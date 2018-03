Συνεχίζεται ο πόλεμος προπαγάνδας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Τι Αφρίν, τι Αθήνα»

Σαν κέντρο εκπαίδευσης και περίθαλψης τρομοκρατών παρουσιάζει την Αθήνα, η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Gunes, συνεχίζοντας τον πόλεμο προπαγάνδας, σε πρωτοσέλιδο άρθρο της με τίτλο «Τι Αφρίν τι Αθήνα».



Όπως υποστηρίζει στο άκρως προκλητικό της δημοσίευμα, στην πρώτη σελίδα, η εφημερίδα: Ακριβώς όπως στην Αφρίν, η Αθήνα γίνεται καταφύγιο για τρομοκράτες που έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα, ρίχνοντς τη σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι. Αφορμή για το δημοσίευμα είναι η απόρριψη εκ μέρους της ελληνικής δικαιοσύνης αιτήματος έκδοσης στην Τουρκία των εννέα συλληφθέντων κουρδικής καταγωγής σε Καλλιθέα και Νέο Κόσμο τον περασμένο Νοέμβριο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είναι μέλη της οργάνωσης DHKP-C. Στο στόχαστρο της εφημερίδας, η οποία έχει πέντε φωτογραφίες στο πρωτοσέλιδο της μπαίνει η Ελλάδα και για την άρνηση της να εκδώσει τους οκτώ αξιωματικούς που κατηγορούνται για συμμετοχή στο πραξικόπημα κατά του Ερντογάν.



Την ίδια στιγμή το δημοσίευμα στις πρωτοσέλιδες φωτογραφίες του περιγράφει την Ελλάδα ως εκπαιδευτικό κέντρο και σταυροδρόμι για τις τρομοκρατικές οργανώσεις στην Ευρώπη, σε άλλη φωτογραφία γίνεται αναφορά στους δύο συλληφθέντες Έλληνες στρατιωτικούς, που σύμφωνα με την εφημερίδα «συνελήφθησαν να κατασκοπεύουν» έχοντας περάσει παράνομα τα σύνορα, αλλά και στα επεισόδια στο Αιγαίο στην περιοχή των Ιμίων, στα οποία η Ελλάδα κατηγορείται από την εφημερίδα ότι πραγματοποιεί συχνά παραβιάσεις...







Pro-government daily Güneş equated #Afrin to #Athens on its headline today, in reference to Greece's denial of Turkey's request to extradite the person who is searched in Turkey as part of DHKP-C investigation and soldiers who took asylum in Greece after July 15 coup attempt. pic.twitter.com/aa6kDmEPFn