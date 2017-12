Ο Ρίντλεϊ Σκότ δεν μετανιώνει που έδιωξε τον Κέβιν Σπέισι

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 15:41 |

Ο πολυβραβευμένος Άγγλος σκηνοθέτης, σερ Ρίντλεϊ Σκοτ μιλά για τη συνεργασία του με τον Κέβιν Σπέισι, αλλά και για το ότι δεν μετάνιωσε για την απόφασή του να τον αντικαταστήσει από τον Κρίστοφερ Πλάμερ στη δραματική ταινία «All Money in the World».

Ο πολυβραβευμένος Βρετανός σκηνοθέτης, σερ Ρίντλεϊ Σκοτ μιλά για τη συνεργασία του με τον Κέβιν Σπέισι, αλλά και για το ότι δεν μετάνιωσε για την απόφασή του να τον αντικαταστήσει από τον Κρίστοφερ Πλάμερ στη δραματική ταινία «All Money in the World».



Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της απαγωγής του εγγονού του Τζον Πολ Γκέτι το 1973, που έμεινε θρυλική επειδή ο τότε πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο αρνήθηκε να πληρώσει τα λύτρα.



Η κινηματογραφική ταινία όμως θα μείνει στην ιστορία επειδή την τελευταία στιγμή ο Σκοτ αντικατέστησε τον πρωταγωνιστή Κέβιν Σπέισι, εναντίον του οποίου διατυπώθηκαν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Ο 88χρονος Κρίστοφερ Πλάμερ κλήθηκε να υποδυθεί τον ρόλο.



Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Die Welt», στην ερώτηση αν αισθάνθηκε την ανάγκη να ακούσει την εκδοχή της ιστορίας από τον Κέβιν Σπέισι ο σκηνοθέτης απάντησε:



«Οι ειδήσεις με συγκλόνισαν και δεν το σκέφτηκα. Ειλικρινά, περίμενα ο κ. Σπέισι να μου τηλεφωνήσει. Ότι θα με πάρει τηλέφωνο και θα μου πει ό,τι θέλει. Αλλά ούτε ο ίδιος ούτε οι μάνατζέρ του ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Έτσι αισθάνθηκα ελεύθερος να ενεργήσω. Δεν μπορούσα να αφήσω τη στάση ενός ατόμου να καταστρέψει το έργο πολλών ανθρώπων, γι 'αυτό έλαβα αυτή την απόφαση. Μίλησα με τη Sony αμέσως και με τον συνεργάτη μου Νταν Φρίντκιν. "Θα είναι δύσκολο", του είπα. "Πρέπει να ελέγξουμε αν είναι διαθέσιμος ο Κρίστοφερ Πλάμερ". Μόλις ήταν διαθέσιμος, καλέσαμε τους υπόλοιπους συντελεστές, Μισέλ Γουίλιαμς, Μαρκ Γουόλμπερκ και τον Τσάρλι Πλάμερ. Οι τοποθεσίες ήταν διαθέσιμες και εντός δύο ημερών προχωρήσαμε».



Στην ερώτηση αν μετάνιωσε για τη συνεργασία με τον Κέβιν Σπέισι, απάντησε αρνητικά. «Ήταν φανταστικός και είχε επίσης το καλύτερο make-up που έχω δει ποτέ, τον έκανε να μοιάζει φυσικά στον 81χρονο Γκετί τον πρεσβύτερο. Όμως ο Κρίστοφερ Πλάμερ είναι 88, δεν χρειάστηκε μακιγιάζ.



Σε μια ταινία όπως αυτή, το πιο σημαντικό είναι να μελετάς τις προσωπικότητες. Η δουλειά μου είναι να φέρνω τους ανθρώπους στον κινηματογράφο, κι αυτό απαιτεί την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, ανέφερε απαντώντας στην ερώτηση γιατί είχε επιλέξει τον Κέβιν Σπέισι για τον ρόλο. «Η απόφαση από την αρχή ήταν Σπέισι ή Πλάμερ και τότε ο Σπέισι επικράτησε λόγω του "House of Cards". Είχε την υψηλότερη αγοραία αξία από την άποψη του στούντιο» τόνισε ο Ρίντλεϊ Σκοτ.



Ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στην ταινία. «Το υλικό είναι τέλειο και η ταινία άρχισε να προβάλλεται όπως είχε προγραμματιστεί τον Δεκέμβριο. Προτεραιότητά μας ήταν να σώσουμε το έργο που έχει ήδη γίνει» είπε.

Ποια ήταν η αντίδραση του Κρίστοφερ Πλάμερ όταν κλήθηκε να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο;



«Πήγα στη Νέα Υόρκη για τον συναντήσω και μου είπε: "Ήταν καιρός να έρθεις σε επαφή μαζί μου"», ανέφερε ο Άγγλος σκηνοθέτης.



Ο Ρίντλεϊ Σκοτ κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν θα αλλάξει το Χόλιγουντ μετά απ΄ όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν έρθει στο φως.



«Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που συμβαίνει τώρα και στη συνέχεια να κοιτάξουμε ξανά μπροστά. Είμαστε η βιομηχανία ψυχαγωγίας. Το κάνουμε αυτό για να επιβιώσουμε. Έτσι η ζωή είναι. Ή δεν είναι;».