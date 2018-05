Συλλαλητήριο την Κυριακή για τους Ελληνες στρατιωτικούς και το «Μακεδονικό»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 17:33 |

Ξανά σε ρυθμούς συλλαλητηρίων για τα εθνικά θέματα, εισέρχεται η Ελλάδα. Λίγες εβδομάδες μετά από τις μεγάλες συγκεντρώσεις για το «Μακεδονικό», μια σειρά από οργανώσεις και φορείς προχωρούν, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, σε πανεθνικό συλλαλητήριο την Κυριακή 13 Μαίου στις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος. Κεντρικό αίτημα είναι η άμεση απελευθέρωση από τις Τουρκικές φυλακές υψίστης ασφαλείας, των δυο στρατιωτικών, Άγγελου Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζη, που παράνομα βρίσκονται έγκλειστοι, καθώς και η παύση κάθε ανιστόρητης διαπραγμάτευσης που εμπεριέχει το όνομα Μακεδονία,

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την πρωτοβουλία παίρνει η νεοσύστατη πατριωτική Κίνηση Πολιτών ΔΙΕΞΟΔΟΣ , αποτελείται από ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες, αθλητές, ομογενείς, στρατιωτικούς, διπλωμάτες, δημάρχους, εργάτες του μόχθου, ακτιβιστές, δημοσιογράφους , νομικούς, γιατρούς, ομογενείς , εκπροσώπους Πολιτιστικών Ενώσεων , Παμμακεδονικών , Παμπελοποννησιακών , Πανθεσσαλικών , Παγκυπριακών ,Αγροτικών ,Ενώσεων , Συλλόγους Γυναικών, Εκπροσώπους ΑΜΕΑ, ευπαθών ομάδων , συνταξιούχων ,πολυτέκνων, φοιτητικών και μαθητικών συλλόγων. «Οι Έλληνες πολίτες δεν θα αποδεχτούμε να ζήσουμε ως αιχμάλωτοι μέσα στην πατρίδα μας , ούτε θα επιτρέψουμε να ξαναχυθεί άδικα Ελληνικό αίμα, όπως συνέβη για ακόμα μια φορά με το θάνατο του σμηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου, που επέστρεφε από αναχαίτιση, εξαιτίας άθλιων πολιτικών σκοπιμοτήτων ή να χαθεί έστω και μια σπιθαμή Ελληνικού εδάφους», αναφέρουν.





Το Πανεθνικό συλλαλητήριο στηρίζουν:

Η Παμμακεδονική Ομοσπονδία ΗΠΑ

Η Παμμακεδονική Ένωση Μακεδονικού Αγώνα ΕΛΛΑΔΟΣ Αυστραλίας

Μακεδονική Κίνηση Κύπρου

Το Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα Κρητών

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

Πατριωτικός Σύνδεσμος Λακωνίας

Γαλλικό Κίνημα Νέα Αντίσταση (CNR)

campaign for an independent Britain (CIB)

ΚΨΜ Βετεράνων Στρατιωτικών

Ασπίδα Μακεδονίας οι Μακεδονομάχοι

ΕΛΚΙΣ

Παννελληνιο Πατριωτικο Απελευθερωτικο Κινημα Θεσσαλονικεων

Πολίτες Δημοκρατίας

Συσπείρωση Πολιτών

Πειρατές στην Εκπαίδευση

Πολιτικός Διάλογος Ελλήνων Εξωτερικού