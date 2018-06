Με οκτώ καταστήματα θα επαναλειτουργήσει η Δημοτική Αγορά Κυψέλης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 16:22 |

Ενα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Κυψέλης, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης στη Φωκίωνος Νέγρη, ανακαινίστηκε με κονδύλια του ΕΣΠΑ και θα επαναλειτουργήσει για τους δημότες της πόλης, χάρη σε ένα νέο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μοντέλο συνεργασίας από τον δήμο Αθηναίων, φορέων κοινωνικής οικονομίας και με διαχειριστή το Impact Hub Athens.



Ηδη ετοιμάζονται να ανοίξουν τα πρώτα οκτώ εμπορικά καταστήματα, τα οποία προκρίθηκαν ανάμεσα σε 30 προτάσεις φορέων, που συνδυάζουν κλασσικές επιχειρηματικές ενέργειες με μια πρόταση κοινωνικής καινοτομίας.



Οπως δήλωσε την Τετάρτη ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης: «Σήμερα γράφουμε ιστορία. Επιχειρήσαμε και πετύχαμε κάτι νέο, κάτι πολύ τολμηρό. Εμπιστευτήκαμε τους πολίτες και μαζί τους κάναμε τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης όχημα για την επανεκκίνηση της οικονομίας της εμβληματικής Φωκίωνος Νέγρη και της Κυψέλης γενικότερα, με απόλυτο σεβασμό στη γειτονιά και τη μεγάλη παράδοσή της. Πρόκειται για την πρώτη αγορά κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ένα πρότυπο μοντέλο, καινοτόμο ακόμα και για τα διεθνή δεδομένα».



Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης θα στεγαστούν:



H γωνιά των μικρών παραγωγών «Wise Greece», με τρόφιμα από όλη την Ελλάδα. Το κέρδος από την πώληση των προϊόντων, μετατρέπεται και πάλι σε τρόφιμα για τους συνανθρώπους μας που ζουν στα όρια της φτώχειας.



Το πρώτο κοινωνικό ανθοπωλείο «Flower Power», το οποίο μέσα από την καλλιέργεια και την εμπορία εποχιακών λουλουδιών παρέχει ευκαιρίες, επαγγελματικές δεξιότητες και εργασία σε άτομα με αναπηρία ή ευαλωτότητα.



Η «Επανεκκίνηση» που στηρίζεται στην κοινωνική ανακύκλωση ηλεκτρονικών και φορητών υπολογιστών και δίνει πρόσβαση στην εκπαίδευση της πληροφορικής σε μαθητές και σπουδαστές.



Tο χυμοποιείο «Biohive» με φρεσκοστυμμένους χυμούς και φαγητό σε πακέτο ή στο χέρι με λαχανικά και φρούτα απευθείας από παραγωγούς βιολογικής καλλιέργειας.



Η κοινωνική αγορά ειδών από δεύτερο χέρι «Αρχιπέλαγος» που εξασφαλίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.



«Η γωνιά του chef», μια pop up κουζίνα για την ανάδειξη νέων δημιουργών και δημιουργικών γεύσεων.



Οι «Creators of Cosmos» που ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεση παιχνιδιών ρόλων φυσικής κλίμακας, ανακαλύπτοντας τη ζωή μέσα από το παιχνίδι.



Και τέλος γκαλερί και εργαστήρια μεταξοτυπίας από τους συνεργάτες και μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής “Μαργαρίτα".



Για την περαιτέρω ανάπτυξη και υποστήριξη των επιχειρηματικών πρακτικών και πρωτοβουλιών που θα στεγαστούν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης του δήμου Αθηναίων, έχει εξασφαλιστεί η συνέργεια του οργανισμού «The People’s Trust», που θα χορηγήσει κεφάλαιο εκκίνησης ύψους 5.000€ σε κάθε νέο ένοικο και επιπλέον δυνατότητα μικρο-χρηματοδότησης για ποσά έως και 5.000€.



Το The People’s Trust είναι ένας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που υποστηρίζει νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, παρέχοντας μικρο-χρηματοδότηση έως 10.000 ευρώ και δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Παράλληλα, θα υποστηριχθούν από το πρόγραμμα Academy του Impact Hub Athens, που υλοποιείται με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με στόχο την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους.



Η λειτουργία της Αγοράς ελέγχεται από́ άμισθη επιτροπή́ παρακολούθησης που ορίζει ο δήμος. Το νέο αυτό μοντέλο συν-διαχείρισης, εφαρμόζεται για πρώτη φορά́ σε δημόσιο κτίριο και είναι μη κερδοσκοπικού́ χαρακτήρα.



Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να βρει στην ιστοσελίδα https://athens.impacthub.net/η-δημοτική-αγορά-της-κυψέλης/ και https://www.facebook.com/agorakypselis/