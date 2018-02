Σαουδική Αραβία: Τεχνολογικός κόμβος Alphabet μέσω Aramco

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 01:43 |

Η μητρική εταιρεία της Google, η Alphabet Inc, συζητάει με τη σαουδαραβική δημόσια επιχείρηση πετρελαίου Aramco τη δημιουργία «μεγάλου τεχνολογικού κόμβου» στο βασίλειο, αποκαλύπτει δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal, οι συντάκτες του οποίου επικαλούνται πρόσωπα ενήμερα με τις διαδικασίες της δυνητικής συμφωνίας.



Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σε ποιον θα ανήκουν τα δεδομένα, τι είδους δεδομένα θα αξιοποιούν τα κέντρα που θα δημιουργηθούν, ή υπό τον έλεγχο ποιου μέρους θα διατελούν, κατά το δημοσίευμα της WSJ.



Δεν ήταν διαθέσιμοι εκπρόσωποι της Αράμκο ή της Αλφαμπετ για να σχολιάσουν το δημοσίευμα όταν τους αναζήτησε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.



Κινήσεις και από τους ανταγωνιστές



Δύο από τους ανταγωνιστές της Aλφαμπετ, η Apple Inc και η Amazon Inc, βρίσκονται επίσης σε επαφή με το Ριάντ κι εξετάζουν δυνητικές επενδύσεις στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της πολιτικής του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να διαφοροποιήσει τις πηγές προσόδων του βασιλείου, να προσελκύσει διεθνείς τεχνολογικούς κολοσσούς και να αλλάξει την εικόνα του.



Κοινοπραξία μεταξύ της Αλφαμπετ και της Αράμκο θα βοηθούσε εξάλλου τη σαουδαραβική εταιρεία να επεκτείνει τα ερείσματά τις στις ΗΠΑ, κάτι που αποτελεί διακηρυγμένο στόχο της.



Το μέγεθος της εταιρείας που θα προέκυπτε από τέτοια κοινοπραξία δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά ενδέχεται να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να εισαχθεί στο σαουδαραβικό χρηματιστήριο.



Εξάλλου, δεν έχει επίσης αποφασιστεί σε ποιο χρηματιστήριο θα επιλέξει τελικά η Αράμκο να διαθέσει μετοχές, στο πλαίσιο της διαδικασίας που δεν αποκλείεται να τη μετατρέψει στην εταιρεία με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο.