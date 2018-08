Ι. Τσούπρα: Τι έλεγε και τι έκανε η υπεύθυνη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας (βίντεο)

Η Περιφέρεια Αττικής πρωταγωνιστεί στο απίστευτο αλαλούμ σχετικά με το τι έγινε και τι δεν έγινε τη νύχτα της μεγάλης φωτιάς στο Μάτι. Τις τελευταίες ημέρες έχει στηθεί ένα παιχνίδι απόδοση ευθυνών και ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο.

Στην πρώτη γραμμή αυτού του χάους είναι και η περιφερειακή σύμβουλος Αττικής Ιωάννα Τσούπρα, υπεύθυνη για την Πολιτική Προστασία. Είναι αυτή που κατακεραύνωσε την Πυροσβεστική λέγοντας στον ανακριτή ότι έκανε λάθος εκτιμήσεις της φωτιάς. Δεν αναφέρθηκε πάντως στις ευθύνες της Περιφέρειας.

Εχει κατηγορηθεί από τον Β. Μπουρνού, δήμαρχο Ραφήνας ότι πλαστογράφησε τα πρακτικά της συνεδρίασης που όπως όλα δείχνουν έγινε ελλιπώς και κατόπιν εορτής. Εχει κατηγορηθεί για το γεγονός ότι η Περιφέρεια, η ίδια δηλαδή, δεν έδωσε εντολή εκκένωσης των περιοχών που απειλούνταν από τη φωτιά. Την αρμοδιότητα για την εκκένωση σε περισσότερους του ενός δήμους την έχει η Περιφέρεια.

Κυρίως έχει κατηγορηθεί ότι η Περιφέρεια συγκάλεσε σύσκεψη ενώ η φωτιά είχε περάσει στο Μάτι και είχε κάψει τα πάντα.

Όπως είπε ο κ. Μπουρνούς, τον κάλεσαν στις 19.56 της Δευτέρας για να βρεθεί στις 20.00 στην Παλλήνη στη συνεδρίαση του Συντονιστικού που θα συνεδρίαζε για τη φωτιά. Ουσιαστικά δύο ώρες αφ' ότου η πυρκαγιά είχε περάσει στο Μάτι θα έκαναν σύσκεψη για να δουν τι θα κάνουν.

Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι εκείνη τη νύχτα επικράτησε ένα απόλυτο μπάχαλο και το Συντονιστικό που συγκλήθηκε στις 20:30 αφενός δε θα μπορούσε να κάνει κάτι μιας και τότε είχαν καεί τα πάντα, αφετέρου κλήθηκαν οι δήμαρχοι και εκπρόσωποι αστυνομικών και πυροσβεστών ελάχιστα λεπτά πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο από τα πρακτικά του συντονιστικού οργάνου προκύπτει ότι η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας στην περιοχή από την Περιφέρεια, δηλαδή η κυρία Τσούπρα, δεν είχε καν εικόνα για την περιοχή η οποία θα έπρεπε να εκκενωθεί.

Ταυτόχρονα σημείωνε (πάντα μετά τις 20:30 και ενώ η φωτιά είχε κάψει τα πάντα) ότι από την Πολιτική Προστασία δεν υπήρχε ενημέρωση και αξιολόγηση της κατάστασης.

Σήμερα, 10 μέρες μετά η κ. Τσούπρα κατέθεσε στον ανακριτή ότι δεν υπήρξε οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από τις πληγείσες περιοχές.

Στη δίωρη κατάθεσή της, μεταξύ των άλλων, ανέφερε ότι διαφορετικό πράγμα είναι η εκκένωση τύπου «άτακτη φυγή» και άλλο πράγμα είναι η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών. Αυτό το τελευταίο δεν έγινε ποτέ. Πρέπει να κάνει εισήγηση η Πυροσβεστική στον αρμόδιο Δήμαρχο και συνέχισε ότι για την εκκένωση έπρεπε να το πει στον εαυτό της η Πυροσβεστική γιατί μιλάμε πλέον για επίπεδο διάσωσης κάτι που εκείνη το κάνει





