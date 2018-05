Διάκριση για την Oμάδα Μηχανικής S.V.A.M. του ΑΠΘ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 19:39 |

Mε την ομαδική δουλειά και τον καταμερισμό της εργασίας πέτυχαν το στόχο τους και κατέκτησαν την πρώτη θέση στον Εθνικό Διαγωνισμό Μηχανικής, που αποτελεί τμήμα του European BEST Engineering Competition. Πρόκειται για την Oμάδα Μηχανικής S.V.A.M. του ΑΠΘ, αποτελούμενη από τρεις φοιτητές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και μια φοιτήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.



Ο Στέργιος Μπατακόϊας, ο Βασίλης Σιδέρης, η Αναστασία Παυλίδου και ο Αναστάσιος Μάρκος Παυλίδης (η ομάδα ονομάστηκε S.V.A.M. από τα αρχικά των ονομάτων τους) ήρθαν πρώτοι στο τοπικό επίπεδο και κατόπιν στο εθνικό επίπεδο του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού EBEC (European BEST Engineering Competition), όπου αντιμετώπισαν ομάδες από την Αθήνα, την Πάτρα και τα Χανιά.



Το εθνικό επίπεδο του διαγωνισμού έγινε πρόσφατα στην Aνω Φοιτητική Λέσχη και οι φοιτητές του ΑΠΘ, που διαγωνίστηκαν στην κατηγορία Team Design, κλήθηκαν να επιλύσουν ένα τεχνικό πρόβλημα, με τη δημιουργία μιας κατασκευής από απλά υλικά, μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.



Εφτιαξαν έναν αυτόματο πωλητή (vending machine), που λειτουργούσε μόνο με πενηντάλεπτα. Σε περίπτωση που ο χρήστης έριχνε άλλο κέρμα, αυτό επιστρεφόταν πίσω. Παράλληλα, με την είσοδο του πενηντάλεπτου, ένας βόλος θα έπρεπε να ελευθερωθεί από τον αυτόματο πωλητή και να ακολουθήσει μια διαδρομή τύπου "roller coaster", πραγματοποιώντας ένα άλμα, το βεληνεκές του οποίου θα καταγραφόταν.



Το BEST (Board οf European Students of Technology) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη πολιτικός, φοιτητικός εθελοντικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1989. Το EBEC (European BEST Engineering Competition) είναι ο μεγαλύτερος πανευρωπαϊκός διαγωνισμός μηχανικών, διοργανώνεται σε 32 χώρες, 85 εκπαιδευτικά ιδρύματα και συγκεντρώνει πάνω από 6.500 συμμετοχές.



Φέτος, δεν θα διεξαχθεί το ευρωπαϊκό επίπεδο του διαγωνισμού, όπου θα μετείχε η ομάδα S.V.A.M. Ωστόσο, η 4μελής ομάδα, είναι αποφασισμένοι να συμμετέχουν και του χρόνου.