Παραλήρημα Ουρανίας Μιχαλολιάκου για την επίθεση στον Μπουτάρη

«Μπράβο σε καθέναν ξεχωριστά που έπραξε το καθήκον του σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σεβασμός και χίλια μπράβο σε όλους» ήταν το μήνυμα της κόρης του επικεφαλής της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, σε αυτούς που προπηλάκισαν τον Γιάννη Μπουτάρη.



Η Ουρανία Μιχαλολιάκου, σε σειρά αναρτήσεων στο Twitter, προχώρησε σε φασιστικό παραλήρημα, απονέμοντας τα εύσημα σε εκείνους που επιτέθηκαν στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ενώ έκανε λόγο για «καθήκον».



Μάλιστα, όχι μόνο επικρότησε την επίθεση εναντίον του Γιάννη Μπουτάρη αλλά πρόσθεσε πως θα ήθελε να βρίσκεται κι εκείνη μαζί τους στη Θεσσαλονίκη.





Ουρανια Μιχαλολιακου

@ourania_michal

Μπράβο σε καθέναν ξεχωριστά που έπραξε το καθήκον του σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σεβασμός και χίλια μπράβο σε όλους #Μπουτάρης #ξεφτιλας

9:57 PM - May 19, 2018

Ουρανια Μιχαλολιακου

@ourania_michal

Θεέ μου γιατί να μην είμαι κι εγώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη??? Μπράβο ρε μάγκες!!! Σεβασμος μόνο. #Μπουτάρης #ξεφτιλας

10:00 PM - May 19, 2018

Ουρανια Μιχαλολιακου

@ourania_michal

Όσοι λένε πως δε σχετίζεται η σημερινή μαύρη επέτειος με τις προκλητικές συμπεριφορές του Μπουτάρη μάλλον θα έπρεπε να ανοίξουν λίγο το κλειστό μυαλό τους. Μπράβο στους Ποντίους που ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ!

10:04 PM - May 19, 2018