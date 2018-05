Νέες αποκαλύψεις: Οι διάλογοι για τη μίζα που ζητούσε συνεργάτης του Τσακαλώτου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 19:08 |

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της μίζας που ζητούσε συνεργάτης του Ευκλείδη Τσακαλώτου, αποκαλύπτει ο κτηματομεσίτης Ιωσήφ Λιβανός. Μιλώντας στα «Παραπολιτικά» ο Λιβανός, μετά τις καταγγελίες που έκανε, σχετικά με τις διαδοχικές πιέσεις και τους εκβιασμούς που δέχθηκε από συνεργάτες ανώτατων κυβερνητικών στελεχών, μεταξύ των οποίων ένας αναπληρωτής υπουργός, την περίοδο 2016-2017. λέει κι άλλα.

Αναφέρει ότι του ζητήθηκε από την πρώτη ομάδα των προσώπων να συνάψουν «συμφωνητικό», εν είδει δικηγορικής αμοιβής, προκειμένου να δοθεί η μίζα.



Το έγγραφο υπεγράφη με δικηγόρο, γιο αρεοπαγίτη, τον οποίο του υπέδειξε η ομάδα των προσώπων που καταγγέλλει ο κ. Λιβανός ότι τον εκβίασαν, προσθέτοντας πως αφορούσε το 25% του ποσού που θα λάμβανε ως δικηγορική αμοιβή και επιπλέον 50.000 ευρώ για την αμοιβή του νομικού.



Ο κτηματομεσίτης, μάλιστα, τονίζει ότι υπέγραψε το 2016 δύο τέτοια έγγραφα, ένα με ημερομηνία και ένα χωρίς.

Οι διάλογοι που δίνουν τα parapolitika.gr είναι χαρακτηριστικοί:

Ειδικότερα, ο διάλογος καταγράφηκε από αυτήκοους μάρτυρες κατά τη διάρκεια της συνάντησης στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, όπου σε καφετέρια στα νότια προάστια συναντήθηκε ο κτηματομεσίτης με τους Αντώνη Κωσταρή και Βασίλη Χρυσόπουλο, οι οποίοι φέρονται να δήλωσαν ότι λειτουργούσαν ως μεσάζοντες του συμβούλου του Ευκλείδη Τσακαλώτου, Αλέξη Πουλιάση.



Διαβάστε ολόκληρο τον διάλογο:



- Ε λοιπόν να μπούμε στο θέμα



- Μου είπε κάποια πράγματα ο κ Χρυσόπουλος αλλά καλύτερα να τα πούμε ποιό….



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει ποιο φρέσκα τώρα



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ: Ποιο είναι το θέμα τώρα από τη στιγμή στη Βουλή δηλαδή από τότε που θυμάσαι που το είχαμε πάει μου είπαν επειδή εμείς πλέον επειδή είναι και η Ευρωπαϊκή ένωση στη μέση τώρα τέλος πάντων η Τρόικα τώρα θα πρέπει ότι γίνει που αφορά αυτό της να το εισηγηθεί ότι γίνει εεεεεε



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Η Α Α.Δ.Ε



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αντώνης συγκεκριμένα ο Γραμματέας Πιτσιλής



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ :Πιτσιλής Το καταλαβαίνεται δεν είναι θέμα τους κι είναι Ανεξάρτητη Αρχή



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ναι είναι Ανεξάρτητη Αρχή και ουσιαστικά είναι διορισμός έγινε ένας διαγωνισμός μια προκήρυξη του υποδειχθήκαν στον Υπουργό 4 άτομα και υπό τις ευλογίες δηλαδή έπρεπε εκτός να εγκριθεί αυτός ,αυτός να εγκριθεί και να προτείνει η Τρόικα και αυτό και έγινε και ο συγκεκριμένος εγκρίθηκε και μου είπαν ακριβώς αυτό ότι και να γίνει πρέπει να μας το εισηγηθεί αυτός ότι είναι μέτρο κατά της φοροδιαφυγής και την δικιά σας.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτό είναι μια Υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών ή στο γραφείο του Τσακαλώτου εκεί που είχαμε πάει



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Εκεί που είχαμε πάει στο γραφείο του Υπουργού



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Για να ξέρουμε εάν είναι υπεύθυνη απάντηση να μην είναι από κάτω δηλαδή



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Όχι στο γραφείο του Υπουργού. Εκεί που πήγαμε στο γραφείο του Υπουργού και μου είπαν θα τους κάνουνε ένα έγγραφο τώρα επειδή υπήρχε μια αναποδιά στο φίλο μου, έχασε την μάνα του την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν λίγο αναστατωμένος για αυτό και μου είπαν να ετοιμάσουμε ένα report να το στείλουν στον Πιτσιλή στη γενική γραμματεία που θα του λένε έχουν αυτές τις καταγγελίες και το εξώδικο.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Δύο εξώδικα .



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ :Ναι ,ναι τα εξώδικα που τους πήγαν εκεί στον Τσακαλώτο, έχουμε αυτά τα χαρτιά, πέστε μας τι θα γίνει πριν γυρίσουν από τις διακοπές



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Πρέπει να τους πείτε ότι είναι δύο εξώδικα τον Ιούνιο και τον Αύγουστο είναι σημαντικό να πάνε και τα δύο μαζί, τα έχει ήδη



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Μου είπανε ότι αφορά σε αυτήν την υπόθεση θα το στείλουνε σε αυτόν



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Εντάξει θα πάει



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Κι αυτός θα εισηγηθεί τι πρέπει να γίνει. Όταν μου το είπε αυτό ο Βασίλης ψάχτηκα λέω να πάω αφού αυτοί δεν ασχολούνται. Αυτός σημειωτέον και ξέχασα να το συμπληρώσω αυτή τη στιγμή μου είπε ότι μας στείλε, ότι μας εισηγηθεί από κει εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, αυτό θα το κάνουμε και ότι μας έχει στείλει από εκεί εμείς το κάνουμε προεδρικό διάταγμα και ότι χρειάζεται εκτός και να είναι κάτι που αφορά σε συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις .Αυτό δεν έχει να κάνει με πολιτικές κατευθύνσεις ούτε με ιδεοληψίες ούτε με ιδεολογίες



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Εδώ υπάρχουν απλά επιχειρηματικά πολιτικά συμφέροντα και το πρώτο στάδιο πρέπει να περάσει από εκεί.



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Δεν έχει να κάνει με επιχειρηματικά γιατί αυτούς τους συμφέρει θέλουν να πιάσουν τους κακούς.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Απλά ρε παιδιά δεν πρόκειται να το εφαρμόσουν ούτε οι επόμενοι ούτε η Τρόικα



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Οι επόμενοι δεν πρόκειται να το εφαρμόσουν ποτέ ξέρεις γιατί ήταν οι ίδιοι επιχειρηματίες ήταν η ίδια η Αυλή για αυτό είπαμε μήπως αυτοί το εφαρμόσουν μέχρι να μάθουν και αυτοί στο σύκο. Άμα μάθει η μυγούλα στο σύκο δύσκολα ξεκολλά από την συκιά της αρέσει και πάει και τρώει κατάλαβες.



Αυτή η δουλειά θα γίνει. Επομένως ψάχτηκα και βρήκα έναν άνθρωπο που μου είπε ότι μιλάει με την από κει πλευρά και μου είπε εγώ θα μιλήσω αλλά θα πρέπει επειδή είναι…



Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ωπα εδώ είχαμε θέμα για το σεβαστό ποσό που είχαμε πει στην αρχή και είπαμε ότι τώρα το διευκρίνισες.



Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ναι θα πούμε



ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Κύριε Αντώνη αν είναι κάτι συγκεκριμένο



Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ναι κοίταξε αυτοί το ρίχνουνε για διερεύνηση και τους λέω ρε παιδιά θα συζητήσω θα σας πω έκανα την συζήτηση την Τετάρτη, όχι σήμερα Πέμπτη είναι. Την Τρίτη , την Τρίτη πήγα και τους βρήκα ,την Τρίτη η την Δευτέρα δεν θυμάμαι τώρα, Δευτέρα ή Τρίτη κατέβηκα κάτω και τους βρήκα και μου το διευκρινίσανε αλλά πριν πάω σε αυτόν μου είπαν ότι είναι βασικό να καταλάβεις ότι η κάθε δουλειά έχει στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να γίνει αυτή η εισήγηση προς τον Υπουργό. Το δεύτερο είναι να βγει η υπουργική απόφαση και το τρίτο είναι να πάρετε τα λεφτά που σας ανήκουν και μου είπε εγώ μπορώ να κάνω την εισήγηση και η εφορία να πει δεν μου έκανες καταγγελίες 10.000.000 ,μου έκανες καταγγελίες 5.000.000 αυτό επαφίεται πλέον σε σένα να το αποδείξεις. Για αυτό μου είπανε για να έχετε και σεις ένα λόγο παραπάνω πρέπει να μου φέρεται τι θέλετε ακριβώς, δηλαδή, εσείς θέλετε να ενεργοποιηθεί ο νόμος και να βγει το προεδρικό διάταγμα που να λέει τις διαδικασίες που νομίζουν



ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τις προϋποθέσεις



Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Να ορίζονται οι προϋποθέσεις



Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Μήπως πρέπει να βάλουμε κάτι μέσα που να διευκολύνει τα χαρτιά που έχετε; Δηλαδή ότι υπάρχει επώνυμη καταγγελία ότι ξέρω γω ότι είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία να δώσει τα χαρτιά με τις εισπράξεις και όλα αυτά κάτι που να διευκολύνει και σας.



Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ: Βασίλης κάτι να ισχυροποιηθεί η απαίτηση που θα έχετε εσείς



Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ακριβώς



Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ώστε να ενεργοποιηθεί η υπουργική απόφαση αυτό, δηλαδή, που είπαμε και την άλλη φορά ότι ο νόμος είναι αυτός και πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και καλό θα είναι για να μπορεί ώστε η απαίτηση να μην βρει προκαλύμματα και εμπόδια να υπάρχει αυτό και αυτό κατά την εφαρμογή του νόμου



ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Αυτό πως θα μπορεί να γίνει σε συνεννόηση;



Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Αυτό πρέπει να κάνουμε ένα memo οι δικηγόροι σου που ξέρουν



Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : όχι επίσημο ανεπίσημο



ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Οι δικοί μου δικηγόροι;



Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ναι, ναι



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Συγνώμη Αντώνη που διακόπτω μπορεί να μην θέλετε να τους πείτε πολλά θα τους πείτε να κάνουν ένα γενικό, δεν θα τους πείτε που θα το δώσετε. Εσείς μπορείτε να τους πείτε έχω γνωρίσει κάποιους που μπορούν να και θα τους πείτε να κάνουν ένα γενικό δηλαδή να μην τους πείτε που θα απευθύνεται



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Αυτοί θέλουν ένα non paper που να λέει ότι υπάρχει ο τάδε νόμος και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί με Προεδρικό Διάταγμα εμείς προτείνουμε το προεδρικό διάταγμα να έχει αυτά και αυτά και αυτά τα στοιχεία ένα non paper που θα τους το δώσουμε για να έχουμε μετά την απαίτηση να τους πούμε εδώ σας ζητήσαμε αυτά για να πάρετε χρήματα πρέπει να τα δούμε γραμμένα ότι η εισήγηση έχει γίνει και ότι την στείλατε στον Υπουργό μόνο μετά δεν πρόκειται να πάρουν τίποτε στα χέρια τους εάν δεν δούμε τα χαρτιά



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : για να φτιαχτεί σωστά



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Αν δεν φτιαχτεί θα θέλει εισήγηση



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ και Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Δεν είναι προσωπικό δεν μπορεί να λέει ο κ Λιβανός αλλά θα είναι γενικό για να διευκολύνει



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : το Νόμο



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Τα στοιχεία που έχετε εσείς Δηλαδή θα πρέπει να λέει μέσα ο Νόμος ότι θα πρέπει να έχει γίνει επώνυμη καταγγελία υπάρχει!Θα πρέπει να λέει το Προεδρικό Διάταγμα ότι θα πρέπει να έχουν πληρωθεί ή να έχουν κατασχεθεί Γιατί η κατάσχεση είναι μεν χρήμα αλλά δεν είναι μετρητό θα μπορεί λοιπόν η εφορία να σου πει κάτσε να το εκποιήσουμε και μετά…..



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Όπως και το άλλο που λέτε εσείς ότι δεν γνωρίζεται επακριβώς πόσα έχουν εισπραχθεί



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Όχι ,όχι αυτό θα πει ότι η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη δεν θα πει δεν γνωρίζετε.



- Ναι ναι αυτό λέω αν η καταγγελία είναι επώνυμη θα πρέπει η υπηρεσία να παρέχει όλα τα στοιχεία



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ :είναι υποχρεωμένη η Υπηρεσία να παράσχει όλα τα στοιχεία



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : καταλάβατε γιατί έχετε ένα θέμα να γνωρίζεται επακριβώς τα στοιχεία



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Μπορεί η Υπηρεσία να αποκρύψει κάποια στοιχεία κατάλαβες για να έχει πάτημα μετά ο Δικηγόρος να πει δεν μου τα έδωσες όλα τα στοιχεία πρέπει να μου δώσεις να έχει ένα τέτοιο πλέγμα να έχουμε μια απαίτηση γιατί βάση αυτής της απαίτησης έχουν και αυτοί απαίτηση για λεφτά. Έτσι είναι εδώ είναι δούνε λαβείν μου δώσες σου δώσα. Δεν μου δώσες, δεν παίρνεις .Απλά τα πράγματα. Αλλιώς δεν έχει μέλλον εγώ τους έχω πει. Ξεχάστε λεφτά μπροστά δεν υπάρχουν ούτε προκαταβολές ούτε έτσι ούτε τίποτε. Κάνετε το φέρνετε πριν το στείλετε επίσημα μας το δείχνετε. Εγώ που θα είμαι ο εγγυητής ή όποιον ορίσουμε εγγυητή παίρνει το χρήμα το βάζει κάπου και από κει και πέρα μόλις γίνει Κύριοι πάρτε τα τελειώσαμε και είμαστε έτοιμοι.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : κ Αντώνη αυτά είναι προς την πλευρά της Α.Α.Δ.Ε



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : της Α.Α.Δ.Ε



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Μετά όταν θα πάει



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Στον Υπουργό, Στον Υπουργό στο γραφείο



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Στο Υπουργείο έχουμε την δεύτερη φάση. Να πάει στο γραφείο του Υπουργού και να γίνει η δεύτερη φάση και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ένα Προεδρικό Διάταγμα. Εκεί θα δούμε πάλι με τους Ανθρώπους εκεί θα είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να μιλήσω εγώ στους πάντες. Εκει που ξέρω εγώ. Εκει θα κάνουμε την συμφωνία με αυτούς όταν θα έρθει η ώρα. Είναι η δεύτερη φάση και η τρίτη φάση είναι αυτή που εκει θα κινηθείς νομικά.



- Όχι Νομικά



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Θα υποβάλλεται ξανά την αίτηση



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Όχι νομικά διαδικαστικά θα πας εκεί και θα πεις βάση του Νόμου τάδε και του Προεδρικού διατάγματος τάδε δικαιούμαι αυτά χαρτιά χρειάζονται και παρακαλώ πέστε μου τι χαρτιά χρειάζονται και θα αρχίσει η διαδικασία



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Εμείς το έχουμε στείλει ήδη απλά όταν θα γίνει θα το επαναλάβουμε



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Λογικά μόλις θα βγει η Υπουργική απόφαση



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Πως κάνεις νόμιμη επίδοση πρώτα πάντα κύριοι σύμφωνα με το τάδε γιατί αυτοί θα το έχουν πει δώστε μου τα πάντα και τα υπόλοιπα στοιχεία. Αυτή είναι η διαδικασία



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Δηλαδή τώρα αυτοί δεν θέλουν να μπει ( προσημείωση ) ποσόν



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Τώρα τι λένε αυτοί ,αυτοί λένε σήμερα είμαστε αύριο δεν είμαστε, εγώ σου ετοιμάζω την πρόταση από κει και πέρα εσύ μπορεί να κάνεις και δύο και τρία χρόνια να πάρεις τα λεφτά σου. Εγώ μπορεί να μην είμαι τότε. Μπορεί να έχει φύγει ο Πιτσιλής και ο κάθε Πιτσιλής να έχει αλλάξει η Κυβέρνηση και να έχουν αλλάξει οι άνθρωποι. Εγώ την δουλειά μου που μου ζήτησε την έκανα. Δεν θέλω ούτε ένα εκατομμύριο ούτε δύο εκατομμύρια θέλω ένα ποσόν τώρα και εφόσον γίνει η εισήγηση έτσι γιατί εγώ ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή. Χωρίς φως ,φως δεν βλέπουν έτσι δεν είναι λοιπόν.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να μας πούνε τι( θέλουν )



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Να είναι τώρα η συνάντηση που έγινε



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Η συνάντηση που έγινε τους είπα ότι ο άνθρωπος πράγματι είναι διατεθειμένος να πληρώσει ένα σεβαστό ποσό αλλά πείτε μου τι θέλετε συγκεκριμένα; Ρε συ με βάσει τα χαρτιά που μας έδωσες αυτός είναι να παίρνει 6.000.000



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ:6. 000.000 το είχα πει αλλά αυτά που γνωρίζω και έχω δει με τα μάτια μου είναι 32.000.000 δηλαδή είναι 3.200.000



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : εγώ μέσα στο σημείωμα που έχω γράφει 60.000.000



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Ναι αλλά τα υπόλοιπα έχει κάνει ο ένας 42.000.000 (προσφυγή)



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Εγώ κακώς για να είμαι ειλικρινείς κακώς τα έδωσα έπρεπε να τους πω ότι είναι 1-2



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : θα βλέπαν την υπόθεση όμως αφού την στείλαν από το Υπουργείο.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ Ναι το λέμε στο χαρτί απλά για τα 32.000.000 είμαι σίγουρος τα άλλα μας λένε ότι είναι απόρρητο.









- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ναι ,ναι το έχω διαβάσει ναι είναι απόρρητο . Αυτοί είδαν αυτό το νούμερο τέλος πάντων και μου είπαν εμείς δεν ζητάμε ούτε εκατομμύριο ούτε τίποτε παρά ζήτησαν 150.000. Τους είπα ρε παιδιά πολλά είναι κατά την άποψη μου και μου λένε να το δούμε να το κάνουμε ρε παιδιά έχει δρόμο ακόμα εσείς θα το κάνετε αλλά μετά θα ζητήσω για το δεύτερο για το τρίτο .Και στο τρίτο που θα είναι να πληρωθούνε να σας δώσω και κάτι παραπάνω. Αλλά τώρα μπορεί να προχωρήσει το θέμα και μετά να γίνει επανάσταση ξέρω εγώ τώρα να έρθει ο τυφώνας Ιρμα και να μας δαγκώσει όλους ξέρω εγώ τώρα. Για αυτό πρέπει να περιορίσετε τις απαιτήσεις σας .Πήρε κάποια τηλέφωνα εκεί εντάξει να κατεβούμε στις 120 με 130.000 Αυτό ήταν το ποσό που μου είπαν τώρα τι να σας πω θα κάνω άλλη μια προσπάθεια να κατέβουν ποιο κάτω. Αυτό μου είπανε αλλά είναι πολύ σημαντικό η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Αν γίνει αυτό μετά ισχυροποιείται το εξώδικο το δικό σου διότι και η Γενική γραμματεία αναγνωρίζει την ανάγκη να γίνει και ο Υπουργός να το κάνει. Διότι ο Άνθρωπος αυτός είναι εν μέρει για να το πω πιο ευγενικά να μην πω εξ ολοκλήρου διορισμένος από την Τρόικα και αν δεν του το κάνουν είναι εκτεθειμένοι και στην Τρόικα. Είναι πολύ ισχυρό αυτό και νομίζω τουλάχιστον από αυτά που ξέρω και από μέσα αλλά και από αυτά που παρακολουθώ ότι στέλνει η Γραμματεία Δημοσίων εσόδων λέει κάντε αυτό, βάλτε πρόστιμα εκεί ,προσλάβετε να τώρα κάναν καινούργιο σώμα σαν την ΣΔΟΕ για τις μεγάλες υποθέσεις το έφτιαξαν .Προσλάβαν είπαν πρέπει να βγάλετε έξτρα λεφτά για να πάνε στα νησιά τα έβγαλαν ότι τους στέλνουν ότι τους έχουν στείλει μέχρι τώρα το έχουν περάσει 100%. Εκεί που κολλάνε είναι όταν τους λένε κατεβάστε το αφορολόγητο στο… εκεί έχουν θέμα υπάρχουν οι ιδεοληψίες οι αριστερές και έχουν πόλεμο αλλά ότι αφορούν στα διαδικαστικά με πληροφορούν και από μέσα αλλά και το παρακολουθώ και μπορώ να στο επιβεβαιώσω το έχουν κάνει Και μένα μου είπαν από μέσα ο δικός μου δηλαδή αν έχω αυτό το χαρτί διαφορετικά είναι πάω και λέω παιδιά μα ήρθε αυτό στον ίδιο τον Υπουργό πρέπει να τον ενεργοποιήσουμε είναι άλλο πράγμα Αυτό είναι Εγώ για να είμαι ειλικρινείς



