Αίτημα για ευρωπαϊκή βοήθεια για την κατάσβεση των πυρκαγιών

Ευρωπαϊκή βοήθεια για την κατάσβεση των πυρκαγιών που πλήττουν από το απόγευμα της Δευτέρας την χώρα μας, απηύθυνε η Ελλάδα.



Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters η Ελλάδα έχει απευθύνει έκκληση για βοήθεια από άλλες χώρες για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μιας σειράς πυρκαγιών που ξέσπασαν ανεξέλεγκτα στη χώρα τη Δευτέρα, δήλωσε η πυροσβεστική της.



«Λόγω της έντασης των πυρκαγιών και των κινδύνων που θέτουν, η χώρα μας υπέβαλε αίτημα μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για διεθνή βοήθεια με αέριο και γήπεδα», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής







