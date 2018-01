Ερευνα για τον σεξουαλικό εκφοβισμό στα σχολεία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 16:14 |

Μαθητές στα ελληνικά σχολεία δέχονται σεξουαλική παρενόχληση από άλλους μαθητές; Μαθητές δημοσιοποιούν αρνητικά σχόλια για άλλους συμμαθητές τους στο διαδίκτυο; Μαθητές συκοφαντούν άλλους συμμαθητές τους; Ποιοι μαθητές πέφτουν συνήθως θύματα εκφοβισμού; Είναι μαθητές από φτωχές οικογένειες, με μαθησιακές δυσκολίες, από οικογένειες μεταναστών, υπέρβαροι, μαθητές που δεν ταιριάζουν με την αναμενόμενη εικόνα ενός αγοριού ή κοριτσιού;



Πώς διαχειρίζονται οι μαθητές τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα του φύλου τους στο σχολικό περιβάλλον; Πόσο συχνά είναι τα κρούσματα ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο;



Αυτά τα ερωτήματα αναμένεται να απαντήσει -μεταξύ άλλων- έρευνα για τον ομοφοβικό και τρανσφοβικό εκφοβισμό, που διεξάγεται παράλληλα σε Ελλάδα, Κύπρο και Λιθουανία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «HOMBAT-Combating HOMophoBic And Transphobic bullying in schools».



Στην Ελλάδα, η έρευνα υλοποιείται από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), το οποίο είναι και ο συντονιστής του έργου, σε συνεργασία με το «Πολύχρωμο Σχολείο». H έρευνα απευθύνεται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δάσκαλοι, σχολικοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι). Σκοπός της είναι η πλήρης καταγραφή του φαινομένου και κυρίως η αναγνώριση των χαρακτηριστικών των διακρίσεων και του εκφοβισμού λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, από την πρώτη τάξη του δημοτικού έως και την τελευταία του λυκείου.



Η έρευνα περιλαμβάνει προσωπικές συνεντεύξεις και ένα online ερωτηματολόγιο. Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην έρευνα μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου .



Το έργο ΗΟΜΒΑΤ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) 2014-2020.