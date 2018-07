Συναγερμός: 4.000 επιχειρήσεις δεν έχουν κατοχυρώσει το brand name «Μακεδονία»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 07:30 |

Σήμα κινδύνου για το brand name «Μακεδονία», μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, εκπέμπουν επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα αλλά κυρίως από τη Μακεδονία.

4.000 ελληνικές εταιρείες χρησιμοποιούν τον όρο «Μακεδονία», όμως, δεν έχουν κάνει κατοχύρωση με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να υποστούν δεινή ήττα και οικονομικές ζημίες που δεν μπορούν να υπολογίσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 24 επιχειρήσεις από τις 4.000 που χρησιμοποιούν την ονομασία προέλευσης ή την επωνυμία έχουν προχωρήσει σε κατοχύρωση κι αυτή μόνο στο ευρωπαϊκό μητρώο. Όπως αποκάλυψε χθες ο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαββάκης, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία είτε στην εταιρική τους ταυτότητα είτε σε προϊόντα τους θα πρέπει, μέχρις ότου ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας επιτροπής που θα εξετάζει το εν λόγω ζήτημα και η οποία προβλέπεται στη συμφωνία των Πρεσπών, να κινηθούν άμεσα και να κατοχυρώσουν διεθνώς την επωνυμία τους.





