Καινοτόμο «οικοσύστημα» στον τουρισμό προωθεί το ΞΕΕ

Την είσοδο της καινοτομίας στα ελληνικά ξενοδοχεία και τον τουρισμό, προωθεί το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΞΕΕ), υιοθετώντας το νεοσύστατο Σύνδεσμο Νεοφυών Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, ένα cluster start up επιχειρήσεων με αντικείμενο τον τουρισμό.



Στόχος του ΞΕΕ είναι να υποστηρίξει την προσπάθεια του Συνδέσμου για τη διαμόρφωση ενός καινοτόμου "οικοσυστήματος" που θα δημιουργεί τελικά προϊόντα και υπηρεσίες -με μετρήσιμη προστιθέμενη αξία- για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής ξενοδοχίας και της τουριστικής αγοράς. Τα προϊόντα αυτά θα διοχετευτούν στην παγκόσμια αγορά τουρισμού, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων.



Στο πλαίσιο αυτό, το ΞΕΕ δρομολογεί ήδη τη στέγαση του Συνδέσμου σε χώρο εκμισθωμένο από το ίδιο, την κάλυψη όλων των σχετικών λειτουργικών του δαπανών, τη δικτύωση των μελών του με τα ελληνικά ξενοδοχεία, αλλά και την με κάθε τρόπο ενίσχυση της προσπάθειάς του για τη δημιουργία ενός «επιταχυντή» (“accelerator”).



«Οι ξενοδόχοι στα δύσκολα χρόνια της κρίσης δείξαμε τι μπορεί να κάνει ο τουρισμός για τη χώρα. Δημιουργήσαμε θέσεις εργασίας, δημόσια έσοδα, τζίρους για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις σχετιζόμενων άμεσα ή έμμεσα κλάδων με τον τουρισμό. Αποδείξαμε πως έχουμε ευαίσθητες κεραίες για να συλλαμβάνουμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των καιρών», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΞΕΕ, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, στην παρουσίαση του Συνδέσμου Νεοφυών Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.



Σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Βασιλικός, «είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάζουμε άλλη μια δράση που απαντά στο στρατηγικό ζητούμενο για περισσότερη καινοτομία, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη γνώση μέσα στην καθημερινή οικονομική διαδικασία».



Το ΞΞΕ, σύμφωνα με το κ. Βασιλικό, αναλαμβάνει να στεγάσει, να υποστηρίξει και να δικτυώσει νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα από ταλαντούχους και υψηλά καταρτισμένους νέους ανθρώπους. «Είμαστε δίπλα τους για να τους βοηθήσουμε να κάνουν τις ιδέες τους πραγματικότητα και να δημιουργήσουν νέες αξίες για την ελληνική και γιατί όχι για την παγκόσμια τουριστική αγορά», είπε χαρακτηριστικά.



Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Νεοφυών Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος κυρία Κατερίνα Σαντίκου, τόνισε ότι «σκοπός του Συνδέσμου, είναι η ενδυνάμωση της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας που δραστηριοποιείται στον τουρισμό και ο σχεδιασμός τεχνολογίας και εφαρμογών που θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την επαύξηση του εθνικού τουριστικού προϊόντος».



Όπως επισήμανε η κυρία Σαντίκου, «με την καθοριστική στήριξη του ΞΕΕ, επιδιώκουμε να δημιουργηθεί ένα accelerator -ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης των startups του τουρισμού στην Ελλάδα- το οποίο έχει ως σκοπό να φέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα, εταιρείες σε ένα ικανό επίπεδο για να μπορέσουν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση, να αναπτύξουν περαιτέρω το προϊόν τους ή ακόμα να μπορέσουν να γίνουν εξωστρεφείς, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες τους και σε άλλες αγορές».



Ο Σύνδεσμος ξεκίνησε με 21 ιδρυτικά μέλη, που είναι εταιρείες start up οι οποίες ασχολούνται με εφαρμογές για τον πολιτιστικό, τον αρχαιολογικό και το θαλάσσιο τουρισμό, καθώς και με άλλες ειδικές μορφές τουρισμού.



Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ.Βασιλικός, αποσαφήνισε ότι το ΞΕΕ δεν πρόκειται να έχει καμιά μετοχική συμμετοχή στο Σύνδεσμο. Θα υποστηρίξει, όμως, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης αυτών των εταιρειών για ένα διάστημα 12 έως 24 μηνών, φέρνοντας σε επαφή τις εταιρείες με επενδυτές, ώστε να πάψουν να είναι start up και να βρουν μια θέση στη διεθνή αγορά.