Αθώα κρίθηκε από το δικαστήριο η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου

Αθώα κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου , η οποία βρέθηκε στη θέση της κατηγορούμενης για παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου.



Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια μετά από αναφορά που είχε καταθέσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι , το οποίο είχε συμπεριλάβει διάφορες περιπτώσεις φερόμενων ως εγκλημάτων ρατσιστικής βίας . Σε αυτές είχε συμπεριληφθεί και άρθρο της κυρίας Τριανταφύλλου στην εφημερίδα Αthens Voice, τον Νοέμβριο του 2015 , αμέσως μετά την επίθεση στο Μπατακλάν με τίτλο Rock and Roll Will Never Die.



Με την έναρξη της διαδικασίας ,στο γεμάτο από κόσμο ακροατήριο, οι συνήγοροι υπεράσπισης της συγγραφέως κ.κ Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος και Κωνσταντίνος Καλλίρης υπέβαλαν ένσταση αντισυνταγματικότητας του νόμου με βάση τον οποίο κινήθηκε η ποινική δίωξη επισημαίνοντας ότι με αυτή παραβιάζεται το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.



Ως μάρτυρες εξετάστηκαν στο δικαστήριο η κ. Βασιλική Γεωργιάδου , η οποία έχει μελετήσει και ασχοληθεί επί χρόνια με θέματα ρατσισμού και ο συγγραφέας Απόστολος Δοξιάδης. Και οι δύο εξήγησαν στο δικαστήριο γιατί το περιεχόμενο του επίδικου άρθρου όχι μόνο δεν παραβιάζει τον ρατσιστικό νόμο ,αλλά αποτελεί ένα κείμενο γνώμης που συνιστά κραυγή στο όνομα της αντιρατσιστικής βίας. Ο κ. Δοξιάδης μάλιστα αναφερόμενος στην προσωπικότητα της συγγραφέως επισήμανε ότι με τα κείμενά της έχει δείξει πως δεν φοβάται την πολιτική ορθότητα ,ακόμα κι αυτή ποινικοποιείται.



Το δρόμο της αθώωσης πρώτη έδειξε με την αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας κ. Μαγδαληνή Καλπακίδου ,η οποία τόνισε πως «αυτές οι απόψεις που εξέφρασε η κατηγορούμενη, εκφράζουν τις απόψεις που πέρασαν από το μυαλό όλων μας μετά την επίθεση στο Μπατακλάν. Το κείμενο της αποτελεί έκφραση άποψης και δεν στοιχειοθετείται ούτε καν η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος».



Λίγα λεπτά αργότερα , ο επίλογος της διαδικασίας σφραγίστηκε με την αθώωση της συγγραφέως και από την πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κ. Ευσταθία Αναστασοπούλου.