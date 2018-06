«Μπλόκο» ενός δισ. σε λογαριασμούς Ρώσου μεγιστάνα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 15:51 |

Οι ελβετικές τράπεζες μπλόκαραν τους λογαριασμούς του ρώσου δισεκατομμυριούχου και ιδιοκτήτη του ομίλου Renova Βίκτορ Βεκσελμπέργκ, στους οποίους διατηρούσε το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου φράγκων, αναφέρει το περιοδικό Forbes επικαλούμενο πηγή του ομίλου Renova.



«Τα ποσά δεν μπλόκαραν μόνο οι κρατικές τράπεζες (UBS, Credit Suisse), αλλά και οι ιδιωτικές, μεταξύ των οποίων και η Julius Baer» φέρεται να δήλωσε η πηγή του περιοδικού, η οποία επεσήμανε ότι οι νομικοί εκπρόσωποι του ρώσου δισεκατομμυριούχου προτίθενται να προσφύγουν στην δικαιοσύνη.



Άλλη πηγή, την οποία επικαλείται το περιοδικό Forbes, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο και η Bank of Cyprus να ζήτησε το μπλοκάρισμα των λογαριασμών του Βέκσελμπεργκ, καθώς ο ίδιος είναι μέτοχος στην Bank of Cyprus (Τράπεζα Κύπρου) με ποσοστό 9,27%. Το πρακτορείο TASS στο τηλεγράφημα του αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή.



Πρόσφατα η εβδομαδιαία έκδοση Schweiz am Wochenende είχε γράψει ότι οι ελβετικές τράπεζες είχαν μπλοκάρει τους προσωπικούς λογαριασμούς του Βέκσελμπεργκ φοβούμενες ότι θα υποστούν κυρώσεις από τις ΗΠΑ Ο όμιλος Renova και ο ίδιος ο Βέκσελμπεργκ, έχουν συμπεριληφθεί στον νέο κατάλογο των κυρώσεων που επέβαλλαν οι ΗΠΑ στις αρχές Απριλίου, σε 24 ρώσους επιχειρηματίες και 15 νομικά πρόσωπα.



Εκτός από τον Βέκσελμπεργκ, ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους επιχειρηματίες Όλεγκ Ντεριπάσκα, Βλαντίμιρ Μπογκντάνοφ, Σουλεϊμάν Κερίμοφ, Ίγκορ Ρότενμπεργκ, Κιρίλ Σαμάλοφ και Αντρέι Σκότς, τις ελεγχόμενες από τον Ντεριπάσκα εταιρείες Rusal (ρωσικό αλουμίνιο-σ.σ) και τον όμιλο En+ , τον βιομηχανικό όμιλο Bazovi element, τις εταιρείες Β-Finance και Eurosibenergo, τον «Όμιλο GAZ» , τον όμιλο αγροτικών εφοδίων Kuban. Επιπλέον στον κατάλογο συμπεριελήφθησαν οι εταιρείες Gazprom Burenie και ο όμιλος NPV Engineering του Ίγκορ Ρότενμπεργκ καθώς και η εταιρεία Ladoga Managment του Κιρίλ Σαμάλοφ.