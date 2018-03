Ενα άγνωστο κείμενο του Μ. Καραγάτση μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 05/03/2018 16:08 |

Το Σάββατο με ΤΑ ΝΕΑ, ένα άγνωστο κείμενο του Μ. Καραγάτση, το βιβλίο «Πού οδηγεί η Γερμανία την Ελλάδα και την Ευρώπη», το πρώτο τεύχος του θρυλικού κόμικς «Ρόυ Ρέης» και ένα ιστορικό πρωτοσέλιδο.



«Πώς γράφεται ένα μυθιστόρημα»



Ενα άγνωστο κείμενο του Μ. Καραγάτση φέρνουν στο φως «ΤΑ ΝΕΑ».



75 χρόνια μετά τη μοναδική δημοσίευσή του το κείμενο του συγγραφέα του «Γιούγκερμαν» αποκαλύπτει τα μυστικά της γραφής του.



Ως πραγματική αποκάλυψη θα χαρακτήριζε κανείς την ανεύρεση του κειμένου αυτού του Μ. Καραγάτση στο περιοδικό «Ορίζοντες» πριν από 75 χρόνια, χωρίς να έχει περιληφθεί σε ένα βιβλίο του σε σχέση με όσα είδαν το φως μετά τον θάνατό του τον Σεπτέμβριο του 1960. Μένει κατάπληκτος κανείς με τη φρεσκάδα του και κυρίως με την αποστασιοποίηση του δημιουργού τού «Συνταγματάρχη Λιάπκιν» μεσούσης της Κατοχής – όπως όλοι οι Ελληνες οδυνηρά τη ζούσε στο πετσί του και ο ίδιος –, να προβληματίζεται και να αγωνιά για ένα καθαρά αισθητικής τάξεως θέμα. Ενας προβληματισμός τόσο ζωντανός ώστε να τον αισθάνεσαι πραγματικά αξεπέραστο στη συνάντησή του με τον προβληματισμό, πάνω στο ίδιο ακριβώς θέμα, τεσσάρων σύγχρονων δημιουργών όπως είναι ο Βασίλης Βασιλικός, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο Πέτρος Τατσόπουλος και ο Χρήστος Χωμενίδης με τα γραμμένα ειδικά για τη σημερινή έκδοση κείμενά τους.



Προλογίζει ο Μανώλης Πιμπλής, ενώ το επίμετρο της έκδοσης επιμελείται ο Θανάσης Θ. Νιάρχος.



Μαζί, «Πού οδηγεί η Γερμανία την Ελλάδα και την Ευρώπη».



Το αποκαλυπτικό βιβλίο του Γεώργιου Π. Μαλούχου για τη γερμανική πολιτική, το χρονικό της κρίσης και την επόμενη μέρα για την Ελλάδα και την Ευρώπη



· Τι σημαίνουν για την Ελλάδα οι εξελίξεις στο Βερολίνο



· Πόσο ισχυρή είναι η Ανγκελα Μέρκελ;



· Ποια είναι η αληθινή ιστορία του κοινού νομίσματος;



· Πόσο ωφελήθηκε η Γερμανία από την κρίση;



· Ερχεται η Ευρώπη των «πολλών ταχυτήτων»;



Από την ημέρα που το βιβλίο αυτό εκδόθηκε για πρώτη φορά στην αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα, μια βασική συνθήκη έχει εκπληρωθεί στην πάλαι ποτέ κοινότητα «ισότιμων» κρατών της Ευρώπης: η ισχύς, οικονομική, πολιτική και, κατ’ ουσίαν και θεσμική, έχει συγκεντρωθεί συντριπτικά στο Βερολίνο – η θεσμική ισχύς παραμένει στις Βρυξέλλες, όπου όμως η επιρροή της Γερμανίας σε όλα τα μεγάλα ζητήματα είναι περίπου απόλυτη. Η συνισταμένη όλων αυτών των ετών δικαίως συμπυκνώνεται στον όρο γερμανική Ευρώπη. Ηδη πριν από επτά χρόνια το βιβλίο αυτό επιχείρησε τη χαρτογράφηση αυτής της πορείας, η οποία υπήρξε συνέπεια δύο παράλληλων, απόλυτα συναρτημένων μεταξύ τους ιστορικών διαστάσεων μεταβολών: της



