Ντοκιμαντέρ για τον Πάπα Φραγκίσκο ετοιμάζει ο Βιμ Βέντερς

Ο Πάπας Φραγκίσκος είναι το θέμα ενός ντοκιμαντέρ του διάσημου σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς που θα προβληθεί τον Μάιο στις ΗΠΑ και στο οποίο μιλά για το σύμπαν και τη ζωή γενικότερα, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι παραγωγοί του φιλμ, τη συμπαραγωγή του οποίου υπογράφει το Βατικανό.



Σε σενάριο και σκηνοθεσία του βραβευμένου τρεις φορές με 'Οσκαρ Βιμ Βέντερς ("Παρίσι, Τέξας", "Buena Vista Social Club", "Τα φτερά του έρωτα") η ταινία "Pope Francis - A Man of his Word" θα προβληθεί στις ΗΠΑ στις 18 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Focus Features.



Στο ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε με την έγκριση του Βατικανού το οποίο και έδωσε μια πρωτοφανή πρόσβαση στην Αγία Έδρα σε κινηματογραφιστή, ο Ποντίφικας απευθύνεται στο κοινό για να μιλήσει για τη μετανάστευση, την οικολογία, τις ανισότητες του πλούτου και τον ρόλο της οικογένειας.



Ο Πάπας Φραγκίσκος δέχεται ερωτήσεις ανθρώπων από κάθε κοινωνική ομάδα και απαντά στους αγρότες και στους εργάτες, στους πρόσφυγες, στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, στους φυλακισμένους.



Το ντοκιμαντέρ δείχνει τον 81 ετών Ποντίφικα να ταξιδεύει ανά τον κόσμο, με εικόνες αρχείου από παρεμβάσεις του στον ΟΗΕ, στο αμερικανικό Κογκρέσο ή στο Γιαντ Βασέμ, το κέντρο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ.



"Ο Πάπας Φραγκίσκος είναι ζωντανό παράδειγμα ανθρώπου που τηρεί τον λόγο του. Στην ταινία μας μιλά απευθείας στον θεατή, πολύ ειλικρινά και αυθόρμητα", είχε υπογραμμίσει ο Βιμ Βέντερς πέρυσι, όταν το σχέδιό του αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά.



Ο πρώην αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες, Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο, γεννήθηκε στην πρωτεύουσα της Αργεντινής τον Δεκέμβριο του 1936 από φτωχή οικογένεια. Έγινε ο πρώτος Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που έχει 1,2 δισεκατ. πιστούς.



Ο Ποντίφικας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη πέρυσι, όταν υποδύθηκε τον εαυτό του στην αγγλόφωνη παιδική ταινία περιπέτειας "Beyond the Sun" ("Πέρα από τον Ήλιο").