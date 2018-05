Εθνική Τράπεζα: Την παραίτηση του υπέβαλε ο Λ. Φραγκιαδάκης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 18:18 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : 18:24 |

Την παραίτηση του υπέβαλε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, κατόπιν απαίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας.



Όπως αναφέρουν πληροφορίες το ΔΣ της Εθνικής «χρεώνει» στον κ. Φραγκιαδάκη άστοχες ενέργειες σε κρίσιμα ζητήματα όπως την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και σε σειρά άλλων ζητημάτων.



Προσωρινά, καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας θα ασκεί ο Παύλος Μυλωνάς, σήμερα αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος.



Ο Παύλος Μυλωνάς εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας τον Ιούνιο του 2014.

Το βιογραφικό του Λ. Φραγκιαδάκη

Ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης εξελέγη Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος τον Μάρτιο του 2015.Ο κ. Φραγκιαδάκης από μπήκε στην Εθνική Τράπεζα το 1996, με ευθύνη στον Τομέα Παραγώγων Προϊόντων. Την περίοδο 2003 – 2009 ήταν στη θέση του GroupTreasurer του Ομίλου και το 2009 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς.Πριν την Εθνική Τράπεζα είχε εργαστεί στην Credit Suisse First Boston στη Νέα Υόρκη ως Proprietary Trader σε ευρύ φάσμα παραγώγων προϊόντων επί συναλλάγματος, επιτοκίων και ομολόγων αναδυομένων αγορών.Είναι κάτοχος Bachelor of Arts in Economics από το Trinity College του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ στη Βρετανία και MBA από το Wharton School of Finance του University of Pennsylvania στις ΗΠΑ).