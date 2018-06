Δίωξη στα μέλη του ΕΣΡ εξαιτίας του «Game of love»

Μπορεί το «Game of love» που προβάλλεται τις τελευταίες εβδομάδες από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 να είναι ένα ακόμα ριάλιτι παιχνίδι ισχνής ποιότητας, ωστόσο ο χειρισμός της υπόθεσής του από το ΕΣΡ κάθε άλλο παρά παιχνίδι φαίνεται πως είναι για τα μέλη του Συμβουλίου.



Κι αυτό γιατί, σήμερα το μεσημέρι τα μέλη του ενημερώθηκαν πως κλήθηκαν από τον πταισματοδίκη του 17ου Προανακριτικού Τμήματος Αθηνών να λάβουν γνώση της δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος τους αυτεπαγγέλτως για «ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος παραβ. 'Αρθρου 259ΠΚ από κοινού και κατ' εξακολούθηση και να εξετασθούν ανωμοτί.



Ο συγκεκριμένος εισαγγελέας που είχε προ λίγων ημερών ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση για την προβολή του συγκεκριμένου προγράμματος από τον ΑΝΤ1 για το κατά πόσο παραβιάζει το νόμο περί ασέμνου. Στο πλαίσιο της έρευνας είχε καλέσει ως μάρτυρες τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης παρά το γεγονός πως κινδύνευαν να κάτσουν στο εδώλιο ως κατηγορούμενοι και οι ίδιοι. Τώρα λοιπόν τους ασκεί επίσημα δίωξη για παράβαση καθήκοντος μιας και σύμφωνα με την κρίση του δεν έχουν πάρει ακόμα αποφάσεις για το μέλλον της εκπομπής.

Το ζήτημα του «Game of love» προέκυψε όταν μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα του κι ενώ είχαν ήδη παίξει τρία επεισόδια, έγιναν περισσότερες από 150 καταγγελίες πολιτών για το περιεχόμενό του, μέσω της ειδικής φόρμας που λειτουργεί στη σελίδα του ΕΣΡ. Πριν από δύο εβδομάδες, ο σταθμός του ΑΝΤ1 κλήθηκε σε απολογία για το εν λόγω παιχνίδι και ζήτησε και πήρε δικαίωμα να καταθέσει το υπόμνημά του μέχρι τις 29 Μαΐου.



Στην πρώτη παρουσία του ενώπιον των μελών του συμβουλίου τότε ο νομικός εκπρόσωπος του καναλιού είχε υποστηρίξει πως δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι αποπλάνησης αλλά παραπλάνησης και πως ήδη το κανάλι είχε σήμανση πιο σοβαρή απ’ αυτήν που πρότεινε η εταιρία παραγωγής του προϊόντος, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα προϊόντα που ήδη προβάλλονται στην ελληνική τηλεόραση. Παρ’ όλα αυτά, παραδέχτηκε πως υπήρχαν κάποια προβλήματα στα πρώτα επεισόδια, τα οποία η παραγωγή προσπαθεί να επιλύσει,

Τα μέλη του ΕΣΡ επιφυλάχτηκαν να αποφασίσουν για την τύχη του «Game of love» μετά την κατάθεση του υπομνήματος, μια συνεδρίαση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Αιτία της διακοπής ήταν η παράδοση της κλήσης στα μέλη του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, γεγονός που τους υποχρέωσης να εγκαταλείψουν όποια σκέψη για ψηφοφορία αφού θα μπορούσε κάλλιστα να προσβληθεί.

Κύκλοι του συμβουλίου εξέφρασαν την έκπληξή τους για τη συγκεκριμένη εξέλιξη που σύμφωνα με τους ίδιους ουσιαστικά, παραλύει τη λειτουργία της, δεδομένου ότι λειτουργεί χωρίς αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα μπορούσαν -ενδεχομένως- να αναλάβουν την εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ακόμα, υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο τα υπό δίωξη μέλη νομιμοποιούνται να συνεχίσουν –όσο διαρκεί η δίωξη- να ασκούν γενικώς τα καθήκοντά τους.



Ως εκ τούτου, το ζήτημα λήψης απόφασης για τη συγκεκριμένη εκπομπή θα παραμείνει εκκρεμές μέχρι το τέλος της ποινικής διαδικασίας.

Οι εξελίξεις θα απασχολήσουν την ολομέλεια εκτάκτως στη συνεδρίαση που είχε οριστεί για την προσεχή Τετάρτη 6 Ιουνίου και αρχικά θα αφορούσε θέματα που άπτονται της διαδικασίας αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών. Άλλωστε, την συγκεκριμένη ημερομηνία έχουν κληθεί οι προσωρινοί αδειούχοι και η αποκλεισθείσα εταιρεία η οποία εστράφη με προδικαστική προσφυγή εναντίον της αποφάσεως του συμβουλίου. Τώρα, στην ημερήσια διάταξη θα μπει και το θέμα του «Game of love» και της δίωξης των μελών του συμβουλίου.