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Κι αυτό το λέει ο Αντώνης είναι σαν σωσίβιο για αυτούς



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Νόμιζα θα ζητούσαν πολύ περισσότερα αλλά αφού μου είπαν αυτό έκανα και το παζάρι μου και εντάξει θεωρώ ότι δεν είναι και….Τι να σου πω πήρα μια δουλειά 17.000 δηλωθέν και πλήρωσα 5.000.



- 5.000 πλήρωσα 17.000 μου έδωσαν μια μελέτη στο Δημόσιο με δουλειά δούλεψα με 2 άτομα τρείς μήνες και έδωσα αέρα 5.000



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Δυστυχώς αλλάζουν τα πρόσωπα δεν αλλάζει το κατεστημένο το κατεστημένο είναι το ίδιο



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ :Το κατεστημένο δεν αλλάζει Δηλαδή και στο λογιστήριο όταν θα πληρωθείς θα τους πεις πάρτε ρε παιδιά και 100 …Είναι Αισχρό αλλά τι να κάνεις



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Μπορείς να κάνεις τίποτε σε αυτή τη χώρα χωρίς να (…..)







Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Εγώ επειδή έχω την υπόθεση την ξέρω προσωπικά δηλαδή την υπόθεση που πήραν το εκατομμύριο τον Στρατηγό ρε επί Σημίτη μωρέ



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : τον Χιώτη μωρέ κάτω το Βίο



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ναι ο Βίος ήταν ο Ταμίας



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : έκανε τις μεταφορές



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : και έκανε τις μεταφορές γιατί το ξέρω προσωπικά και ξέρω τα πάντα. Ο άνθρωπος αυτός που πήρε την βαλίτσα και πήγε την βαλίτσα στο Βίο δεν ήταν ένα ήταν τρία.



- Ένα πήγε στον Στρατηγό ( ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ) ένα πήγε στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ



- Ο άνθρωπος αυτός που πήρε τότε την βαλίτσα είναι ο Άνθρωπος που μιλάω τώρα για τον Πιτσιλή αλλά η βαλίτσα είχε τρία μέσα δεν είχε ένα Ο Στέλιος κράτησε τα δικά του ο άλλος κράτησε τα δικά του και στο ΠΑΣΟΚ έφτασε το ένα.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Βασίλη Αντώνη ,χρονικά τώρα σε περίπτωση που είναι έτοιμο αυτό τώρα που είπαμε



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Εμείς θα πούμε τώρα παιδιά θα βάλουμε τους όρους μας θα πούμε ένα μήνα δύο μήνες



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : ένα μήνα



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : δύο μήνες θα μας πείτε αυτή



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : πρέπει να προσδιορίσεις να πάει στον 1.5 μήνα



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : ρε συ



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Δηλαδή φτιάχνουν memo οι δικηγόροι οι δικοί μου



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Φτιάχνουν memo τους το πάμε τους αφήνουμε μια βδομάδα να κάνουν την διερεύνηση τους και να μας πούνε σε πόσο χρόνο. Και μόλις είναι έτοιμο μας το φέρνουν εμάς το διαβάζουμε



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : και τότε κάνετε εσείς το συμφωνητικό με τον Αντώνη όταν αυτοί θα το έχουν έτοιμο



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ναι τότε παίρνουμε το χρήμα το βάζουμε στην άκρη και φεύγει για τη Βουλή αυθημερόν !!!!Αυτή πιστεύω ότι είναι η πιο σωστή διαδικασία



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Μετά εκεί στο γραφείο πάλι;



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Εκεί στο γραφείο πάω εγώ είναι άλλο γιατί τώρα χρησιμοποιούμε άλλο δρόμο δεν πάμε με αυτούς . Εφόσον αυτοί είπαν δεν ανακατευόμαστε και δεν θα πάρουν κανένα τηλέφωνο να πουν φτιάξε μας αυτό το χαρτί πάμε από άλλο δρόμο



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Για το πρώτο στάδιο.



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Για το πρώτο στάδιο .Για το δεύτερο θα επανεκτιμήσουμε τα πράγματα και θα δούμε με ποιους θα πάμε



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Επομένως όλη αυτή η προσπάθεια που από χρόνια έγινε από εσάς γιατί πόσα χρόνια τώρα παλεύετε έγινε για να σταλεί από το Υπουργείο εκεί ώστε και αυτοί να έχουν το άλλοθι και το σωσίβιο να πουν αυτοί μας είπαν αυτό. Εντάξει επομένως και μείς κάνουμε αυτό .



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Αυτοί θέλουν να διώξουν και την πολιτική ευθύνη από πάνω τους Την πολιτική ευθύνη Διότι είπες εσύ γράφει μέσα στα εξώδικα ότι εσύ θα βγεις στις εφημερίδες .Αυτοί όταν θα γίνει αυτό το πράγμα θα πουν εδώ υπάρχει Δημόσια Αρχή Ανεξάρτητη Αρχή το στείλαμε περιμένουμε και διώχνουμε την πολιτική ευθύνη από πάνω μας .Κατάλαβες αυτό λειτουργούνε.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και μετά ειδικά από αυτό που έγινε με αυτό της ΕΛΣΤΑΤ που του ρίξανε και τα δύο χρόνια θέλουν να είναι καλυμμένοι. Ο άλλος λέει 2 χρόνια και το κάνανε τώρα σημαία.



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ :Ναι θέλουν να διώξουν την πολιτική ευθύνη από πάνω τους.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι για αυτό



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Πάντως η κ Παπανάτσιου είχε πει



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Η μόνη που θα μπορούσε να στο κάνει πραγματικά και επειδή την γνώριζα και αυτήν ήταν εκείνη η προηγούμενη η αναπληρώτρια η Βαλαβάνη.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Αυτοί μου έστειλαν όχι μόνο μου έστειλαν την απάντηση αλλά με πήραν και τηλέφωνο και μου είπαν ότι εδώ και μια βδομάδα το έχει στο γραφείο της και το έχει πρώτη προτεραιότητα αλλά δυστυχώς μετά παραιτήθηκε και δεν πρόλαβε.



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ: Αν τότε σε ήξερα επειδή την Νάντια την ξέρω και προσωπικά θα πήγαινα εκεί θα ήμουν όλη την ημέρα και της έλεγα Νάντια ετοίμασε το να τους γαμήσουμε του κλέπτες έτσι πιάνονται μόνο αυτοί.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει ,έχει και αυθεντικούς ρε παιδί μου αλλά έτσι όπως έγινε τράβηξε όλο το ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Και η κ Παπανάτσιου είχε πει ο μόνος που δεν έδωσε καμία σημασία είναι ο…(σς αναφέρεται ο αναπληρωτής υπουργός) η κ Παπανάτσιου είπε σε έναν Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει και εκ μέρους μου να την ρωτήσει γιατί τέλος πάντων δεν εφαρμόζεται ο Νόμος του είχε πει ότι εγώ θέλω την υπογραφή του ΠΙΤΣΙΛΗ άμα μου φέρουν την υπογραφή του Πιτσιλή εγώ τον εφαρμόζω άμεσα.



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ: Άρα έρχεσαι στα λόγια μου .Στο λέω αυτή θα στο καθάριζε διότι αυτή δεν είχε δεσμεύσεις ήταν σκληροπυρηνική .



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Τώρα εγώ κ Αντώνη θέλω να έχουμε την διαβεβαίωση για το δεύτερο στάδιο ότι δηλαδή θα το αναλάβουν στο γραφείο του Υπουργού οι δικοί μας αυτοί που πήγαμε όχι να μιλάμε πάλι με Υπαλλήλους .



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Κοίταξε να δεις Όχι δεν πήγαμε εκεί και είδες που πήγαμε δεν είναι υπάλληλοι Είναι στο γραφείο του Υπουργού αυτοί όλοι αλλά αυτοί μου για αυτό μου είπαν αν έχεις άκρη κάντω από κει



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Για το πρώτο στάδιο



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ :Για το πρώτο στάδιο εμείς αν έρθει από κει θα το προωθήσουμε. Τώρα ο Υπουργός ότι του πουν αυτοί



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά και αυτοί πρέπει να έχουν αποτέλεσμα στο Δεύτερο στάδιο .



Τώρα για αυτό που με είχατε ρωτήσει την άλλη φορά αν επίκειται ανασχηματισμός για να φύγουν οι άνθρωποι του Αντώνη .



