «Ναι, γιατί ο λόγος παραμένει η ανακάλυψη μιας μουσικής που ποτέ δεν έχουμε ακούσει και που πράγματι ενθουσιάζει. Όχι γιατί το "$20 Fine» δεν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του δίσκου. Υπάρχουν νέες βερσιόν τραγουδιών όπως "Hear My Train a Comin" που ο Τζίμι δούλευε και ξαναδούλευε επί τρία χρόνια».



Ανάμεσα στα άλλα αξιόλογα τραγούδια είναι μια ανανέωση του "Woodstοck" του Τζόνι Μίτσελ στο οποίο ο Χέντριξ συνοδεύει επίσης τον Στίβεν Στιλς, και το "Lover man" στο οποίο ο Χέντριξ διασκεδάζει επαναλαμβάνοντας το θέμα της τηλεοπτικής σειράς "Batman".



Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι ο Χέντριξ ακόμη πουλάει πολύ καλά, καθώς οι δύο προηγούμενοι μετά θάνατον δίσκοι του έχουν πουλήσει συνολικά ένα εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως.



«Στο εξής, η Experience Hendrix LLC, κάτοχος των δικαιωμάτων, θα επικεντρωθεί στα live. Γιατί να μην επεξεργαστεί σε ψηφιακή μορφή ορισμένες πειρατικές ηχογραφήσεις; Το "άγιο δισκοπότηρο" είναι αυτό που είχε δοθεί στο Royal Albert Ηall του Λονδίνου στις 24 Φεβρουαρίου 1969. Του χρόνου θα συμπληρώνονται 50 χρόνια. Θα ήταν καλή ευκαιρία», εκτιμά ο Γιαζίντ Μανού.