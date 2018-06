Ποια λάθη δεν πρέπει να κάνετε στο make up

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 14:02 |

Η μόδα αλλάζει και σήμερα επιβάλλει το make up να δίνει αποτέλεσμα απόλυτα φυσικό, να μη μοιάζει με μάσκα, αλλά να ενσωματώνεται πλήρως στο δέρμα, να γίνεται αόρατο.



Κάτι που οι περισσότεροι ίσως αγνοούμε είναι ότι το make up δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί σε κάθε σπιθαμή του προσώπου. Μερικές φορές θέλουμε να καλύψουμε κάποια σημάδια υπερμελάγχρωσης ή κοκκινίλες ή κάποια σπυράκια. Με την κατάλληλη απόχρωση και τον ακριβή τόνο, μπορούμε να καλύψουμε οτιδήποτε και να αφήσουμε το υπόλοιπο δέρμα «γυμνό». Η διάσημη γαλλίδα μακιγιέζ Violette Serrat, παγκόσμια καλλιτεχνική διευθύντρια μεγάλου οίκου καλλυντικών, αλλά και πετυχημένη youtuber, επιμένει ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε μεγάλη ποσότητα make up ή κονσίλερ. Αρκεί τοπικά ελάχιστη ποσότητα, και το δέρμα θα αποκτήσει ομοιομορφία, ενιαίο τόνο και λάμψη, ενώ θα φαίνεται απόλυτα φυσικό.





Τι να περιμένουμε από το make up



Η σωστή επιλογή δεν θα μεταμορφώσει το πρόσωπο, αλλά θα το αναδείξει στην καλύτερη δυνατή εκδοχή του και θα χαρίσει ένα φυσικό αποτέλεσμα, σχεδόν σαν να μην έχουμε βάλει τίποτε στο πρόσωπό μας. Πώς θα το πετύχουμε αυτό; «Δοκιμάζω δυο-τρεις αποχρώσεις make up στην πλαϊνή γραμμή του πηγουνιού με τον λαιμό. Εκείνο που εξαφανίζεται, που γίνεται ένα με την επιδερμίδα, είναι το σωστό», εξηγεί ο Δημήτρης Σταματίου, o make up expert της L' Oréal Paris.





Τι ισχύει



Tα make up κυκλοφορούν σε αμέτρητες αποχρώσεις και υφές. Επιπλέον, πολλά από αυτά έχουν υψηλή τεχνολογία ώστε να προσαρμόζονται σε κάθε χρώμα και τόνο επιδερμίδας. Παρ' όλα αυτά, συχνά αγοράζουμε το λάθος make up εξαιτίας της άγνοιας ή της παραπληροφόρησης για τους τόνους και τις αποχρώσεις της επιδερμίδας μας.





Ο γενικός κανόνας



Αν ψάχνουμε καινούργιο make up, υπάρχουν τρεις παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη: την απόχρωση, τον τόνο και την υφή του. Στην πραγματικότητα, ο καθένας μας χρειάζεται κάτι μοναδικό. Ο τόνος ή η απόχρωση της επιδερμίδας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή του προσώπου.



Ακόμη και οι μαμάδες με τις κόρες τους μπορεί να χρειάζονται διαφορετική απόχρωση make up. Ή οι αδελφές μπορεί να έχουν διαφορετικό τόνο επιδερμίδας ή άλλες ανάγκες σε ό,τι αφορά τη σύσταση του make up, που καθορίζονται από τον τύπο επιδερμίδας.



Θυμάμαι ότι προτού κυκλοφορήσουν τα make up-χαμαιλέοντες, όπως τα λέω εγώ, εκείνα δηλαδή που ενσωματώνονται στον τόνο και στο χρώμα της επιδερμίδας, οι επαγγελματίες μακιγιέρ αναμείγνυαν δύο ή τρία διαφορετικά make up προκειμένου να φτιάξουν την ιδανική απόχρωση που θα προσαρμοστεί πλήρως στις ανάγκες μιας γυναίκας.





