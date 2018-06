Θα καθαρίσουν τον βυθό της καλντέρας στη Σαντορίνη

Μεγάλη επιχείρηση για τον καθαρισμό του βυθού της Σαντορίνης οργανώνεται την ερχόμενη Παρασκευή (8 Ιουνίου), με επαγγελματίες δύτες και εθελοντές πολίτες να δίνουν ραντεβού στην μικρή και ήσυχη παραλία της Καλντέρας με την μοναδική θέα προς το ηφαίστειο. «Είστε στη Σαντορίνη; Ελάτε να μας βοηθήσετε να καθαρίσουμε την παραλία της Καλντέρας στο Ακρωτήρι. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!» αναφέρει στο κάλεσμά της η Κατερίνα Τοπούζογλου, ιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης All For Blue.



Οι βουτιές των συμμετεχόντων στα βαθυγάλανα νερά του νησιού θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί της Παρασκευής (διόλου τυχαία δεν είναι η επιλογή της μέρας καθώς εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών). Ωστόσο η δράση περιλαμβάνει όχι μόνο υποβρύχιο καθαρισμό, με σκοπό ο βυθός να απαλλαγεί από πλαστικά σκουπίδια και δίχτυα, αλλά και παράκτιο. Την διοργάνωση στηρίζουν επιπλέον η ΜΚΟ Santorini Active Volcanic Environment (S.A.V.E.) και το πρόγραμμα Dive Against Debris του διεθνούς οργανισμού Project Aware της PADI καθώς και ο Δήμος Θήρας.