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ :Αυτός είναι ακλόνητος



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : τον είχα ρωτήσει και μου είπε να αυτό που λέει ότι δε τίθεται τέτοιο



θέμα



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Καταρχήν δεν φεύγει ο Τσακαλώτος



(…)



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Να σας ρωτήσω κάτι αυτή είναι μια Αριστερή κυβέρνηση βγήκε με την ευλογία του Λαού .Εδώ γελούσαν αμφότεροι Αντώνης και Βασίλης



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Για να ένα από τα μεγαλύτερα θέματα ήταν η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής τότε ο Νικολούδης είχε πει θα φέρει 3,3.5 δις δε θυμάμαι Πως δεν εφαρμόσανε αυτό το Νόμο και ειδικά εγώ τους έχω οχλήσει από το 2015 δηλαδή πότε βγήκανε κυβέρνηση 25 Ιανουαρίου



-Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ναι , ναι



-ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Η πρώτη όχληση και με πήρε ο διευθυντής του Βαρουφάκη ήταν 20 μέρες μετά 10 Φεβρουαρίου είχα στείλει την πρώτη επιστολή και με πήρε τηλέφωνο ο Διευθυντής του έτσι και μου είπε σε μια εβδομάδα θα σας πάρω τηλέφωνο το Νομικό Γραφείο. Και από το να ενημερωθούμε πρώτα από το Οικονομικό από το ΣΔΟΕ. Και πραγματικά με πήρε και μου είπε βεβαιωθήκαμε ότι πραγματικά υπήρχαν αυτές οι καταγγελίες ότι έχουν εισπραχθεί χρήματα και λοιπά αλλά αρμόδια είναι η κ Βαλαβάνη και θα σας στείλω και σας κοινοποίησει για όλο το φάκελο που στείλαμε και η κ Βαλαβάνη το είχε πρώτη προτεραιότητα . Πως από τότε με επιστολές με εξώδικα με οχλήσεις στον Τσίπρα με όλα αυτά να μην έχει κινηθεί εφόσον ο Νόμος αυτός θα είχε αποφέρει πολλά χρήματα



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Αυτοί λένε τώρα το εξής λένε ότι βελτιώσαμε τους δείκτες με τους ελέγχους που κάναμε πιάσαμε τους αλλά μην ξεχνάς αυτοί την στιγμή και στα υπουργεία μέσα τα μεγάλο στελέχη και στις Τράπεζες όλοι είναι ανακατεμένοι σε αυτήν την περίπτωση της φοροδιαφυγής Αυτοί για αυτό μπήκανε για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τους



Στον… (σς αναφέρονται στον αναπληρωτή υπουργό) θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε διότι ήταν παλιά …πουτάνα αν είχαμε το θάρρος. Γιατί εγώ κανένα μήνα πριν φύγει ( ρωτάει το Βασίλη ) Θυμάσαι που ανέβηκα πάνω στο υπουργείο για τον Γιάτσιο πως τον έλεγαν αυτόν



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Τώρα κόλλησα εγώ



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : που σου έφερε την υπόθεση ο πρώην ρε



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : ΑΑΑ ο Σιάσος μαζί με την Κάτια



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ναι ρε τον φίλο ρε που ήμασταν οι τρείς μας



Εγώ ανέβηκα επάνω μέχρι να μας πουν τι θα κάνουν να μας φέρουν τα χαρτιά έγινε η παραίτηση του το θυμάσαι.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι ,ναι



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Διότι με τον… (σς αναφέρονται στο όνομα του αναπληρωτή υπουργού) μπορούσαμε πάλι να καθαρίσουμε θα μας κόστιζε όμως ακριβά αλλά θα καθαρίζαμε γιατί αυτός ήταν παλιά πουτάνα και ήξερε πως να παίξει στο κρεβάτι αυτή η εντύπωση είναι



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : ναι εντάξει αλλά Ελλάς το μεγαλείο σου



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Εγώ δεν πήρα ούτε μια απάντηση ούτε ένα τηλέφωνο ενώ του είπα θα μπορούσα να σας δώσω στοιχεία για εκατοντάδες εκατομμύρια φοροδιαφυγή για άλλες υποθέσεις κ.λ.π. κ.λ.π.,καλέστε με η ο ίδιος ή άλλος αρμόδιος το υπουργείο δεν με καλέσανε και δεν μου στείλανε καμία μα καμία απάντηση ούτε γραπτή καν



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : τίποτε αν όμως κάναμε κίνηση αυτή ήταν η τακτική του



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ :αυτός θα ήθελε μάλλον κάποιον γνωστό με ένα βαλιτσάκι στην αρχή



με το καλημέρα και στην πορεία



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ :Έτσι , έτσι αυτό θα το λύναμε έτσι αλλά σου λέω αυτή είναι η τακτική όχι μόνο αυτού αλλά όλου του δημόσιου τομέα διότι αυτοί αγοράζουν χρόνο τζάμπα Τι και αν περάσει ο χρόνος για μας κοστίζει που τρέχουμε έξω Αυτοί εκεί ποντάρουν μέχρι να πας να τους πεις ρε παιδί μου τι θέλεις ? Έτσι μας το κάνουν και οι υπάλληλοι του Δημοσίου Έχει το λογαριασμό επειδή εγώ κάνω δημόσια έργα και πρέπει να σου καταθέσει στο λογαριασμό Εσύ πνίγεσαι γιατί έχεις να πληρώσεις επιταγές του λες σε παρακαλώ υπέγραψε το μου Καλά σου λέει άστο αύριο Φτάνει τέλος του μήνα πως θα καλύψεις την επιταγή σου 100 και 200.000 χιλιάδες πας και του λες σε παρακαλώ κάνε κάτι υπέγραψε το και εγώ είμαι εδώ τακ και αμέσως υπογράφει Σε φέρνει στο Αμήν και λες μετά ρε παιδί μου τι να κάνω να μου σφραγιστούν .



Βασίλη …Πόσους διευθυντές εφοριών έχουν πιάσει με τρία τέσσερα και πέντε εκατομμύρια και με 10-12 εκατομμύρια και στον προσωπικό τους λογαριασμό;



Δηλαδή ήταν τόσο χύμα η κατάσταση που τα είχαν μέσα στους τραπεζικούς λογαριασμούς σε εκείνο το επίπεδο φαντάσου ποιο ψηλά



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Αγόραζαν θέσεις δηλαδή για να πας διευθυντής σε κάποιο υπουργείο έπρεπε να πληρώσεις τους κατάλληλους για να μπορείς να πάρεις αυτή τη θέση γιατί όπως μου είπε εμένα ένας εφοριακός μου λέει η κλίμακα έχει ως εξής : ο Ελεγκτής 50 ο τμηματάρχης 30 και ο διευθυντής 20 και του λέω γιατί έτσι; Γιατί ο ελεγκτής έχει 20 υποθέσεις ο τμηματάρχης 30 και ο διευθυντής τις έχει όλες άρα βγάζει λόγο από όλες



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Γελάω αυτά τα πράγματα τα ξέρετε εσείς οι οικονομολόγοι



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Όταν πρωτοξεκίνησα ενάμιση χρόνο ήτανε γύρω στο 98 ήρθε πρώην διευθυντής της ΦΑΕΕ Αθηνών και του βγάζαμε τα χρήματα έξω μας τα έφερνε μέσα σε σακούλες ήτανε κάτι σακούλες πως πας στην Αθηνάς τις μπλε που σου δίνουν κάτι μεγάλες και μας τα έφερναν έτσι μετρητά ε. Και τα δίναμε στην Γαλλία σε λογαριασμό εκεί ήθελε αυτός. Και ήτανε διευθυντής στην Εφορία δηλαδή εκατομμύρια ,30.000.000 δηλαδή



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ :Σαν τα πάμπερ. Όλα μετρητά ήταν τότε τώρα έχουμε δυσκολία



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : ε ναι



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : τώρα που δεν μπορούμε να πάρουμε μετρητά



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τι να κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι στην τελική να δεις και φως Ταλαιπωρείσαι που ταλαιπωρείσαι να δεις φως. Η ταλαιπωρία είναι δεδομένη.



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ: Εγώ πήγα κόντρα σε μια Γραμματέα Αθλητισμού τσακώθηκα με την διευθύντρια ήρθαμε κόντρα της έκανα καταγγελία στην αρχή Δημοσίων έργων .Πήγε στον Εισαγγελέα ο Εισαγγελέας έκανε έρανε είναι τώρα έχουν περάσει 7 χρόνια .Εγώ δεν μπορώ να κλείσω καθυστέρησα πολύ πέρασαν 5 χρόνια για να πληρωθώ. Τώρα δεν μπορώ να κλείσω την κοινοπραξία. Και τι κατάφερα επί 7 χρόνια πληρώνω τέλος επιτηδεύματος για 14.000 που έχω πληρώσει ενώ δεν ήταν καλύτερα να της δώσω 2 και να έχω τελειώσει. Εκεί σε φτάνουν. Τι κερδίσαμε ο ένας δεν μπορεί να πάρει και σύνταξη. Και που την κατήγγειλα και που ανέλαβε ο Εισαγγελέας; Πήγα τότε στην Ανάκριση και από τότε που ανέλαβε έχουν περάσει δύο χρόνια .Εκεί σε φτάνουνε και παίρνουνε και αυτοί τα λεφτάκια τους και σε εκβιάζουνε και για τον ψήφο και για όλα. Γιατί αν δουλεύανε όλα ρολόι….



-- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ :Και που δουλεύουν το θέμα ήταν να ήταν λίγο πιο βορειοευρωπαική η κατάσταση όχι εκεί δεν κάνουν πράγματα ,αλλά εκεί έχουν ένα σύστημα ρε γαμώτο.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εμείς ο ένας από τους Δικηγόρους μου είναι κάθε βδομάδα στις Βρυξέλες έχει πολλές υποθέσεις μέσα στην κοινότητα Είναι εξειδικευμένος εκεί . Εκ μέρους μου πήρε τηλέφωνο στην Κοινότητα είπε το θέμα πως είναι ενδιαφέρθηκαν .Και του είπαν από την ώρα που θα δώστε γραπτό αίτημα για συνάντηση μέσα σε 10-14 μέρες θα κλειστεί το ραντεβού στην Κοινότητα με όλα τα χαρτιά. Και είπαμε θέλουμε να μιλήσουμε και με εκπροσώπους της Τρόικα κ.λ.π. Και μας απάντησαν εφόσον θα μας τα πείτε όλα αυτό θα κανονιστεί άμεσα .Πήρε ( ο Δικηγόρος μου ) και στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών για να λάβουμε και από κει μια βοήθεια αφού εε και το ίδιο ακριβώς του είπανε ,μετά που θα τελειώστε από κει ελάτε εδώ με όλα τα χαρτιά εμείς θα δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται και αν μπορούμε θα σας βοηθήσουμε. Βεβαίως το επιχείρημα του δικηγόρου είναι ότι είναι ένας νόμος δεν είναι δηλαδή προσωπικό το θέμα είναι ένας νόμος που θα ωφελήσει την Ελλάδα το λαό την οικονομία αλλά και τους δανειστές



-. Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ακριβώς



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : βεβαίως μα για αυτό το λόγο τον ψήφησαν δεν τον ψήφισαν για κανένα άλλο λόγο



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Μάλιστα ο Διευθυντής του Παπακωνσταντίνου διότι εγώ δεν ήξερα για αυτό το νόμο τον συγκεκριμένο για να νοιώσω ασφαλής διότι καταστρεφόμουν μου είπε να μην ανησυχώ και με παρακαλέσανε να έκανα την καταγγελία μου γραπτώς προς το ΣΔΟΕ σε λίγες μέρες όταν θα ανέβαινε ο νόμος στο ΦΕΚ . Και Βγήκε στο ΦΕΚ και μετά έκανα την γραπτή καταγγελία μου στο ΣΔΟΕ και μάλιστα εγγράφως ζήτησα το 10% κατόπιν με δικές τους υποδείξεις Πως και ενώ μου είπανε ότι θα γινόταν και σποτάκια στα ΜΜΕ και μάλιστα προσφέρθηκα να βοηθήσω και προς αυτήν την κατεύθυνση σταμάτησαν όλα;



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: κ.Λιβανέ γιατί λείπανε τα βαλιτσάκια



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Αυτό μας κατηγορούν και οι Ευρωπαίοι ότι ψηφίζουμε Νόμους



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :πως μέσα σε δύο μήνες δηλαδή κάποιοι πίεσαν τον Υπουργό και



του είπαν που πας ;



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Μα και αυτός μπορούσε να πιαστεί μπορεί να του είπε κάποιος σταμάτα γιατί κάπου θα σε βρουν ότι σε λαδώσανε εκεί και μπορεί να ήταν και ο ίδιος θύμα γιατί ήταν και ο ίδιος λαδιάρης.



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ενώ η Νάντια η Βαλαβάνη δεν ήταν .Για αυτό δεν την ένοιαζε για αυτό σου λέω θα το έκανε. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι κάτι κάνουμε ψηφίζουμε νόμους για να προχωράει η αξιολόγηση και δεν του εφαρμόζουμε. Εκείνο που έχει κερδίσει ο Τσίπρας σε προσωπικό επίπεδό είναι ότι εκείνο που λέει το κάνει. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα και το ανακάλυψα και εγώ βοήθησα τώρα ήταν για να προχωρήσει η επένδυση του Ελληνικού. Πρόσεξε τι θα σου πω υπήρχε ένα πρόβλημα με 110 στρέμματα στο Ελληνικό που ήτανε δασική έκταση. Και ο δικός μου ο συνεργάτης μας κάλεσε ο κ Αλέκος ο οποίος ασχολείται με αυτό πραγματικά και θέλει να μια απάντηση. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως για να τρελαίνεσαι



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Ποιος Αλέκος;



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : ο Φλαμπουράρης πήγαμε λοιπόν και καταφέραμε, αποχαρακτηρίσαμε τα 70 τόσα στρέμματα και μείναν 33 στρέμματα δασικό. Εδώ θα βάλουμε ένα ερώτημα όλη η έκταση στο αεροδρόμιο είναι 6000 στρέμματα πρόσεξε τι λέω 6500 στρέμματα



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : 6.250- 55



-Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : 6200 και η κοινοπραξία επειδή δεν έχει το χρήμα και δεν της έχουν εγκριθεί ακόμη τα δάνεια από τις Ελληνικές Τράπεζες γιατί υποσχέθηκε η κοινοπραξία ότι θα πάρει και θα φέρει ξένο χρήμα απ έξω Γιατί αυτό δεν λέμε ότι θα έρθει ξένο χρήμα απ έξω γιατί τα δικά μας δεν φτάνουνε Λοιπόν η κοινοπραξία πρόσεξε να δεις τι παρελκυστική πολιτική ακολουθεί Έχει κολλήσει ότι δεν μπορώ να προχωρήσω διότι υπάρχουν 33 στρέμματα δασικό και θέλει να κάνει εκεί που είναι τα 33 στρέμματα δασικό θέλει να κάνει το Καζίνο .



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ :Τι θέλει έλα τώρα ντε μας δουλεύουν εεε εντάξει



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ: Α μας δουλεύουν είδες τώρα και της λέω και γω όχι 6000 στρέμματα και κολλάς στα 33 που στο κάτω κάτω έχει υποσχεθεί ότι τα 2000 θα είναι πράσινο



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Ναι , ναι , ναι είναι το 1/3



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : γιατί δε μπορεί να το κάνει παραπέρα είναι όλο φλάτ



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Μπορεί αυτά τα 33 να είναι το καλό κομμάτι το φιλέτο.



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Πόσο φιλέτο



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Μπορεί να είναι παραλιακά κ.λ.π.



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ: Όχι δεν είναι παραλιακά είναι στο ανατολικό αεροδρόμιο αυτά τα 33 επειδή τα ξέρω είναι κομμάτι που έχει τους ευκαλύπτους στα ανατολικά δεν είναι παραλιακά που είναι το δυτικό Αυτοί όπως μου είπε ένας φίλος που ασχολείται με το real estate δε θα βάλλουν φράγκο θα το παρατήσουν στο τέλος Θα πάρουν όλες τις άδειες που υποχρεούται να τους βγάλει το Δημόσιο και μετά θα πουλάνε τα χαρτιά έτσι γίνομαι και κάνω και γω επενδύσεις



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι έτσι κάνουν στην Κύπρο α μπράβο



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Αντώνη πριν το τελειώσουμε λίγο για το χαρτί που λέγαμε ώστε να μην είμαστε κάτι ποιο συγκεκριμένο;







- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Το non paper ,θα το τελειώσουν και θα μας το φτιάξουν γιατί κατά το νόμο θέλουμε αυτό και κατά την γνώμη μας θέλουμε να περιλαμβάνει αυτά τα πράγματα μέσα να βοηθούνε στο να κουμπώσει ακριβώς στο δεύτερο βήμα .



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να λέει το νόμο να λέει πρέπει να υπάρξουν οι διαδικασίες για να μπορούν οι απαιτήσεις



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Ναι , ναι εντάξει , εντάξει .Δηλαδή ότι θα περιλαμβάνεται στο προεδρικό Διάταγμα



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ναι ναι ότι πρέπει να λέει να κατοχυρώνεται ότι



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Να αναφέρουν το νόμο



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Μάλιστα τους είπα γιατί μου λέει φοβόμαστε ότι , τι μου είπαν γιατί σου λέω οι ιδεοληψίες τι μου είπαν ας πούμε μετά ο καθένας θέλει να εκδικηθεί ας πούμε τον γείτονα του και θα γίνει κομφούζιο με καταδότες, Και λέω κοιτάχτε κύριοι μπορεί να βάλετε έναν όρο για υποθέσεις άνω των 100.000 ευρώ



-ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ακούστε να σας πω κ Αντώνη εγώ για αυτή την υπόθεση τα χρήματα που έχω χάσει την υγεία μου του κινδύνους τις απειλές κ.λ.π Δεν είναι …όποιος θα κάνει



-Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ακριβώς θα πρέπει και να την τεκμηριώνει γιατί μετά κινδυνεύει να του κάνει μήνυση ο άλλος



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Και ένα κομβικό σημείο που θέλω να σας δώσω να το καταλάβετε εγώ έκανα την μηνυτήρια αναφορά τον Απρίλιο 26 Απριλίου ο Νόμος είχε ψηφιστεί 23 Απριλίου Η μηνυτήρια αναφορά είχε σχεδόν 2000 σελίδες 209 σχετικά και η ίδια η μηνυτήρια αναφορά ήταν σχεδόν 40 σελίδες Δεν μπορούσα αυτά να τα κάνω σε τρις μέρες Οπότε όταν έκανα εγώ την μηνυτήρια αναφορά δεν γνώριζα εγώ ότι θα έχω αμοιβή Οπότε το έκανα ….



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : όχι δεν μιλάμε για την δική σου



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Μετά το ΣΔΟΕ που πήρε και έλεγξε τα τεκμήρια και λοιπά εκτίμησε Θέλω να πω ότι κάποιος που θα πάει να καταγγείλει κ.λ.π. για να πάρει το 10% δεν θα καταγγείλει κάτω από 100 χιλιάδες ή 50.000



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Και όχι μόνο πρέπει και να εισπραχθεί λέει ο Νόμος



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ:Ναι αυτό ακριβώς πρέπει να εισπραχθεί .