Ο τρόπος επιλογής του make up



Δεν υπάρχει αλάνθαστη μέθοδος για να ανακαλύψουμε τον τόνο της επιδερμίδας μας, ωστόσο υπάρχουν κάποια βήματα που μας βοηθούν να καταλάβουμε αν π.χ. έχουμε ψυχρό ή θερμό τόνο. Εκτός από τον θερμό ή ψυχρό τόνο, είναι και οι αποχρώσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Σε κάθε τόνο υπάρχουν διαβαθμίσεις αποχρώσεων (από την πιο ανοιχτή ως την πιο σκούρα).





Στο επόμενο τόνο...



Οταν μιλούμε για τον τόνο της επιδερμίδας δεν αναφερόμαστε στην απόχρωσή της, π.χ. ανοιχτόχρωμη, σταρένια, μελαχρινή, σκουρόχρωμη κ.λπ. Αυτό είναι πάνω-κάτω αντιληπτό σε όλους μας. Ο τόνος της επιδερμίδας καθορίζει ποιο είναι το κατάλληλο make up, κραγιόν, χρώμα μαλλιών ή και ρούχων.

Για να διαλευκάνουμε το μυστήριο, υπάρχουν αρκετοί τρόποι, ωστόσο, οι πιο εγγυημένοι είναι οι εξής:

- Δοκιμάζουμε χρυσά και ασημένια κοσμήματα κοντά στο πρόσωπό μας. Αν το πρόσωπό μας φωτίζεται και ζωντανεύει με τα χρυσά κοσμήματα, τότε ο τόνος της επιδερμίδας μας είναι θερμός. Αντίστοιχα, αν συμβαίνει το ίδιο με τα ασημί, τότε έχουμε ψυχρό τόνο.

- Ο άλλος τρόπος είναι να τσεκάρουμε το χρώμα που έχουν οι φλέβες μας στους καρπούς. Εκεί το δέρμα είναι πιο λεπτό και οι φλέβες φαίνονται καλύτερα. Αν οι φλέβες έχουν λαδί χρώμα, έχουμε θερμό τόνο, αν είναι μπλε έχουμε ψυχρό, ενώ αν είναι μοβ, ανήκουμε στους τυχερούς, γιατί έχουμε ουδέτερο τόνο επιδερμίδας, που σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερη γκάμα επιλογών σε όσα μας ταιριάζουν.



Οι διορθωτές



Υπάρχουν και κάποια προϊόντα που λέγονται colour correctors τα οποία τελειοποιούν το χρώμα και τον τόνο της επιδερμίδας και εφαρμόζονται πριν από το make up, αν αυτό επιθυμούμε ή αν το έχουμε ανάγκη. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπως κηλίδες ή ροδόχρους ακμή, όπου οι απαιτήσεις κάλυψης είναι μεγαλύτερες.





Κάτω από τα μάτια



Δεν υπάρχει κάποιος απαράβατος κανόνας που υπαγορεύει ότι στην περιοχή των ματιών πρέπει να εφαρμόζουμε μόνο κονσίλερ. Μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί το make up, αρκεί η απόχρωσή του να εξουδετερώνει τον μοβ τόνο της περιοχής που είναι πιο έντονος σε σχέση με το υπόλοιπο πρόσωπο. Για τον σκοπό αυτόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνδυαστικά και έναν διορθωτή (colour corrector) πριν από το make up.





Tα «όχι» του make up



- Δεν απλώνουμε το make up σε μη ενυδατωμένη επιδερμίδα.



- Δεν ξεχνούμε τη γραμμή του πηγουνιού και τη βάση του λαιμού. Το πρόσωπο και ο λαιμός πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα.



- Δεν ξεχνάμε το SPF. Είτε χρησιμοποιούμε ένα make up με αντηλιακό δείκτη, είτε απλώνουμε ένα αντηλιακό προτού εφαρμόσουμε το make up.



- Δεν κοιμόμαστε προτού κάνουμε ντεμακιγιάζ.



Πηγή vita.gr