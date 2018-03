Ποδηλάτης στο «Γύρο Θυσίας» στην Αγία Λαύρα ο Τζέφρι Πάιατ

Στον ποδηλατικό αγώνα «Γύρο Θυσίας», που διεξάγεται ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, με αφετηρία την Πάτρα και τερματισμό την Αγία Λαύρα, έλαβε μέρος ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.





.@USAmbGreece finishes the “Tour of Sacrifice” race at Agia Lavra near #Kalavryta where the first flag of #Greek independence was raised in 1821. Several other bikers from @USEmbassyAthens celebrated #GreekIndependenceDay by taking part. pic.twitter.com/hWT7O9Wez7