γερμανικής επανένωσης του 1990 και της θεσμικής του κοινού νομίσματος το 1991. Δύο μεταβολών που, ουσιαστικά, ήταν οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το ερώτημα που μένει πλέον να απαντηθεί είναι το πόσο ακριβά θα πληρώσουν η Ευρώπη και οι λαοί της τη γερμανική Ευρώπη. Το βιβλίο αυτό επιχειρεί μία «ακτινογραφία» του εξαιρετικά σύνθετου ευρωπαϊκού προβλήματος από τη στιγμή της μετάβασης από τη Γερμανία της Βόννης σε εκείνη του Βερολίνου. Για να το πετύχει εξετάζει δύο κύρια πεδία: πρώτον, την ιστορία του γερμανικού ηγεμονισμού στην Ευρώπη, ιδίως από τον Μπίσμαρκ και μετά και, δεύτερον, τη γερμανική και ευρωπαϊκή διαχείριση της κρίσης στα πρώτα της χρόνια, από το 2009 μέχρι το 2012.



Ακόμη, το διάσημο ποδοσφαιρικό κόμικς με τον ήρωα των παιδικών μας χρόνων, τον θρυλικό Ρόυ Ρέης, για πρώτη φορά σε αυτοτελείς εκδόσεις από ΤΑ ΝΕΑ.



Ρόυ Ρέης. Ο φοβερός ξανθομάλλης σέντερ φορ, που κατέκτησε την Ελλάδα μέσα από τα περιοδικά «Ζαγκόρ» και «Δυναμικό Αγόρι»



Το διάσημο βρετανικό ποδοσφαιρικό κόμικς «Roy of the Rovers» δημιουργήθηκε το 1954, και κυκλοφορούσε στην Αγγλία, είτε σε συνέχειες σε περιοδικά, είτε σε αυτόνομα τεύχη μέχρι και το 2001.



Στην Ελλάδα, πρωτοδημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Ρόη Ρέης» σε 78 συνέχειες στο περιοδικό «Ζαγκόρ» του Στέλιου Ανεμοδουρά, από το 1971 έως το 1973. Από το 1975 έως το 1992, κυκλοφόρησε στο περιοδικό «Δυναμικό Αγόρι». Ενώ, τη δεκαετία του 1980, κόμικς του «Roy of the Rovers» δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Τρουένο» και σε νεότερα χρόνια στο περιοδικό «Νέος Μπλεκ».



Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κόμικς, εκδίδεται σε αυτόνομα άλμπουμ από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».



Το κόμικς «Roy of the Rovers» εστιάζει στον φανταστικό χαρακτήρα Ρόυ Ρέης, τον φοβερό ξανθομάλλη σέντερ φορ της φανταστικής ομάδας «Μέλτσεστερ Ρόβερς», η οποία εδρεύει σε μια πόλη με το ίδιο όνομα σε μια απροσδιόριστη περιοχή στην Αγγλία.



Αυτή την εβδομάδα το πρώτο τεύχος:



Η «Μέλτσεστερ Ρόβερς» δεν ξεκινάει καλά στο πρωτάθλημα και αγωνίζεται για να βγει από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Ρόυ που είναι παίκτης-μάνατζερ της ομάδας, προσπαθώντας να βρει λύσεις, δίνει δύο παίκτες στην θανάσιμη εχθρό και αντίπαλο της «Μέλτσεστερ», «Μελμπόρο», εμπιστεύεται τη θέση του τερματοφύλακα στον δεκαεφτάχρονο Γουόλτερ Γουίλλιαμς και αποκτά τον βετεράνο Νατ Γκόσντεν… Οι επιλογές του σιγά σιγά λειτουργούν! Περνώντας όμως όλο και περισσότερο χρόνο με την ομάδα, παραμελεί την γυναίκα του, Πέννυ, η οποία τον εγκαταλείπει!



Και πρωτοσέλιδα που έγραψαν ιστορία



Αυτή την εβδομάδα, 9 Μαρτίου 1941, ένα ιστορικό, επετειακό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», για τον ελληνικό θρίαμβο κατά της ιταλικής Εαρινής Επίθεσης του 1941, σε μεγάλη διάσταση 48 x 34.