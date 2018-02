Αυτά είναι τα 10 πιο περιζήτητα επαγγέλματα για το 2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 31/01/2018 18:54 |

Η αναζήτηση των επαγγελμάτων του μέλλοντος, αυτών που προσφέρουν επαγγελματική ανέλιξη και χρήμα, είναι δύσκολη υπόθεση. Η νέα λίστα που δημοσίευσε το US News & World Report με τίτλο Best Jobs of 2018, αναδεικνύει «πρωταθλητή» τα επαγγέλματα που ασχολούνται με τους υπολογιστές, ειδικά με την ανάπτυξη λογισμικού, αλλά και οι ιατρικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, τα 10 πιο περιζήτητα επαγγέλματα για φέτος, είναι:

1. Υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού (Software Developer)

2. Οδοντίατρος

3. Βοηθός ιατρός

4. Νοσηλευτής

5. Ορθοδοντικός

6. Στατιστικολόγος

7. Παιδίατρος

8. Μαιευτήρας-γυναικολόγος

9. Γναθοχειρουργός

10. Ιατρός