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Διαδικαστικά και ο Νόμος να υφίσταται από την καταγγελία μέχρι να γίνει η εξακρίβωση υπάρχει ένα χρονικό όριο . Μέχρι να μπουν πρόστιμα



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ :Και να εισπραχθούν και ο καταγγέλλων θα φέρει και την ποινική ευθύνη διότι ο άλλος εγώ διότι αν βγει ψεύτικη η Καταγγελία



-ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Βεβαίως , βεβαίως όπως εγώ στο γραφείο που πήγαμε μαζί μου είπε ο άλλος ο Κύριος πως τον λένε



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ο Νίκος



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Ναι ο Νίκος σου λέει αν δεν αποδειχθούν θα φέρεις την ευθύνη στην δική μου την περίπτωση όχι μόνο έχουνε αποδειχθεί αλλά έχουνε και εισπραχθεί



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : αλλά έχουνε και εισπραχθεί άρα δεν μπορούνε …



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Και έχουν εισπραχθεί και έχουν να εισπραχθούν και άλλα και τους έχουνε πάει και για κακουργήματα δηλαδή δικάζονται



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : τα λέω για να τα βάλουν μέσα οι δικηγόροι κατάλαβες ότι θα έχουν την ποινική ευθύνη



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Αυτό το θέλετε τώρα στην πρώτη διαδικασία



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Ναι τώρα στην πρώτη διαδικασία γιατί τι πρόταση θα κάνουμε; να κάνει αυτός την πρόταση στον…



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : εφόσον είναι δίπλα κοντά με τον επικεφαλής της Α.Α.Δ.Ε μέσα , θα θέλει να του πει συγκεκριμένα και αυτό και κείνο και το άλλο



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ :αν πάλι χρειάζεται να συμπληρωθεί κάτι θα το δούμε πάλι εδώ είμαστε



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Απλά θα είναι δεν θα απευθύνεται κάπου θα είναι…….απλά ένα κείμενο



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Για το πόσο είμαστε οκ έτσι δεν είπαμε ε από κει και πέρα θα δούμε και με τους δικηγόρους πως θα το κάνουμε να είναι και ποιο σωστό



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : το θέμα είναι να μπορούν και αυτοί να ξεκινήσουν και πίεσε τους στο χρονικό



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : όλοι το θέλουμε αυτό



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι γιατί πάλι αργεί η διαδικασία έτσι



- Δεν έχω τίποτε να προσθέσω έτσι και πως το λέει εν τη παλάμη και ούτω βοήσομε κατάλαβες έτσι



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : να μπορέσουν να το κάνουνε μέσα σε ένα ενάμιση μήνα μάξιμουμ



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : ρε συ τώρα έχουν την Τρίτη αξιολόγηση μπορεί να σου πούνε ότι θα περιμένεις



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : ε ναι περίμενε



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : είναι χίλια δυο πράγματα που μπορούνε να σου πούνε οκ εδώ το ζήτημα είναι ….



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Γιατί και το άλλο βήμα



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : εμείς λέμε ακριβώς αυτό παιδία θα πάρετε όταν θα τελειώσετε



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι ρε παιδί μου ναι



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ :Άρα αυτό είναι μια πίεση γιατί όλοι τα έχουν ανάγκη τα λεφτά κακά τα ψέματα σε τέτοιες εποχές έτσι δεν είναι



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Ναι , ναι σίγουρα , σίγουρα Λοιπόν Οκ



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Επομένως μένει σε σας για να κάνετε το memo



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Να είσαι καλά σε ευχαριστούμε πάω γιατί … ε νωρίς είναι ακόμη αλλά μέχρι να πάω στο Γέρακα έχω 5 ώρα ραντεβού



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ Εντάξει , εντάξει



- Α.ΚΩΣΤΑΡΗΣ : Γειά σου χάρηκα που τα είπαμε και την υγεία σου να προσέχεις



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ - Εντάξει ,εντάξει Ευχαριστώ πολλή



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : είναι και με τη μηχανή και έχει και ένα πρόβλημα στο πόδι



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :είναι δραστήριος ε Εχει και καλές γνωριμίες



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : ναι έχει κ. Λιβανέ



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Τότε θυμάμαι που πήγαμε στον Υπουργό. Εσείς ήσασταν από κάτω



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ήμουν από κάτω ναι



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Δεν περάσαμε ούτε από έλεγχο δηλαδή κάτω δεν μας ζήτησαν ταυτότητες τίποτε δηλαδή πήραν απλά τηλέφωνο ήρθε ο Κύριος μας πήγαν επάνω



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Μπορεί να τον βλέπετε έτσι απλά ντυμένο αλλά έχει πάρα πολλή καλές επαφές



-ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Και στο γραφείο του Υπουργού .Υποκλίσεις κάνανε όλοι.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι , ναι



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μιλούσε σε όλα τα γραφεία εκεί μέσα



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι, ναι είναι να το έχει ο Άνθρωπος



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :ξέρει πάνω από 6-7 άτομα ειδικά αυτόν τον μεγάλο.. τον Σύμβουλο



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Τον Αλέξη η τον Νίκο γιατί δεν ξέρω ποιον είδατε



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: τον Αλέξη ,Αλέξανδρος Άλεξ στα γραφεία του Υπουργού γνώριζε όλους χαιρετούσαν σηκωνόταν όλοι όρθιοι δεν μπορώ να καταλάβω







-Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ο ένας είναι ο Άλεξ ο άλλος είναι ο Νίκος τώρα πόσους άλλους ξέρει εκεί μέσα ??Εγώ προσωπικά να σας πω την αλήθεια δεν τους ξέρω. Εμένα με ενδιαφέρει ότι έχει τις επαφές και ότι γνωρίζει και μπορεί να βγάλει την δουλειά Να τον κουμαντάρω τώρα σας τα λέω δεν είναι και εύκολη υπόθεση .Γιατί εγώ τον πιέζω τον παίρνω τηλέφωνα του έχω γίνει τσιμπούρι .Αλλά έτσι θέλει γιατί τρέχει ,γιατί έχει τον έναν έχει τον άλλον. Σήμερα κάποια στιγμή του λέω και γω άντε ρε παιδί μου πάρε τηλέφωνο,δηλαδή και οι γνωριμίες υπάρχουν γιατί και ο Αντώνης είναι έτσι όπως είναι,και στην Καραγιώργη Σερβίας ξέρει και από δω και εκεί που λέγαμε δεν θα γίνει κάτι βγήκε το «Κονέ» με τον Πιτσιλή στην Α.Α.Δ.Ε ε τι να του ζητήσεις άλλο τώρα !Χώνεται παντού ότι και να σηκώσεις είναι από κάτω .Στην τελική είναι το θέμα να τελειώσει η δουλειά .Και γω τον πιέζω τώρα για να προλάβει γιατί μπορεί να μην είναι 1,5 μήνας ή δύο.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Το πρώτο εξώδικο πήγε στον Χαρδούβελη το 2012. Νομίζω περιμένω 4-5 χρόνια οπότε δεν έχω πρόβλημα , γιατί να μην περιμένω ακόμη 6 μήνες.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ε Ναι γιατί εκεί πέρα χρονικά και με το δεύτερο στάδιο θα πάει όχι επακριβώς τόσο αλλά θα πάει. Αν τους πάρει αυτούς να κάνουν τώρα την εισήγηση 1.5 μήνα ε εε εντάξει .Οι άλλοι όσο και να είναι ,οι άλλοι είναι πιο επιρρεπείς στο τι μπορεί να του προκύψει με τις πολιτικές καταστάσεις και τα EUROGROUPS. με την Τρόικα και με αυτά. Αυτοί εδώ πέρα δεν είναι τόσο.. και τουλάχιστον αφού θα υπάρχει το πρώτο βήμα, αυτό είναι το σημαντικό .Πολύ σημαντικό βήμα για να μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση με τους άλλους και μπορεί και ο Αντώνης να τους μιλάει και διαφορετικά μετά .Απλά ο άνθρωπος έχει τις επαφές και φαινόταν εξαρχής, και χάθηκε και χρόνος με τους άλλους αλλά είμαστε την τελική.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Εμένα μέχρι τώρα έχουνε βρεθεί διάφοροι και δικηγόροι και κανένας δεν με πήγε στο γραφείο του Υπουργού. Κανένας δεν με πήγε



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: σας λέω μπορεί να το βλέπετε έτσι , έτσι παντού πηγαίνει δηλαδή με το σακίδιο πίσω στην πλάτη μέσα κανονικά.



Και ο Αντώνης το είχε πει εξ αρχής στον Σιάσο και στην Κάτια δεν χρειάζονται αυτά που μου λέτε εσείς τώρα .Εγώ την υπόθεση του την πήγα εξ αρχής και ο άνθρωπος δίχως να έχει όλα τα χαρτιά γύρισε και τους είπε μέσα σε τρεις μέρες .Τι λέτε για τριμερείς Επιτροπές και το ένα και το άλλο .Αυτό θέλει Υπουργική απόφαση και τους το είπε από τότε και δεν το ξέραν.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : και μάλιστα όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο και πήγε στο γραφείο πήρε αμέσως τηλέφωνο φώναξε και του φέραν τα εξώδικα μου δηλαδή αν δεν είχε πάει ο ίδιος δεν θα είχε λάβει γνώση ο Υπουργός



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : και συν τοις άλλοις..



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Μπορεί να το είχαν χρεώσει σε κάποιον έτσι κατώτερο και



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Αν θυμάστε μιλήσαμε πριν πάει ο Αντώνης στην Χίο τον Αύγουστο και είχε πάει ο Αντώνης στον Αλέξη και όταν είπατε εσείς ότι το έστειλαν από το γραφείο του Πρωθυπουργού και Πήγε και τον είδε ( τον Αλέξη ) Δευτέρα και του λέει ναι το στείλαν χθες το πήραμε εμείς .ήταν Τρίτη νομίζω που τον είδε( τον Αλέξη ) και Δευτέρα το στείλαν αυτοί και του λέει είναι ώρα τώρα που το χρ .. φέρνουν και πήρε ο Αλέξης τηλέφωνο και του το φέραν εκεί πέρα και μας είπε μετά με τι πρωτόκολλά και τα σχετικά και πάει και του είπε Αντώνη δεν πρόκειται να το δει κανείς τώρα γιατί σε τρεις μέρες φεύγουμε όλοι για διακοπές και ήρθαμε μετά πάλι… Το ευτυχές είναι ότι γνωρίζει



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :και πέθανε η μητέρα του…



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Του Αλέξη



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :του Αλέξη εεε



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : ήταν αυτό με το άυπνο ….



