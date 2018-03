Με καρφίτσες κατά της βίας των όπλων η τελετή απονομής των Όσκαρ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 11:35 |

Τη βραδιά απονομής των Χρυσών Σφαιρών οι κινηματογραφικοί αστέρες φορούσαν καρφίτσες του κινήματος Time's Up κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.



Στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, σύμφωνα με όσα ανέφερε πηγή στο The Hollywood Reporter θα φορούν καρφίτσες για να προωθήσουν έναν άλλο σκοπό.



Μετά την πολύνεκρη ένοπλη επίθεση σε Λύκειο της πόλης Πάρκλαντ στη Φλόριντα των ΗΠΑ, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι, η μη κερδοσκοπική οργάνωση Everytown for Gun Safety η οποία υποστηρίζει τον έλεγχο των όπλων και τάσσεται κατά της ένοπλης βίας (που ίδρυσε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμεργκ) δημιούργησε ειδικές καρφίτσες για τους διάσημους που θα παραστούν στη βραδιά απονομής των σημαντικότερων βραβείων του Χόλιγουντ την Κυριακή.



Ένας «στιλίστας μόδας» ανέφερε στο The Hollywood Reporter ότι οι καρφίτσες έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και έχουν αποσταλεί σε βασικά πρακτορεία που εκπροσωπούν ταλέντα του Χόλιγουντ, ώστε να μπορούν να παραδοθούν στους stars προτού φτάσουν στο κόκκινο χαλί.



Παρόλο που δεν έχει γίνει γνωστό ποια μορφή θα έχουν οι καρφίτσες, το The Hollywood Reporter εικάζει ότι θα φέρουν το σύνθημα της οργάνωσης Everytown for Gun Safety, #NeverAgain.