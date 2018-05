Τα φρούτα του καλοκαιριού σύμμαχοι στη διατροφή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 11:34 |

Κάθε πράγμα στον καιρό του, λέει μια λαϊκή ρήση και το ίδιο φυσικά ισχύει και για τη διατροφή μας και τα τρόφιμα που καθημερινά καταναλώνουμε. Ιδιαιτέρως για τα φρούτα, των οποίων η καθημερινή κατανάλωση αποτελεί μια από τις βασικότερες αρχές μιας σωστής και ισορροπημένης διατροφής. Τους πιο ζεστούς μάλιστα μήνες του έτους, δηλαδή την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού, καθίστανται ακόμη πιο αναγκαία, καθώς μας βοηθούν να αναπληρώνουμε τα χαμένα με τον ιδρώτα συστατικά μας, όπως νερό, απαραίτητα μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Ας γνωρίσουμε λοιπόν καλύτερα τα φρούτα που κάνουν την εμφάνισή τους αυτό το διάστημα και όλα όσα μας προσφέρουν.





Φράουλες



Η φράουλα αποτελεί ένα από τα αγαπημένα φρούτα της άνοιξης. Αντέχει αρκετά στις χειμερινές χαμηλές θερμοκρασίες, όμως μια απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή ένας παγετός μπορεί να τη βλάψει. Η φράουλα φυτεύεται το φθινόπωρο έτσι ώστε να υπάρχει παραγωγή το επόμενο έτος, αν και η αυξανόμενη ζήτησή της τη μετέτρεψε σε μονοετές φυτό με πιο εντατική καλλιέργεια, ακόμη και σε θερμοκήπια. Η συγκομιδή της γίνεται μόλις κοκκινίσει, συνήθως νωρίς την άνοιξη.



Τι μας προσφέρουν: Οι φράουλες αποτελούν μια εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών ουσιών, βιταμινών και μετάλλων. Ειδικότερα, αποτελούν από τις πλουσιότερες πηγές βιταμίνης C. Πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια δείχνουν μια ισχυρότατη συσχέτιση της βιταμίνης C με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων τόσο του αναπνευστικού όσο και των λοιπών συστημάτων του οργανισμού. Υψηλή είναι η περιεκτικότητά της και σε βιταμίνη Κ, φυλλικό οξύ, μαγγάνιο, κάλιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που βοηθούν τη βέλτιστη ανάπτυξη και δράση των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού, όπως του ανοσοποιητικού, του νευρικού, του καρδιαγγειακού, του κυκλοφορικού κ.ά. Ισως όμως τα σημαντικότερα συστατικά της είναι ορισμένες φαινολικές ενώσεις, με κυριότερη την ανθοκυανίνη και την ελλαγιτανίνη.



Θερμίδες: 50 ανά μπολάκι.



Μούσμουλα



Τα μούσμουλα πρωτοεμφανίστηκαν στην ορεινή Κίνα και αργότερα εξαπλώθηκαν ευρέως στην Ινδία, στη Μεσόγειο και σε άλλες περιοχές, αλλά και στη χώρα μας, και είναι δημοφιλή για τη γλυκιά και «πικάντικη» γεύση τους. Τα μούσμουλα εμφανίζονται στα δέντρα προς το τέλος του χειμώνα, αλλά είναι ώριμα και έτοιμα για συλλογή στα μέσα της άνοιξης και ως τον Ιούνιο.



Τι μας προσφέρουν: Οσον αφορά τη θρεπτική τους αξία, αποτελούν μια πολύ καλή πηγή φυτικών ινών που συμβάλλουν στην καλή υγεία του πεπτικού μας συστήματος. Παράλληλα, ξεχωρίζουν για την υψηλή τους περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α, μια βιταμίνη που παίζει σημαντικό ρόλο για τα μάτια και το δέρμα μας. Εμπεριέχουν σημαντικά ποσά βιταμινών συμπλέγματος Β και ιδιαιτέρως φυλλικού οξέος, το οποίο σχετίζεται με την ομαλή νευρομυϊκή λειτουργία. Ακόμη μας δίνουν μαγγάνιο, ένα συστατικό απαραίτητο για τη λειτουργία πολλών μεταβολικών μας συστημάτων, καθώς επίσης και πολλά αντιοξειδωτικά από την κατηγορία των φλαβονοειδών.



Θερμίδες: 47 ανά 100 γρ.





