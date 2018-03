Τιμητικές εκδηλώσεις για τον Μίκη Θεοδωράκη σε Γερμανία και Αυστρία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 13:47 |

Σειρά συναυλιών, τιμητικών εκδηλώσεων και αφιερωμάτων για τον Μίκη Θεοδωράκη πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τον Μάιο σε όλη τη Γερμανία και την Αυστρία. Πρόκειται για μια μεγάλη τιμή στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη από τις δύο αυτές χώρες και κυρίως από τη Γερμανία, με τη μουσική της οποίας γαλουχήθηκε μουσικά και καλλιτεχνικά και στην οποία η μουσική του έχει την μεγαλύτερη δημοτικότητα διεθνώς.



Ο ίδιος εξάλλου έχει δηλώσει στο παρελθόν για τη σχέση του με τη Γερμανία και το κοινό της: «Σπούδασα αρμονία, αντίστιξη και φούγκα, δηλαδή μουσική σύνθεση στο Ωδείο Αθηνών που είχε 100% γερμανική μουσική κατεύθυνση. Τα πρότυπά μου υπήρξαν ο Μπαχ, ο Μπετόβεν και ο Σούμπερτ που τους μελέτησα σε βάθος. Γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι είναι φυσικό η μουσική μου, παρά την ελληνικότητά της, να έχει στοιχεία που παραπέμπουν στη γερμανική μουσική. Ακόμα και τα τραγούδια μου. Ίσως γι' αυτό οι Γερμανοί, περισσότερο από κάθε άλλον λαό, αγαπούν τη μουσική μου. Επίσης, δεν είναι τυχαίο και το ότι οι δύο Εκδότες Μουσικής μου, ο SCHOTT και ο BREITKOPF & HAERTEL, είναι Γερμανοί. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι εγώ, αν και "Γερμανός" συνθέτης γεννημένος στο Αιγαίο, είμαι και τραγουδοποιός Κρητικός που έζησε στο Παρίσι».



Επιπλέον, θα γίνει η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Dance Fight Love Die - With Mikis on the Road», θα παιχτούν τα έργα του Πρώτη Συμφωνία, Ραψωδία για τσέλλο και Ορχήστρα, Πρώτη Σουίτα για Πιάνο και Ορχήστρα, Αντάτζιο για κλαρινέτο και ορχήστρα, 'Αξιον Εστί και Canto General, θα παρουσιαστεί το βιβλίο-βιογραφία του στα γερμανικά και θα εορτασθούν τα 30 χρόνια της Κίνησης «Πολιτισμός για την Ειρήνη» -της οποίας υπήρξε συνιδρυτής- με τα έργα του Λειτουργία Nr.2 για Χορωδία a capella και "Χορός Ασικικός" για σόλο τσέλλο. Οι συναυλίες και εκδηλώσεις θα γίνουν στις πόλεις Αμβούργο, Βερολίνο, Δρέζδη, Στουτγάρδη, Βόνη, Τούμπινγκεν, Λιντς και Κολωνία.



Εκτός των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, το Πανεπιστήμιο του Ζάλτσμπουργκ έχει αποφασίσει να ανακηρύξει τον Μίκη Θεοδωράκη επίτιμο διδάκτορα. Οι εκδηλώσεις αγκαλιάζουν τη μορφή του Θεοδωράκη φωτίζοντας όχι μόνο την μουσική του ιδιοφυία, αλλά και την προσωπικότητά του ευρύτερα, καθώς και τον κοινωνικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό του ρόλο μέσα από άλλες εκφάνσεις της τέχνης και μέσα από τα μάτια άλλων δημιουργών. Στις διάφορες εκδηλώσεις αναμένεται να παρευρεθούν σημαντικές προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό, ακαδημαϊκό, πολιτικό και πνευματικό χώρο.





- Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.





1.5.2018, Αμβούργο (Laeiszhalle)



"Theodorakis Classics"



Πρώτη Συμφωνία, Ραψωδία για τσέλλο και Ορχήστρα, Πρώτη Σουίτα για Πιάνο και Ορχήστρα, Αντάτζιο για κλαρινέτο και ορχήστρα



Απονομή βραβείου Christoph und Stephan Kaske Stiftung στον Μίκη Θεοδωράκη για το σύνολο του έργου του





2.5.2018, Βερολίνο (Babylon)



Dance Fight Love Die - With Mikis on the Road του Αστέρη Κούτουλα



Επίσημη Πρεμιέρα



3.5.2018, Βερολίνο



Ακαδημία Τεχνών Βερολίνου



Παρουσίαση γερμανικής βιβλίο-βιογραφίας για τον Μίκη Θεοδωράκη





4.5.2018, Δρέσδη (Kulturpalast)



Canto General



Mεγάλη Χορωδία της Singakademie Dresden, Elbland Philharmonie Sachsen,



Ekkehard Klemm (Μαέστρος)



6.5.2018, Στουτγκάρδη (Liederhalle - Beethovensaal)



"Theodorakis Classics"



Πρώτη Συμφωνία, Ραψωδία για τσέλλο και Ορχήστρα, Πρώτη Σουίτα για Πιάνο και Ορχήστρα, Αντάτζιο για κλαρινέτο και ορχήστρα



Argo Ensemble, Εκτορας Ταρτάνης (Μαέστρος)



8.5.2018, Tίμπινγκεν



(Stiftskirche Tübingen)



Λειτουργία Nr.2 για Χορωδία a capella, "Χορός Ασικικός" για Cello solo



Από τις 10.5.2018, Γερμανία



Διανομή στους κινηματογράφους της τανίας «Dance Fight Love Die - With Mikis on the Road» του Αστέρη Κούτουλα



6.6.2018, Σάλτσμπουργκ



Ανακήρυξη του Μίκη Θεοδωράκη ως επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Salzburg.





9.6.2018, Λιντς (Brucknerhaus)



Αξιον Εστί





1.7.2018, Βόνη & 7.7.2018, Κολωνία



Canto General