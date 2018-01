Γερμανικά επενδυτικά κεφάλαια στη MIG

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 03/01/2018 22:43 |

Mεταβιβάστηκε ποσοστό 9,6597% της MIG, από τις Dubai Group Ltd και Dubai Financial Group, οι οποίες μηδένισαν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία.

Στον γερμανό επενδυτή Γιόχεν Μίλερ (Jochen Muller) μεταβίβασαν οι Dubai Group Ltd και Dubai Financial Group το μερίδιο συμμετοχής τους στη Marfin Investment Group (MIG).



Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, μεταβιβάστηκε ποσοστό 9,6597% της MIG, από τις Dubai Group Ltd και Dubai Financial Group, οι οποίες μηδένισαν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιόχεν Μίλερ, ο οποίος όπως αναφέρεται στη γνωστοποίηση, δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δήλωσε ότι τοποθετήθηκε στη MIG θεωρώντας ότι αποτελεί επενδυτική ευκαιρία.