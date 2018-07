Νέα εποχή στις τηλεπικοινωνίες της Ελλάδας φέρνει η Vodafone

Η Vodafone φέρνει μία νέα εποχή στις τηλεπικοινωνίες της Ελλάδας, παρουσιάζοντας το πρώτο μεγάλης κλίμακας δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (Fiber To The Home, FTTH) στη χώρα, το οποίο κατασκευάστηκε στον Βύρωνα και διατίθεται εμπορικά σε οικιακούς και εταιρικούς πελάτες.



Το FTTH δίκτυο της Vodafone, το οποίο καλύπτει 17.000 νοικοκυριά στον Βύρωνα, εγκαινιάστηκε παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκου Παππά, του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλη Μαγκλάρα και του Δημάρχου Βύρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην περιοχή. Εκεί, οι κάτοικοι θα έχουν την ευκαιρία για τους επόμενους τρεις μήνες να δουν από κοντά τις δυνατότητες των δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων, αλλά και να απολαύσουν δωρεάν εφαρμογές και υπηρεσίες νέας γενιάς, οι οποίες στηρίζονται σε δίκτυα FTTH.



Το νέο δίκτυο FTTH της Vodafone Ελλάδας υποστηρίζει μία σειρά από υπηρεσίες και εφαρμογές νέας γενιάς που απαιτούν υπερυψηλές ταχύτητες και σταθερότητα σύνδεσης, εφαρμογές που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να προχωρήσει ταχύτερα προς την υλοποίηση του οράματος της Κοινωνίας των Gigabit.



Σήμερα, η Vodafone Ελλάδας ξεκινά την εμπορική διάθεση των οικιακών προγραμμάτων Vodafone Home Super Fiber Double Play και Vodafone Home Super Fiber Triple Play. Οι καταναλωτές που θα επιλέξουν τα παραπάνω προγράμματα θα διασυνδεθούν στο δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone, με εργασίες που θα υλοποιούνται από ειδικό συνεργείο της εταιρείας. Επιπλέον, για την αρχική περίοδο θα μπορούν να επωφεληθούν από ειδική προσφορά γνωριμίας.



Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δράση Superfast Broadband, μέσω της οποίας θα επωφεληθούν με επιπλέον συνολική έκπτωση 312 ευρώ για τους 24 πρώτους μήνες της σύνδεσής τους, καθώς και εφάπαξ επιδότηση 48 ευρώ για τον εξοπλισμό.



Παράλληλα, στους εταιρικούς πελάτες, η υπηρεσία Vodafone One Net, εκτός από αδιάλειπτη επικοινωνία και προηγμένες λειτουργίες σύγκλισης επικοινωνιών, προσφέρει πλέον και γρήγορο internet Super Fiber 100 / 200 Mbps, που βοηθά τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά στην τοπική και παγκόσμια αγορά.



Ο κ. Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας δήλωσε: «Σήμερα εγκαινιάζουμε μία νέα τεχνολογική περίοδο για τις τηλεπικοινωνίες της Ελλάδας, η οποία θα βοηθήσει τη χώρα να κινηθεί ταχύτερα και με στέρεα βήματα προς την υλοποίηση του οράματος μιας κοινωνίας των Gigabit. Χάρη στις νέες τεχνολογίες το μέλλον θα είναι συναρπαστικό και η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει ισότιμα στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία. Η Vodafone υλοποιεί το μεγαλύτερο κατατεθειμένο πλάνο ανάπτυξης δικτύου FTTH στη χώρα και φέρνει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τις καλύτερες τεχνολογίες δικτύου που μπορούν να καλύψουν τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις μελλοντικές τους ανάγκες σε ευρυζωνικά δίκτυα. Ο Βύρωνας είναι ο πρώτος δήμος της Ελλάδας που δηλώνει Fiber Ready!»



Το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών της Vodafone Ελλάδας περιλαμβάνει την υλοποίηση δικτύων οπτικών ινών σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Ιωάννινα, Κοζάνη, Βέροια. Παράλληλα, παρέχει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις καινοτόμες υπηρεσίες νέας γενιάς σε όλη την Ελλάδα.



Η Vodafone επίσης εγκαινίασε το Vodafone Fiber Ready Arena, τον πρώτο πολυχώρο υπερυψηλών ταχυτήτων στην Ελλάδα, που θα λειτουργεί στο Βύρωνα και είναι διαθέσιμος δωρεάν σε πολίτες και επαγγελματίες προκειμένου να γνωρίσουν την εμπειρία του FTTH δικτύου.