Δεν ήξεραν τίποτε

Μαθήματα διαχείρισης της κρίσης

Και συμβουλές

Ποια είναι

Εκείνη την ώρα της τραγωδίας και ενώ πλησίαζε η νύχτα η υπεύθυνη της Περιφέρειας έλεγε ότι τότε ενημερωνόταν τηλεφωνικά ότι υπάρχουν άνθρωποι στις παραλίες.Σύμφωνα με τα πρακτικά παρουσία της υπεύθυνης της Περιφέρειας, κ. Τσούπρα και άλλων ατόμων ο υπεύθυνος της Πυροσβεστικής ζήτησε από τον δήμαρχο Ραφήνας την απομάκρυνση των κατοίκων. Δεν αναφέρεται ωστόσο ούτε πότε έγινε αυτή η έκκληση, ούτε που βρισκόταν εκείνη την ώρα η πυρκαγιά. Ο ίδιος ο δήμαρχος λέει ότι ουδέποτε έγινε κάτι τέτοιο.Στο συντονιστικό φαίνεται ότι δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, ενώ δεν συμμετείχε ούτε και εκπρόσωπος του δήμου Ραφήνας.Ουσιαστικά δηλαδή έγινε έναν Συντονιστικό για τα μάτια του κόσμου, κατόπιν εορτής και χωρίς να υπάρχει καν εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής και για το τι έπρεπε να γίνει.Κι όλα αυτά με την ευθύνη της Περιφέρειας, της εκπροσώπου της «εξαφανισμένης» εδώ και ημέρες, Ρένας Δούρου, δηλαδή της κυρίας Γιάννας Τσούπρα.Η υπεύθυνη για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, που κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή, έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις κι έχει γράψει αρκετά άρθρα για τις αρμοδιότητές της. Και μας έχει ενημερώσει για το πόσο καλή δουλειά έχει κάνει η Περιφέρεια και πόσο προετοιμασμένη είναι για μεγάλες καταστροφές.Λέει σε μια συνέντευξή της: «Η Περιφέρεια αποτελεί έναν από τους κρίκους στην αλυσίδα της Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος σχετίζεται με την πρόληψη, την ετοιμότητα και το συντονισμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων. Συνεργάζεται με τους άλλους σημαντικούς κρίκους όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Αστυνομία, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι Δήμοι, οι Εθελοντικές Οργανώσεις κ.λπ.. και τους συνδράμει όταν απαιτείται».Ενώ ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η αναφορά της στο σχέδιο που έχει εκπονηθεί σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, σαν κι αυτή της 23ης Ιουλίου. Εχει σημασία να δούμε τι λέει και τι τελικά έγινε τη νύχτα του μεγάλου δράματος.Αναφέρει η κ. Τσούπρα: «Την ώρα της κρίσης πρέπει να διαχειριστεί ο καθένας από εμάς ο καθένας το ρόλο του. Πολυδαίδαλο κομμάτι το οποίο πρέπει να διαχειριστείς.Γι’ αυτό υπάρχουν σχέδια και μνημόνια ενεργειών ώστε εκείνη την ώρα να μη σκέφτεσαι αλλά να δρας (δείτε το βίντεο στα 13.44 λεπτά).Πρέπει να έχεις κάνει τόσο μεγάλη προετοιμασία και τόσες ασκήσεις που δεν κάνεις κινήσεις ενστικτωδώς. Πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να πάρω αυτόν, να κάνω εκείνο. Δεν σου επιτρέπεται εκείνη την ώρα να κάνεις αυτοσχεδιασμούς γιατί μπορεί να φέρουν πολλά προβλήματα και επιπτώσεις τέτοιες που δεν τις ξέρεις. Ενώ στις ασκήσεις και όταν είσαι τόσο καλά οργανωμένος μπορείς να λειτουργήσεις καλύτερα.Εχουμε αυτοματοποιημένο σύστημα να στέλνουμε σε όλους και sms και email και να παίρνουμε τηλέφωνα».Είναι η ίδια που έλεγε πέρυσι στις μεγάλες φωτιές: «Φυσικά είναι μεγάλη η καταστροφή αλλά η Αττική έχει ζήσει και άλλες φωτιές. Η φωτιά είναι δύσκολο φυσικό φαινόμενο».Ας δούμε και τις συμβουλές που έδινε σε τοποθέτησή της για τις πυρκαγιές.Αρχικά, θα ήθελα να αναφέρω ότι θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση συμβάντων κατά την αντιπυρική περίοδο ρυθμίζονται μέσω των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών (ΣΟΠΠ) Ενοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3013/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4249/14.Επιπροσθέτως ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των ΣΟΠΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα αναφέρονται στην υπ' αριθ. 7575/18-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία καθορίζονται ρητά τα τακτικά μέλη του συγκεκριμένου οργάνου. Τα οποία είναι εκτός του Αντιπεριφερειάρχη, δυο μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ), ο Στρατιωτικός Διοικητής της περιοχής, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Περιφερειακής Ενότητας και μεταξύ άλλων και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας.Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι τα τελευταία έτη σε όλα τα ΣΟΠΠ που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Σταθμών ή Υπηρεσιών που βρίσκονται στα χωρικά όρια της κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Άρα, όπως καταλαβαίνεται υπάρχει πλήρη αντιπροσώπευση των φορέων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.