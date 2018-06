Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 11:35 |

Η αυλαία του 21ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο αγωνιστικό του κομμάτι, ανοίγει στις 18:00 στο «Λουζνίκι» της Μόσχας, με την οικοδέσποινα Ρωσία να αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία. Μισή ώρα νωρίτερα, ωστόσο, θα αρχίσει η τελετή έναρξης που αναμένεται να είναι φαντασμαγορική.



Πριν παραταχθούν στον αγωνιστικό χώρο του «Λουζνίκι» οι παίκτες του Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ και του Χουάν Αντόνιο Πίτσι, περί τους 500 χορευτές, γυμναστές και τραμπολίστες θα εμφανιστούν για να δώσουν ένα διαφορετικό χρώμα στην παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου, με επίκεντρο φυσικά τη ρωσική κουλτούρα και πολιτισμό. Παράλληλα, στην περίφημη Κόκκινη Πλατεία της ρωσικής πρωτεύουσας, θα είναι σε εξέλιξη μεγάλη συναυλία.



Κεντρικό πρόσωπο της τελετής έναρξης θα είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς, μεγάλο ποπ αστέρι της Βρετανίας και του παγκόσμιου πενταγράμμου τη δεκαετία του '90. "Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι στη Ρωσία για μια τόσο σημαντική περίσταση. Έχω κάνει πολλά στην καριέρα μου, όμως το να δώσω το παρών στην έναρξη ενός Μουντιάλ και μπροστά σε 80.000 φίλους του ποδοσφαίρου, είναι κάτι μοναδικό. Είναι ένα παιδικό μου όνειρο", δήλωσε ο Ρόμπι Γουίλιαμς.



Ο πρώην αστέρας των Take That θα έχει στο πλευρό του τη Ρωσίδα σοπράνο Άιντα Γκαριφουλίνα. Άλλωστε, όπως ξεκαθάρισε η οργανωτική επιτροπή του Ρωσία 2018, στόχος είναι να επικεντρωθεί η τελετή έναρξης στο μουσικό κομμάτι. Παρών θα είναι και ο διάσημος τενόρος Πλασίντο Ντομίνγκο αλλά και η Περουβιανή τενόρος Χουάν Ντιέγκο Φλόρεζ.



Από την εγχώρια μουσική σκηνή, επί... χόρτου θα βρεθούν ο πιανίστας Ντένις Ματσούεφ, οι παγκοσμίου φήμης αστέρες της όπερας Άννα Νετρέμπκο, Γιουσίφ Εϊβαζόφ, Ιλντάρ Αμπντραζάκοφ και Αλμπίνα Σαγκιμουράτοβα. Λίγο πριν την σέντρα του εναρκτήριου αγώνα, οι Γουίλ Σμιθ, Νίκι Τζαμ και Έρα Ιστρέφι θα αποδώσουν το τραγούδι του 21ου Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχει τίτλο Live It Up.