Εκατοντάδες δημοσιογράφοι και bloggers γράφουν για την Ελλάδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 11:31 |

Συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, το πρόγραμμα ταξιδιών εξοικείωσης που υλοποιεί ο ΕΟΤ για την παγκόσμια τουριστική προώθηση και προβολή της Ελλάδας. Έχει προγραμματίσει 167 ταξίδια εξοικείωσης, έως τον ερχόμενο Ιούλιο, προσκαλώντας στην Ελλάδα 587 ξένους δημοσιογράφους, bloggers και εκπρόσωπους διεθνών τουριστικών πρακτορείων, από 27 συνολικά χώρες, για να γνωρίσουν τις ομορφιές των 13 Περιφερειών της χώρας μας και να προωθήσουν τον ελληνικό τουρισμό στο εξωτερικό.



Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων, που περιλαμβάνει η Εθνική και Περιφερειακή τουριστική πολιτική της χώρας για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο στην Ελλάδα, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού της υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, το πρόγραμμα υλοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία από την κεντρική υπηρεσία και τα 16 Γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού, σε συνεργασία με τις περιφέρειες, τους δήμους αλλά και τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, κινητοποιώντας πολλαπλάσια οφέλη στην τουριστική προώθηση και προβολή της χώρας, με το μικρότερο δυνατό κόστος.



Το πρώτο σκέλος του Προγράμματος Ταξιδιών Εξοικείωσης, που ενέκρινε ο γενικός γραμματέας ΕΟΤ, Κωνσταντίνος Τσέγας,στοχεύει κυρίως:



α) στην ανάδειξη ελληνικών προορισμών - λιγότερο μέχρι σήμερα γνωστών - στο παγκόσμιο ταξιδιωτικό κοινό,

β) στη στοχευμένη προβολή και προώθηση πλήθους θεματικών μορφών τουρισμού που προσφέρει πλέον η χώρα μας, που προσελκύουν επισκεψιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.



Την περίοδο αυτή επισκέπτονται την χώρα μας δημοσιογράφοι ΜΜΕ ευρείας απήχησης, μεταξύ των οποίων: Τα βρετανικά ΜΜΕ (BBC, Travel Channel, Sunday Times, The Times, Daily Telegraph, Walk Μagazine και Evening Standard), τα γαλλικά κρατικά κανάλια France 2 France 5, ο γερμανικός εκδοτικός όμιλος Tagesspiegel, οι αυστριακές εφημερίδες Krone Zeitung & Die Presse, το γαλλικό καταξιωμένο περιοδικό Challenge, το βελγικό περιοδικό Εxclusief, το ρουμανικό National Geographic Traveler, το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της Ρουμανίας TVR και τα ιδιωτικά κανάλια με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση: Antenna 1, Antenna 2, Canal D, Prima TV, Βloggers από Γερμανία Αγγλία, Δανία, Ολλανδία και Ρουμανία, εκπρόσωποι κορυφαίων ταξιδιωτικών οργανισμών( Τ.Ο.ς) από Ιαπωνία, Κίνα, Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Ισραήλ.



Τέλος, το «The CNN Travel», που συγκαταλέγεται στα 100 καλύτερα websites παγκοσμίως με 500.000 αναγνώστες ανά άρθρο, θα βρεθεί από τα μέσα Μαΐου σε Χίο και Πάτμο, με σκοπό να προβληθούν ως ιδανικοί προορισμοί γαστρονομικού και πολιτιστικού τουρισμού σε εκτενή αφιερώματα του Μέσου. Επίσης, εγκρίθηκε το πρώτο θεματικό ταξίδι κρουαζιέρας στο Αιγαίο για τους επικεφαλής των μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων της Κίνας Caissa T.O, Huayuan T.O του κινεζικού τουριστικού περιοδικού Travel Agent Magazine καθώς και blogger με 4,5 εκατ. followers στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Sina Weibo.