Βερίκοκα



Εμφανίζονται στην αγορά τον Μάιο και συνεχίζουν να υπάρχουν και τον Ιούνιο, μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Τα βερίκοκα είναι από τα φρούτα που αφυδατώνονται γρήγορα. Χάνουν περίπου το 1% του βάρους τους κάθε ημέρα, γι’ αυτό είναι καλό να τα καταναλώνετε γρήγορα.



Τι μας προσφέρουν: Ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη Α και β καροτένιο. Και τα δύο αποτελούν ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν την καρδιά, τα αγγεία και γενικότερα τα κύτταρά μας από τη γήρανση. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήταν σωστό να γίνει στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη Α, η οποία σχετίζεται με καλύτερη όραση και προστασία των ματιών μας από προβλήματα όπως ο καταρράκτης και η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Επίσης, περιέχει βιταμίνη C, μια επίσης σημαντική αντιοξειδωτική βιταμίνη που σχετίζεται με ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, καλή υγεία της επιδερμίδας κ.ά.



Θερμίδες: 3 βερίκοκα (των 35 γρ. το καθένα) μας δίνουν 50 θερμίδες.



Κεράσια



Χαρακτηριστικά και αγαπημένα φρούτα που προσφέρουν πλήθος πολύτιμων και ευεργετικών συστατικών. Στην αγορά πρώτα βγαίνουν ποικιλίες μαλακών κόκκινων κερασιών και αργότερα εμφανίζονται τα σκούρα και τραγανά, που είναι και πιο γλυκά.



Τι μας προσφέρουν: Ειδικότερα τα κεράσια περιέχουν φυτικές ίνες που προάγουν την καλή λειτουργία του εντέρου, καθώς και σημαντικές ποσότητες καλίου και βιταμίνης C, συστατικών που συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού αντίστοιχα. Επιπλέον, παρέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β, φώσφορο, μαγνήσιο και μαγγάνιο, ενώ αποτελούν και μία από τις λίγες φυσικές πηγές μελατονίνης, ορμόνης που προάγει τον ύπνο και έχει συνδεθεί με την αντιμετώπιση της αϋπνίας. Η θρεπτική αξία των κερασιών ενισχύεται επίσης από την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων αντιοξειδωτικών. Είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, συστατικά που ευθύνονται και για το έντονο κόκκινο χρώμα τους. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως η αυξημένη κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε ανθοκυανίνες σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και βελτίωση της λειτουργίας των αγγείων, ενώ παράλληλα έχει φανεί πως τα εν λόγω συστατικά ασκούν αντιφλεγμονώδη και αντικαρκινική δράση. Τέλος, μελέτες υποστηρίζουν πως τα κεράσια μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για άτομα που πάσχουν από ουρική αρθρίτιδα, καθώς η συστηματική κατανάλωσή τους έχει συσχετιστεί με μικρότερο κίνδυνο έξαρσης των συμπτωμάτων της νόσου.



Θερμίδες: 35-40 ανά μικρό μπολάκι.





Ροδάκινο



Το ροδάκινο, με το χαρακτηριστικό του άρωμα, αποτελεί μια ζουμερή και δροσερή επιλογή φρούτου για τις ζεστές ημέρες της άνοιξης και του καλοκαιριού. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό συμβάλλει στην καλύτερη ενυδάτωση του οργανισμού, γεγονός που είναι απαραίτητο αυτή την εποχή, ενώ παράλληλα δεν στερείται διατροφικής αξίας, αφού προσφέρει πολύτιμα για την υγεία θρεπτικά συστατικά.



Τι μας προσφέρει: Παρέχει σημαντικές ποσότητες βιταμίνης C, βιταμίνης Α και καλίου, καθώς και διαλυτών – κυρίως – φυτικών ινών, οι οποίες συνδέονται με βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ. Ακόμη, στα θρεπτικά του συστατικά περιλαμβάνονται και μικρές ποσότητες νιασίνης, φωσφόρου και άλλων βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Φυσικά, από το ροδάκινο δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα αντιοξειδωτικά συστατικά, όπως οι πολυφαινόλες και τα καροτενοειδή, που προστατεύουν τον οργανισμό από την επιβλαβή δράση των ελεύθερων ριζών και έχει φανεί ότι ασκούν καρδιοπροστατευτική και αντικαρκινική δράση. Τέλος, μεταξύ των φυτοχημικών συστατικών του ροδάκινου περιλαμβάνονται και τα καροτενοειδή λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, που συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας των ματιών, προστατεύοντας τον αμφιβληστροειδή από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.



Θερμίδες: 60 ανά μέτριο ροδάκινο.



Πηγή: vita.gr