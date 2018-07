«Πολύ λυπημένος από τις τραγικές δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Η Ευρώπη θα μείνει στο πλευρό των ελλήνων φίλων μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Βοήθεια έρχεται από πολλές χώρες της ΕΕ», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.







Very saddened by the tragic forest fires in Greece. Europe will stand by our Greek friends in these difficult times. Help is on its way from several EU countries.