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Μεγάλη γυναίκα



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Δεν τον ρώτησα παραπάνω γιατί ήταν και στο τηλέφωνο και βιαζόταν



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Γιατί και αυτός δεν είναι μεγάλος καμιά πενηνταριά, Πενήντα χρονών



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Κάπου εκεί



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Μας χαιρέτησε όταν πήγαμε είναι πολύ ευγενικός και εμφανίσιμος πρέπει να έχει και σπουδάσει



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Είναι και στο εξωτερικό και μου λέει Βασίλη εγώ τους ξέρω και τους ξέρω καλά ίσως εκ της φύσεως της δουλειάς έχει να κάνει με το Δημόσιο με την Τεχνική εταιρεία και με τις μελέτες και όλα αυτά ξέρει πάρα πολύ κόσμο.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αναλαμβάνει μεγάλα δημόσια έργα



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Για μεγάλα δεν ξέρω αλλά παίρνει και ιδίως σε σχέση με τα κόμματα Και με την Ν.Δ πήρε τις προάλλες τώρα κάτι με την ΟΝΝΕΔ ήταν κάτι να τους κάνει στα γραφεία και τέτοια πράγματα .Μπλέκεται σε αρκετές καταστάσεις και ξέρει κόσμο .Αυτό είναι . Ξέρετε οι πιο πολλοί τους αρέσει το paper cup να γράφουν πάνω στο χαρτί όχι θα κάνω αυτή τη δουλειά θα βγάλω αυτό θα κάνω εκείνο θα κάνω το άλλο και χάνονται μέσα σε μια παραζάλη .Το θέμα είναι στην πράξη στο δια ταύτα . Μπορείς να κάνεις κάτι? Δηλαδή τι να μου λες εμένα τώρα για εκατομμύρια στα χαρτιά είναι το ίδιο εκείνο από το έχεις κάποιον που να μπορέσει ….Και σας το λέω αυτό γιατί αυτοί ήταν.... και λυπάμαι που το λέω. Φυσικά εγώ εκεί πήγα για άλλη δουλειά που πήγα να δω το Σιάσο και την Κάτια μέσω άλλου γνωστού , διαφορετικά δεν θα γνώριζα και για την υπόθεση σας !!!Δηλαδή θέλω να πω πως έρχονται τα πράγματα για άλλη δουλειά πήγα. Αλλά οι άνθρωποι είναι λίγο αιθεροβάμονες.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Πάλι για το Υπουργείο Οικονομικών ?



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Όχι με το Οικονομικών είχε να κάνει με τα χρήματα κάτι με πήραν ότι είχαν κάποιον και μου φέραν κάποιον εν πάση περιπτώσει…



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ:Λύθηκε το θέμα ?



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : ‘Oχι γιατί ήταν εεε ήταν τελείως στον κόσμο τους. Δεν ισχυρή υπόθεση άλλα έλεγε ο ένας άλλα έλεγε ο άλλος εεεεεεεε και καλά εντάξει γειά σας παιδιά .Και μου είπανε εγώ το θέμα ποιο είναι τους ανθρώπους που γνωρίζω .Αυτό εμένα με ενδιαφέρει ότι ξέρω ,ξέρω αυτόν τον άνθρωπο και μπορώ και κάνω δουλειά και βγάζει δουλειά και λειτουργεί η υπόθεση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να γνωρίζω πάρα πολλή κόσμο Με ενδιαφέρει όμως αυτούς που γνωρίζω να κάνουν δουλειά Αυτό με ενδιαφέρει και αυτό έχω .Από τους ανθρώπους που είμαι μαζί που συνεργάζομαι έχω αυτό το πράγμα όταν είδα εκεί τι παίζεται εντάξει χαμός. Και σας λέω μας φέρανε την υπόθεση την δικιά σας και όταν είδαν ότι είχαμε αποτελέσματα μας την πήραν. Και είπε στην συνάντηση ότι την Κάτια δεν την έφερε επίτηδες και ήταν μόνο ο Σάσιος στο PUBLIC από κάτω και ήταν ο Αντώνης και γω μας πήρε την υπόθεση και είπα ok. Και εγώ το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Και το Φεβρουάριο αν θυμάστε τέλη Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου ήταν που σας πήρα τηλέφωνο. Και κανονίσαμε να βρεθούμε.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Καλά ,πολύ καλά κάνατε γιατί εγώ δεν ήξερα.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Εκεί αντιλαμβανόμουνα το πόσο αγανακτισμένος είσαστε που σας είχανε μπλέξει και σας έλεγαν τόσα πράγματα Εγώ ξέρω ένα πράγμα μπορώ να κάνω την δουλειά ,μπορώ να την κάνω έχει κανένα λόγο να χαλάω το χρόνο μου και το χρόνο το δικό σας. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Τι να σας πω μου λέγανε τότε ότι θέλει ο… (σς αναφέρεται στον αναπληρωτή υπουργό) τόσα θέλει ο άλλος τόσα



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι, Ναι, Μα μοιράζανε..έχω ένα φάκελο τόσο που τον έχει γράψει ο Σιάσος και μοιράζανε εκεί ποσοστά , ποσοστά δηλαδή τι….



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :και τους έλεγα παιδιά για αυτό δεν μου στέλνει απάντηση ο…(σς αναφέρεται στον αναπληρωτή υπουργό)



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι εντάξει οι άνθρωποι δεν είχαν….Δηλαδή εγώ αυτό που κατάλαβα επι της ουσίας δεν είχανε πρόσβαση στο να φέρουν αποτελέσματα Αυτό φάνηκε. Εντάξει και αυτό το κάνεις για ένα χρονικό διάστημα ευτυχώς εγώ μια βδομάδα ,δυόμιση βδομάδες. Δεν είχαμε χρονικό ….



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ:Είχανε προσβάσεις με Βουλευτές , με φέρανε σε επαφή κάναμε 5-6 συναντήσεις με βουλευτές στο γραφείο του (σς αναφέρεται στον αναπληρωτή υπουργό) μου είπανε να με πάνε και μετά τελευταία στιγμή πήγε στη Βουλή γιατί είχε κάτι έκτακτο εκεί .Και μετά λέω εγώ γιατί να πάω εκεί μέσω ….Ας πάρει αν δεν μπορεί ο ίδιος η γραμματέας του (σς αναφέρεται στον αναπληρωτή υπουργό) να μου κλείσει ραντεβού και να πάω .Οχι να έχω φτάσει Σύνταγμα και μετά πήγε στη Βουλή κ.λ.π. Δεν ήτανε δηλαδή σωστό .



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : εεε Ναι



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Στο κάτω κάτω εκατοντάδες εκατομμύρια που όχι μόνο θα εισπράξουν ένα δις 80.000.000 είναι οι δεσμεύσεις όχι μόνο σε ακίνητα του κυρίου καταγγελλόμενου συν τα υπόλοιπα 1δις διακόσια περίπου ακίνητα έχει δεσμεύσει το Δημόσιο ακίνητα προ κρίσης με τιμή 1 δις200.000.000€. Μπορεί σήμερα να κάνουν 500 ή 400 εκατομμύρια και πάλι δεν θα πάρει το Δημόσιο σεβαστό μεγάλο ποσό;



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι σημαντικό και αυτό με τους οι δικηγόρους. Φυσικά ε! Δεν θα πάρει και μάλιστα αυτές τις εποχές που κάνουν κρα και δεν έχουν



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Που καθόμαστε με την Τρόικα και την Ε.Ε και τα EUROWORKING GROUP που έκαναν ακόμη και για 40 εκατομμύρια γιατί μας λείπουν 30 η 40 εκατομμύρια κάτι τέτοια ποσά. Πραγματικά είχα μείνει έκπληκτος μια μέρα που άκουγα στα κανάλια από αυτά που άκουγα και ήθελε η Τρόικα να σβήσουμε ουσιαστικά δηλαδή κάποια ποσά μέχρι και 19.000.000. Δηλαδή αυτά , αυτά και αυτά εντάξει ουσιαστικά ήταν στο σύνολο 150 εκατομμύρια αλλά ήθελαν να σβηστούν ακόμα και τα 19.000.000. Τα οποία αφορούσαν χαμηλόμισθους κάτι τέτοιο και πετάν εκατοντάδες εκατομμύρια επί 4 χρόνια πέντε χρόνια. Τους παρακαλάω επί 5 χρόνια, 5 χρόνια Υπουργοί με εξώδικα με επιστολές, με πρωτόκολλα παραλαβής παράδοσης όλα κοινοποιημένα προς τον Σαμαρά τότε και τον Τσίπρα μετά και κανένας δεν ασχολήθηκε



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Κοιτάξτε το θέμα ποιο είναι ότι και αυτοί φοβούνται θέλουν να είναι καλυμμένοι παράλληλα και από ότι φαίνεται τουλάχιστον γιατί του το είπαν του Αντώνη το ξεκαθαρίσανε ότι αυτά τα δύο στάδια (είναι του λέει τρία επί της ουσίας) αλλά αυτά που μπλεκόμαστε εμείς …Το ένα θα τα στείλουμε στην Α.Α.Δ.Ε να μας βγάλουν την εισήγηση. Μετά η Υπουργική απόφαση και μετά είναι διαδικαστικό το θέμα ,δηλαδή αυτό είναι το σωσίβιο τους , είναι το άλλοθι τους και επειδή τώρα βλέπετε το παραμικρό θέμα Ελ Ντοράντο ..Εδώ βλέπετε για την πετρελαιοκηλίδα έγινε ολόκληρο θέμα .και εντάξει είναι θέμα αλλά βλέπετε πιάνονται τα κόμματα από το παραμικρό για να κάνουν το σόου οφ. Είναι λες και έχουν τις καθημερινές εκπομπές αυτές της τηλεόρασης Έτσι έχουν καταντήσει τα κόμματα .Ακόμη και το πιο μικρό θα το πιάσουν ,και αυτοί θέλουν να έχουν την αίσθηση ότι έχουν μια κάλυψη .



