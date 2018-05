Νέος «καπετάνιος» στη Celestyal Cruises

Αλλαγή κορυφής στη Celestyal Cruises που δραστηριοποιείται στον κλάδο της κρουαζιέρας ανακοίνωσε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, στις 30 Ιουνίου λήγει η θητεία του νυν διευθύνοντος συμβούλου της Celestyal Cruises, Κυριάκου Αναστασιάδη και το πηδάλιο της εταιρείας αναλαμβάνει ο κ. Κρις Θεοφιλίδης.



Η εταιρεία, ευχαριστώντας τον κ. Αναστασιάδη για την προσφορά του στην ίδια, αλλά και συνολικά στον κλάδο της κρουαζιέρας, υπογραμμίζει: «O κ. Αναστασιάδης συνέβαλε στην εδραίωση της Celestyal Cruises διεθνώς και στη διαμόρφωση της στρατηγικής της επανατοποθέτησης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της προεδρίας του στην CLIA Ευρώπης από τα τέλη του 2016, προώθησε και ανέδειξε σημαντικά ζητήματα του κλάδου κρουαζιέρας».



Ο Κρις Θεοφιλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Celestyal Cruises, εργάζεται στον κλάδο της κρουαζιέρας από το 2006. Διετέλεσε αντιπρόεδρος Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Celestyal Cruises από τον Οκτώβριο του 2014, ενώ από τον Ιανουάριο του 2017 κατέχει τη θέση του Chief Operating Officer (COO) της εταιρείας, στηρίζοντας τον CEO σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της.



Ο κ. Θεοφιλίδης, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Rutgers, του New Jersey των ΗΠΑ το 1995, με τίτλο σπουδών Bachelor of Arts in Economics. Συνέχισε τις σπουδές του στο ίδιο ίδρυμα, λαμβάνοντας μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), το 1997. Ακολούθως από το 1998 ως το 2006, διετέλεσε ανώτερος διευθυντής Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην PricewaterhouseCoopers (PwC) όπου και απέκτησε την πιστοποίηση του εγκεκριμένου λογιστή.