Τέλος, σε ότι αφορά τον σχεδιασμό και την δράση για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο ανά φορέα (Πυροσβεστική, Δασική Υπηρεσία, Περιφέρεια, Δήμοι κλπ) αυτά περιγράφονται λεπτομερώς σε εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε χρόνο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.Επιπρόσθετα θα ήθελα να τονίσω ότι με την εφαρμογή του Ν.4249/14 (άρθρο 92), στην έδρα της κάθε Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης θα έπρεπε να ιδρυθεί Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) το οποίο μεταξύ άλλων θα στελεχώνεται, εκτός από τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, και από στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο νομό Αττικής ως ΠΕ.Κ.Ε. έχει οριστεί το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ 199) του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής έχει απευθύνει αίτημα προς το ΕΣΚΕ 199 για την παρουσία στελεχών της, σε περίπτωση που απαιτηθεί προκειμένου να υπάρχει καλύτερος συντονισμός των ενεργειών και δυνάμεων που βρίσκονται στο πεδίο προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από πυρκαγιές.Θεωρώ, ότι οι ενέργειες που γίνονται με βάση τα αναφερόμενα στην νομοθεσία, δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά, στην πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να σπαταλάμε ανθρώπινο δυναμικό για αρμοδιότητες που ασκούνται μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με την νομοθεσία επιτυχώς, από φορείς όπως είναι η Περιφέρεια, οι Δήμοι κλπ.Αυτά που χρειάζεται να επιλυθούν, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίζονται πριν και μετά από φυσικές καταστροφές, είναι:Να λειτουργήσουν τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) στην έδρα της κάθε Περιφερειακής Πυροσβεστικής ΔιοίκησηςΝα λειτουργήσει η Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (όπως αναφέρεται στον Ν. 4249/14), που θα βοηθήσει τα μέγιστα στην κατάλληλη εκπαίδευση (με βάση Ευρωπαϊκά πρότυπα) τόσο του προσωπικού των ΟΤΑ Α' και Β΄ Βαθμού, που απασχολείται στις μονάδες Πολιτικής Προστασίας, όσο και των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στις εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της ΓΓΠΠ,Να υπάρξει χρηματοδότηση και των περιφερειών από το ΥΠΕΣ για την Πολιτική Προστασία, όπως γίνεται με τους δήμους,Να τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε η χρηματοδότηση που δίδεται στους Δήμους για την πυροπροστασία, να γίνει χρηματοδότηση για την πολιτική προστασία (να καλύπτει όλο το φάσμα των καταστροφών π.χ. πλημμύρες, φωτιές, χιόνια),Να γίνει απλούστευση του νομικού πλαισίου χρηματοδότησης μέσω προγραμματικών συμβάσεων με δασαρχεία, πυροσβεστική κλπ προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες που προκύπτουνΝα μετατραπούν οι τρίμηνες συμβάσεις εκτάκτων αναγκών στους Δήμους σε 5μηνες όσο διαρκεί δηλαδή η αντιπυρική περίοδος και να υπάρξει η πρόσληψη κατ΄ εξαίρεση μόνιμου προσωπικού για την πολίτικη προστασία.Να πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών,Να ασφαλιστούν οι εθελοντές για περιπτώσεις ατυχήματος κατά το συμβάνΝα μηδενιστούν τα τέλη κυκλοφορίας για τα εθελοντικά οχήματα των εθελοντικών οργανώσεων,Να χρηματοδοτηθούν οι εθελοντικές Οργανώσεις του μητρώου την ΓΓΠΠ από τον προϋπολογισμό της,Να τροποποιηθεί το νομοθετικού πλαισίου (απλούστευση διαδικασιών) για την χρηματοδότηση των αναγκών των εθελοντικών οργανώσεων από τους Δήμους,Να απαλλαγούν από τη σύνταξη μηχανολογικών μελετών τα εθελοντικά οχήματα για την έκδοση πινακίδων, όταν ή πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος είναι πυροσβεστικό όχημα.Σύμφωνα με το βιογραφικό της η Γιάννα Τσούπρα είναι γεννημένη στον δήμο Αχαρνών, όπου και κατοικεί, από πολύτεκνη οικογένεια και μητέρα δυο παιδιών.Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ, στην περιφέρεια Νησιών, επίσης διετέλεσε senior manager μεγάλης πολυεθνικής εταιρίες και ειδικός σύμβουλος στο υπουργείο παιδείας.Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, με Δίπλωμα Εσωτερικών Ελεγκτών, κάτοχος MBA with accounting, BAGELOR OF SCIENCE in Business with computing, University of Wales.Αγωνίζεται κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, με έντονη πολιτική και κοινωνική δράση