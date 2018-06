Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 15:38 |

Ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, που ιδρύθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια, βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (στην κατηγορία θέσεων 151 - 200) σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διεθνούς αξιολογικής κατάταξης Times Higher Education Young University Ranking 2018 των έγκυρων βρετανικών Times Higher Education (THE).



«Η τιμητική αυτή θέση που έλαβε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μεταξύ μεγάλου αριθμού νέων Πανεπιστημίων παγκοσμίως, αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στην αποτύπωση της θετικής ακαδημαϊκής του πορείας», σημειώνει σε δήλωσή του ο πρύτανης του ιδρύματος Στέφανος Γκρίτζαλης. Και συνεχίζει: «Αναδεικνύει την ταχύτατη άνοδο του δημόσιου πολυνησιωτικού Πανεπιστημίου της χώρας στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα σε λιγότερα από τριάντα πέντε χρόνια από την ίδρυσή του και το φέρνει ακόμη πιο ψηλά στην εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή επικαιρότητα.



Η αδιάκοπη προσπάθεια, με προσήλωση στους ακαδημαϊκούς στόχους και την εξωστρεφή διεθνοποιημένη ακαδημαϊκή λειτουργία, για περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ακόμη και σε περίοδο κρίσης, αποτυπώνεται για μία ακόμη φορά τη φετινή χρονιά».



Ας σημειωθεί ότι συνολικά, μετά και τις επιτυχίες με τις οποίες διακρίθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με διεθνείς έγκυρες αξιολογήσεις το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ευρίσκεται πλέον:



- Στις θέσιες 601-800 στον κόσμο το 2017, στο πλαίσιο του Times Higher Education University Ranking 2017.



- Στη θέση 447 στην Ευρώπη και 1.123 στον κόσμο, στη γενική κατάταξη μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων πανεπιστημίων στον κόσμο, στο πλαίσιο του Webometrics Ranking of World Universities 2017.



- Στις θέσεις 301-400 στον κόσμο, μεταξύ χιλιάδων Πανεπιστημίων, στις Κοινωνικές Επιστήμες (Social Sciences), στο πλαίσιο του Times Higher Education University Ranking 2017.



- Στη θέση 146 στον κόσμο, μεταξύ μεγάλου αριθμού Πανεπιστημίων Αναδυόμενων Οικονομιών (Emerging Economies University Rankings), στο πλαίσιο του Times Higher Education University Ranking for Emerging Economies 2017.



- Στις θέσεις 151-200 ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο που ιδρύθηκαν την τελευταία πεντηκονταετία, στο πλαίσιο του Times Higher Education Young University Ranking 2018.



«Η αναγνώριση της δυναμικής ανοδικής πορείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί χαρά, τιμή, αλλά και χρέος συνέχειας για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Αιγαίου» καταλήγει ο κ. Γκρίτζαλης.