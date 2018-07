Δύο νέα σχολεία για προσφυγόπουλα από δύο έως και 18 ετών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 14:51 |

Τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν σε μαθήματα προσχολικής αγωγής, με στόχο -μεταξύ άλλων- την κοινωνικοποίηση, την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ακόμη και την απόλαυση των οφελών της αισθητικοκινητικής, θα έχουν από την 1η Σεπτεμβρίου δεκάδες προσφυγόπουλα ηλικίας από δύο έως έξι ετών στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του έργου «Enhancing the right to education and access to schooling for refugee children», που χρηματοδοτείται κατά το 100% από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα "Open Society Foundations" (OSF). Στο ίδιο διάστημα, προσφυγόπουλα εφηβικής ηλικίας θα μπορούν να κάνουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών.



Τη δράση, προϋπολογισμού 128.000 ευρώ, προωθεί η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ), σε συνεργασία με τον κεντρικό Δήμο και σε εταιρική σχέση με το τμήμα Κοινωνικής Προσφοράς της ΧΑΝΘ και του Solidarity Now. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η συντονίστρια του έργου και συνεργάτης της ΜΑΘ, Πάολα Σερεμέτη, εξήγησε ότι στο πλαίσιο του πρώτου τομέα του έργου, χώρος του δήμου στην οδό Πρασακάκη θα αναμορφωθεί σε παιδικό κέντρο δράσεων, προκειμένου να στεγάσει το πρόγραμμα «ΔΙΑ –δράσις: Παιδικό Κέντρο Δράσεων για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών».



Στον πρωινό κύκλο λειτουργίας, από τις 8 το πρωί έως τις 4 μετά το μεσημέρι, θα υλοποιείται στον συγκεκριμένο χώρο παιδαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δράσεις που έχουν στόχο την κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και βασικών μαθηματικών γνώσεων και αισθητικοκινητικής, για παιδιά προσφυγικών οικογενειών, ηλικίας 2- 4 ετών, στο πλαίσιο δίγλωσσου προγράμματος μαθησιακής διαδικασίας. Στον απογευματινό κύκλο λειτουργίας, από τις 4 μετά το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ, θα υλοποιείται πρόγραμμα με κύκλους διαπολιτισμικών δράσεων και εργαστηρίων για παιδιά 2- 6 ετών, σε ομάδες μεικτές από παιδιά τοπικού και προσφυγικού πληθυσμού. Το πρόγραμμα τόσο του πρωινού, όσο και του απογευματινού κύκλου θα παρέχεται δωρεάν στους συμμετέχοντες.



«Στον πρωινό κύκλο αναμένεται να συμμετάσχουν 23 παιδάκια, όσα και στον απογευματινό, ενώ τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του Παιδικού Κέντρου θα έχει η ΧΑΝΘ» εξηγεί η κα Σερεμέτη και προσθέτει ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην προετοιμασία του το κάνουν "με πολλή διάθεση και πολλή αγάπη". Το δεύτερο σκέλος του έργου θα λάβει χώρα στο Διαπολιτισμικό Σχολείο Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Οδό Εθνικής Αμύνης, με τμήμα παιδιών ηλικίας 12 έως 18 ετών. Η εκπαίδευση των μεγαλύτερων προσφυγόπουλων υποστηρίζεται αποκλειστικά από το "Solidarity Now" και θα περιλαμβάνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών. Το πρόγραμμα για τα μεγαλύτερα προσφυγόπουλα θα διαρκεί από τις 13.00 έως τις 19.00, ενώ θα συμμετέχουν σε αυτό δύο δάσκαλοι και θα λάβει χώρα καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς κατά τις απογευματινές ώρες. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες υλοποίησης του έργου.



«Για το δεύτερο σκέλος, που αφορά τους εφήβους, στόχος είναι οι συμμετέχοντες να φτάσουν στα 170 παιδιά» προσθέτει η κα Σερεμέτη, ενώ ερωτηθείσα πώς θα επιλεγούν τα προσφυγόπουλα που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα απαντά ότι θα αξιοποιηθεί ο μηχανισμός επικοινωνίας του προγράμματος REACT (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ), η ΧΑΝΘ, αλλά και η ενημέρωση μέσα από τα media. 'Οπως επισημαίνει, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί σίγουρα μέχρι τον Μάιο του 2019, αλλά υπάρχει περίπτωση χρονικής επέκτασής του στο σύνολο της σχολικής χρονιάς 2019-2020.



Το πρόγραμμα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στην οποία -για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών του έργου- συμμετείχαν η συντονίστριά του, Πάολο Σερεμέτη, η υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΜΑΘ, Στέλλα Ζούντσα, η συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του SolidarityNow στη Βόρεια Ελλάδα, Δομνίκη Γεωργοπούλου και η επικεφαλής Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς της ΧΑΝΘ, Αρίστη Τζώνη._