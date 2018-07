Ο Δρόμος του Μεταξιού στο επίκεντρο των ξένων τραπεζών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 13:47 |

Ο διευθύνων σύμβουλος του βρετανικού τραπεζικού ομίλου Standard Chartered Μπιλ Γουίντερς ταξίδευσε επί ένα δεκαήμερο σε πέντε κινεζικές πόλεις τον περασμένο μήνα και δήλωσε ότι η λέξη - κλειδί της επίσκεψής του είναι ο νέος Δρόμος του Μεταξιού (Belt and Road). Ο Γουίντερς είπε ότι η εταιρεία του θέλει να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην πρωτοβουλία για τον Δρόμο του Μεταξιού (Belt and Road Initiative, BRI).



Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι κινεζικές εταιρείες αύξησαν το πρώτο εξάμηνο τις επενδύσεις τους σε 55 χώρες κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού, που έφθασαν συνολικά στα 7,4 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 12% σε ετήσια βάση. Η αξία των συμβάσεων πρόσφατα υπογεγραμμένων επενδυτικών προγραμμάτων στις χώρες του Δρόμου του Μεταξιού ανήλθε σε 47,79 δισ. δολάρια.



Η Standard Chartered έχει εμπλακεί σε πάνω από 50 επενδυτικά προγράμματα σχετικών με τη BRI. Η τράπεζα υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με την China Development Bank τον Ιανουάριο, με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων σχετικών με την πρωτοβουλία αυτή, παρέχοντας χρηματοδότηση τουλάχιστον 20 δισ. δολαρίων πριν το 2020. «Eχουμε πελάτες στην Κίνα και σε 45 χώρες του Δρόμου του Μεταξιού, όπου δραστηριοποιούμαστε. Ο συνδυασμός αυτός μας δίνει μία μοναδική θέση για να προσθέσουμε αξία σε ένα μεγάλο αριθμό συναλλαγών», δήλωσε ο Γουίντερς που ήρθε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του σε επαφή με Κινέζους πελάτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για επενδύσεις στο εξωτερικό.



Αρκετές ξένες τράπεζες έχουν κινηθεί για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνει το κάλεσμα της Κίνας σε διασυνοριακές οικονομικές συναλλαγές, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Η Citibank υπέγραψε MOU με την Bank of China και την China Merchants Bank τον Απρίλιο για να βοηθήσουν από κοινού κινεζικές εταιρείες να εξερευνήσουν τις αγορές στο εξωτερικό.