Υψηλό κόστος

Τι έλεγε ο Κοτζιάς

Πολλά προϊόντα

Μάλιστα αποκάλυψε ότι ήδη δύο εταιρείες των Σκοπίων πήγαν στον παγκόσμιο οργανισμό στη Γενεύη κι έκαναν τις σχετικές διαδικασίες.Η κατοχύρωση στο παγκόσμιο μητρώο κοστίζει περί τις 8.000 ευρώ ενώ στο ευρωπαϊκό περί τις 2.000 ευρώ.«Γι' αυτό άλλωστε αρκετές εταιρείες είχαν μέχρι σήμερα ολιγωρήσει ή απλά είχαν περιοριστεί στην κατοχύρωση της ονομασίας τους ή των προϊόντων τους σε μεμονωμένες αγορές όπου δραστηριοποιούνται» πρόσθεσε.Ο Σύνδεσμος ανέλαβε πρωτοβουλία για δωρεάν νομική και διαδικαστική βοήθεια σε όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις - και όχι μόνο τα μέλη του - προκειμένου να κατοχυρώσουν τις επωνυμίες τους, καθώς η ολιγωρία μπορεί να κοστίσει θέσεις εργασίας και μερίδια αγοράς. Σημείωσε επίσης ότι η συμφωνία δημιουργεί προϋποθέσεις για αύξηση επενδύσεων στα Σκόπια, ενώ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ανοίγει τεράστιες αμφίδρομες προοπτικές.Για το ονοματολογικό με την πΓΔΜ, τόνισε ότι κάθε συμφωνία έχει θετικά και αρνητικά, όμως το θέμα έπρεπε να λυθεί καθώς σε επιχειρηματικό επίπεδο έχει κοστίσει πάρα πολύ στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάζονταν να περάσουν τα προϊόντα τους μέσω Βουλγαρίας ή Αλβανίας προκειμένου να τα εξάγουν στα Σκόπια, με αποτέλεσμα να χάνουν σε ανταγωνιστικότητα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αναγκάστηκαν να προσφύγουν στα δικαστήρια για το όνομα του προϊόντος τους.Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη συμφωνία στα επόμενα τρία χρόνια από την κύρωσή της θα πρέπει να επιλυθούν προβλήματα με τα εμπορικά σήμερα, τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).Η σύσταση της ομάδας των ειδικών, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους της Ελλάδας και της πΓΔΜ, προβλέπεται από τη συμφωνία των Πρεσπών και θα γίνει εντός του 2019.Αυτή θα λειτουργήσει το πλαίσιο της ΕΕ, με την κατάλληλη συνεισφορά του ΟΗΕ και του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων (ΔΟΤ).Αξίζει να σημειωθεί ότι σε έγγραφη απάντηση που έδωσε ο Νίκος Κοτζιάς, στις 2 Ιουλίου 2018, στους βορειοελλαδίτες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κ.κ. Θεόδωρο Καράογλου και Φωτεινή Αραμπατζή, καθώς και στον βουλευτή της Ενωσης Κεντρώων, κ. Αριστείδη Φωκά, αφού υπογράμμισε ότι «πρέπει να δούμε χωρίς παρωπίδες τι ισχύει σήμερα», απαντώντας στην «ρητορική που αφορά την αρνητική κριτική σε βάρος της συμφωνίας των Πρεσπών», τόνισε ως προς τις εμπορικές επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα:«Εως τώρα, το σύνολο των οίνων της πΓΔΜ φέρει την ένδειξη «Republic of Macedonia» ως προς τον τόπο προέλευσης. Από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία των Πρεσπών, όσα προϊόντα φέρουν σήμερα την ένδειξη «made in / produced in / product of Macedonia», θα πρέπει, βάσει της συμφωνίας, υποχρεωτικά να μετατραπούν σε «made in / produced in / product of North Macedonia», καθιστώντας έτσι προς όλους απόλυτη τη διάκριση του τόπου προέλευσης των προϊόντων αυτής και της Μακεδονίας μας».Πλήθος γνωστών και άγνωστων προϊόντων έχουν την επωνυμία Μακεδονία. Ορισμένα από αυτά είναι: Μακεδονική Α.Ε. (μητρική εταιρεία της Αγρόκτημα Χαλβατζής), ΜΕΒΓΑΛ-Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε., Μακεδονικά Ζαχαρώδη Α.Ε., Μακεδονικά Υφάσματα, Μακεδονική Γη-Αφοί Τσαρούχα Α.Ε., Μακεδονική Χάρτου, Μακεδονική Εταιρεία Τεχνικών Μελετών-MTC, Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου (ΜΕΛ), Εν Οίκω Μακεδονική (έπιπλα), Τέντες Θεσσαλονίκης-Μακεδονική Τεντοποιία, Μακεδονική Φάρμα Στρουθοκαμήλων-Αχλατζής Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΑΕ Μακεδονικός, Μακεδονικά Ζυμαρικά της Γιαγιάς, Μακεδονικά Αυγά-Αφοί Δίγκαλη Α.Ε., Μακεδονικές Πρωτεΐνες, Μεταφορική Τσιμενίδης-Μακεδονικές Γραμμές Α.Ε., Μακεδονικά Ξενοδοχεία Α.Ε., Μακεδονικές Εκδόσεις, Μακεδονικές Βιομηχανίες Μετάλλου, Μακεδονική Ποτοποιία (Ούζο 14 κ.ά.), ΜΑΚΑΛ (Μακεδονική Αλλαντοποιία), Maksystem-Μακεδονική Πανίδη ΑΒΕΕ (εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου), Μακεδονία Σαλάτες, Κρέατα Μακεδονίας-Αφοί Αστερίου, Μακεδονικά Νερά Α.Ε., κ.α. Επίσης προϊόντα, όπως Μακεδονικός Χαλβάς και Μακεδονικό Ταχίνι της Αφοί Χαΐτογλου, Μακεδονικά Κριτσίνια των εταιρειών Παπαδοπούλου, Κατσέλης κ.ά., Tottis Μακεδονικά Ζυμώματα Κρουασανάκια, πολλές εταιρείες που μεταποιούν τις γνωστές μακεδονικές μικρές πιπεριές, δεκάδες οινοποιίες που παράγουν μακεδονικές ποικιλίες οίνου και φέρουν τη σχετική ένδειξη, μακεδονικές πίτες και ζύμες, μακεδονικά τυριά και κασέρια, όσπρια, σφολιάτες, κ.ο.κ., ακόμη και η εφημερίδα «Μακεδονία».