H ελληνική παραλία που είναι στις 25 καλύτερες του κόσμου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 21/02/2018 19:55 |

Μπορεί να είναι ακόμη χειμώνας (για λίγες ημέρες τουλάχιστον) και να χιονίζει σε πολλές περιοχές της χώρας, όμως, αυτό δεν εμποδίζει πολλούς να σκέφτονται το καλοκαίρι. Ετσι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η νέα έρευνα του TripAdvisor που καταγράφει τις καλύτερες παραλίες παγκοσμίως, όπως τις ψηφίζουν οι τουρίστες,

Και από αυτόν τον κατάλογο δεν θα μπορούσε να λείπει και μια ελληνική παραλία. Πρόκειται βεβαίως για το Ελαφονήσι της Κρήτης, που βρίσκεται στην 11η θέση.

1. Grace Bay, Providenciales, Turks and Caicos

2. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Βραζιλία

3. Varadero Beach, Κούβα

4. Eagle Beach, Αρούμπα, Καραϊβική

5. Seven Mile Beach, Νησιά Κέιμαν

6. La Concha Beach, Σαν Σεμπάστιαν, Ισπανία

7. Clearwater Beach, Φλόριντα, ΗΠΑ

8. Seven Mile Beach, Νεγκρίλ, Τζαμάικα

9. Bavaro Beach, Δομινικανή Δημοκρατία

10. Playa Norte, Isla Mujeres, Μεξικό

11. Παραλία Ελαφονήσι, Κρήτη, Ελλάδα

12. Falesia Beach, Αλμπουφέιρα, Πορτογαλία

13. Fig Tree Bay, Πρωταράς, Κύπρος

14. Bournemouth Beach, Ντόρσετ, Ηνωμένο Βασίλειο

15. Anse Lazio, Praslin Island, Σεϊχέλλες

16. Manly Beach, Σίδνεϊ, Αυστραλία

17. Santa Monica State Beach, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

18. Angoda Beach, Γκόα, Ινδία

19. Kleopatra Beach, Αλάνια, Τουρκία

20. Νησιά Γκαλαπάγκος

21. Spiaggia dei Conigli, Λαμπεντούζα, Ιταλία

22. Sharm El Luli, Αίγυπτος

23. Nungwi Beach, Ζανζιβάρη, Τανζανία

24. Punta Uva Beach, Κόστα Ρίκα

25. White Beach, Malay, Φιλιππίνες