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Μα για το θέμα μη εφαρμογής του Νόμου έγινε επερώτηση στη Βουλή. Είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουνε γιατί ξέρουμε. Δεν ξέρω αν απάντησαν αλλά πάλι θα πάει ο Βουλευτής και θα κάνει πάλι ξανά επερώτηση .Γιατί δεν δώσαν απάντηση;



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Κοιτάξτε αυτή τη δεδομένη στιγμή αν υπάρξει με το καλό το πρώτο βήμα μετά εντάξει θα διευκολυνθούν μετά και οι άλλοι μέσα .



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :και η κ Παπανάτσιου αυτό είπε στο Θεοφύλακτο το Βουλευτή αυτόν ότι έχω λάβει γνώση είναι σημαντική υπόθεση αλλά …..



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για αυτό είναι σημαντικό ….



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :…πηγαίνετε στον Πιτσιλή να μιλήσετε και μετά εάν υπογράφει αυτός υπογράφω και γω .



Για αυτό από το Μάρτιο άρχισα και γω. Δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο γινόταν αυτό του 2016 Και τον Μάρτιο άρχισα να ενοχλώ τον Πιτσιλή .Εννοώ να ενοχλήσω να στείλω επιστολές και εξώδικα κ.λ.π.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Αλλά αυτό που είπατε είναι σημαντικό δηλαδή ότι όσο ήταν η υπόθεση από έναν και μόνο καταγγελλόμενο για ένα δις τόσο πρέπει οι δικηγόροι να το βάλουν μέσα αυτό .Το ότι από την στιγμή που θα έχει γίνει η καταγγελία και θα έχουν προσκομισθεί όλα τα έγγραφα της καταγγελίας να υπάρχει παράλληλα ενημέρωση από τις κατάλληλες αρχές για την πορεία και εξέλιξη της υπόθεσης και για τις εισπράξεις που έχουν γίνει .Για να μπορείτε να έχετε και σεις….Γιατί κοιτάξτε αν το κάνετε έτσι εσείς στο τέλος δεν θα μπορούν να αποκρύψουν θα έχουνε ευθύνες .



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Εμείς μιλήσαμε και στο Συμβούλιο Επικρατείας με έναν πρόεδρο και μας είπαν δεν είναι απόρρητο . Εφόσον έχετε έννομο συμφέρον και είσαστε ο καταγγέλλων είναι υποχρεωμένοι να σας γνωστοποιήσουν τα ποσά .Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να το εμποδίζει Έτσι είπε .Αλλά εμείς δεν θέλουμε να μπλέξουμε το θέμα στο ΣΤΕ εάν όμως γίνει η εισήγηση αυτή και πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο με την σειρά του βγάζει αυτήν την διάταξη για τις προϋποθέσεις κ.λ.π.Το έννομο συμφέρον όπως μας είπαν από το Ν.Σ.Κ δεν είναι από το διαδικαστικό .Το έννομο συμφέρον προκύπτει από την ώρα που υπάρχει Νόμος του Κράτους.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι ακριβώς .Τώρα όμως είναι σαν να μην υπάρχει.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Οι προϋποθέσεις ποιος θα πληρώσει ποιος θα το χρεωθεί είναι διαδικαστικά και είναι εσωτερικής φύσεως .Δεν επηρεάζουν τον Νόμο



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τον επηρεάζουν στο ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Σε αυτό τον επηρεάζουν



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Ναι αλλά κατά παράβαση του Νόμου του κράτους .Υπάρχει Νόμος του κράτους και δεν μπορείς να τον εφαρμόσεις; Και ένας πολίτης που έχει από …αιτών το νόμιμο αίτημα μας είναι και βλάβη σε μας. Αν κάνω εγώ αγωγή ποιος θα τα πληρώσει θα ζητήσω τους τόκους από το 2010.



Η μη εφαρμογή του Νόμου είναι ευθύνη- θέμα καθυστέρησης το καταλαβαίνουμε όλοι μπορεί να είναι 6 μήνες ένα χρόνο αλλά από κει και πέρα; Για τέτοιο Νόμο.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : (χαχα) Η Ελλάδα λειτουργεί διαφορετικά. Εντάξει . Αλλά το θέμα ποιο είναι από την στιγμή που θα υπάρξει η διαδικασία ό,τι καθυστέρηση και να υπάρξει εκεί τουλάχιστον θα είσαστε εξασφαλισμένος απλά θα πρέπει ενδεχομένως να ξανακάνετε το αίτημα .



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Και πάλι το λέω δεν είναι μόνο προσωπικό το θέμα.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Μα βέβαια.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :δεν θα δικαιωθώ μόνον εγώ. Θα δικαιωθεί και όλη η πατρίδα



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ :Και δεν είναι μόνο θέμα δικαίωσης αλλά το ότι θα αρχίσουν να ρυθμίζονται πράγματα …κάποιος θα φοβάται…….



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Αυτό ακριβώς. Και οι μεγάλοι φοροφυγάδες θα φοβούνται όλους τους λογιστές τους ,υπαλλήλους τους και έτσι θα περιοριστεί κατά πολύ η φοροδιαφυγή.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Σε μεγάλο βαθμό έχετε δίκιο έχετε δίκαιο σε αυτό. Τουλάχιστον αν μπορείτε πιέστε λίγο του Δικηγόρους γιατί μετά εγώ πρέπει να τον …Εγώ βλέπετε σας ενημερώνω αμέσως .Αλλά και εγώ κάθομαι και τον τρέχω γιατί έχει τρεξίματα και αυτός να τα δώσει ώστε να προχωράμε.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Εγώ δεσμεύομαι σε μια βδομάδα θα το έχω. Σε μια εβδομάδα από Δευτέρα φυσικά γιατί είναι δυο δικηγόροι μέχρι να τους ενημερώσω να μιλήσουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους να διαβάσουν το νόμο καταλαβαίνετε .



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Οκ Μην τους πείτε και πολλά απλά ξέρετε.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Όχι απλά να αναφέρουν το νόμο ..



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Να αναφέρουν το νόμο το τι χρειάζεται να υπάρχει για να είναι λειτουργικός και εφαρμόσιμος ο Νόμος



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Ναι δηλαδή όταν φτάσει η εισήγηση του Πιτσιλή…



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Εσείς δηλαδή τώρα θα τους πείτε ότι είναι για το θέμα της εισήγησης του Πιτσιλή για το θέμα αυτό δηλαδή και το ένα και το άλλο;



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Κάτι πρέπει να τους πω



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: οκ απλά επειδή κάτι μου είχατε πει ότι …



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ : Ναι αλλά εδώ είναι το θέμα ότι πρέπει να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν τι να γράψουν. Το ότι δηλαδή αυτό το χρειάζονται για την εισήγηση προκειμένου να πάει σωστά η εισήγηση από τον κ Πιτσιλή στον κ Τσακαλώτο και από κει το γραφείο του θα αναλάβουνε αυτό το θέμα.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Επειδή εγώ έχω την τάση να είμαι επιφυλακτικός γενικότερα ,μήπως να τους λέγατε ότι είναι εισήγηση προς τον Υπουργό και να μην τους λέγατε από που και ποιόν; Να τους λέγατε εισήγηση σχετική με το νόμο πως μπορεί να είναι λειτουργικός και εφαρμόσιμος. Δηλαδή ότι πρέπει ο καταγγελλόμενος( εννοεί τον καταγγέλλων ) να δώσει τα στοιχεία να υπάρχει η διαδικασία ελέγχων και οι αρχές θα πρέπει να δίνουν όλα τα στοιχεία στον Καταγγελλόμενο ( εννοεί στον Καταγγέλλων )όπως προχωράει η υπόθεση



Δηλαδή να τους πείτε κάτι πάνω σε αυτό .Αφήστε το σε αυτό το στιλ γιατί καταλαβαίνετε ποτέ δεν ξέρεις με κανέναν με ποιόν μιλάει ποιόν ξέρει και τι λέει Να σας πω κάτι εννοώ τώρα την έχει την άκρη αλλά αν μαθευτεί αυτό τώρα. Τώρα δεν θέλω να πω οτιδήποτε αλλά τώρα Οι δικηγόροι έχουν συμφέροντα με άλλους πελάτες έτσι; Δεν ξέρεις αν μάθουν κάτι και πάρει κάποιος και του πει του άλλου μην τολμήσεις να κάνεις τίποτε γιατί.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Να πω κάτι οι δικηγόροι μου πληρώνονται με βάση ποσοστό δεν τους συμφέρει να μην τελειώσω !!!



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι το θυμάμαι .Το ξέρω αυτό .Απλά το λέω μήπως υπάρχουν και συμφέροντα ποιο μεγάλα που είναι μπλεγμένοι και τέτοια πράγματα .Δεν ξέρω .



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Όχι.. τέτοια πράγματα όχι.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Συγνώμη τώρα κ Λιβανέ εγώ απλά το λέω διότι και με αυτούς που συνεργάζομαι του λέω πως και αυτό που θα σκεπτόμουν εγώ .Δηλαδή όπως θα προσπαθούσα να καλύψω τον εαυτό μου .



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Δεν είναι τυχαίο που έχω επιλέξει δικηγόρους από επαρχία.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : αααααα Ωραία , ευχάριστο.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: δηλαδή ο ένας είναι από νησί και ο άλλος είναι από την Λάρισα Μεγάλοι δικηγόροι καλοί δικηγόροι αλλά να μην έχουν εμπλοκή με αυτούς .Δικάζουν εδώ στην Αθήνα αλλά δεν



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Τουλάχιστον να μην έχουν μεγάλη εμπλοκή με το Κατεστημένο .Εγώ για αυτό το λόγο το είπα απλά να μην



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ :Για αυτό να μην ανησυχείτε.



- Β.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ : Εντάξει. Απλά περιμένω από σας τώρα το memo .Αυτό αν είναι δυνατόν όχι μέσω email για να το πάμε χέρι με χέρι επικοινωνούμε πάλι κάποια στιγμή.



- ΙΩΣΗΦ ΛΙΒΑΝΟΣ: Εντάξει κ Χρυσόπουλε. Ευχαριστώ .



Πηγή: https://www.parapolitika.gr/article/apokalipsis-vova-tou-iosif-livanou-me-simfonitiko-tha-edina-ti-miza