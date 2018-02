Αλλάζει χέρια η εφημερίδα Los Angeles Times

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 03:29 |

Η Tronc Inc, η εταιρεία στην οποία ανήκει η εφημερίδα Los Angeles Times, θα ανακοινώσει την πώλησή της στον Πάτρικ Σουν-Σιονγκ, δισεκατομμυριούχο επενδυτή κυρίως στο πεδίο της βιοτεχνολογίας, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πηγή ενήμερη για το θέμα και έγραψε η εφημερίδα Washington Post την Τρίτη, επικαλούμενη δικές της πηγές.



Ο Σουν-Σιονγκ, εκ των βασικών μετόχων της Tronc και διευθύνων σύμβουλος της NantHealth Inc, θα αγοράσει επίσης την αδελφή εφημερίδα των Τάιμς, τη San Diego Union-Tribune, σύμφωνα με όλες τις πηγές. Δεν ήταν διαθέσιμος εκπρόσωπος της Tronc για να σχολιάσει την πληροφορία.



Στους Τάιμς του Λος Αντζελες, που πέρασαν στην κατοχή της Tronc από την Tribune Co το 2000, έγιναν αλλεπάλληλες διοικητικές αλλαγές και κύκλοι απολύσεων, εν μέσω των δυσκολιών των εφημερίδων γενικά να προσαρμοστούν στην αλλαγή των συνηθειών του αναγνωστικού κοινού και τη στροφή του στα ψηφιακά μέσα.



Εξάλλου, ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος των Τάιμς Ρις Λέβινσον συμφώνησε να πάρει άδεια επ' αόριστον άνευ αποδοχών μετά την αποκάλυψη καταγγελιών σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση όταν εργαζόταν σε άλλη εταιρεία.