Καλές διακοπές σημαίνει σωστή βαλίτσα - Τι πρέπει να πάρετε μαζί σας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 17:14 |

Φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα, καθώς η πρώτη θερινή εξόρμηση ξεκινάει τυπικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Φέτος λοιπόν στις 28 Μαΐου προγραμματίζεις ήδη σε ποιο νησί θα βγάλεις τις πιο ωραίες σέλφι. Πριν από οτιδήποτε όμως χρειάζεσαι την πιο πρακτική και στιλάτη καλοκαιρινή βαλίτσα, μικρή και πρακτική.



Ποια είναι τα 10 πράγματα που δεν πρέπει να λείπουν από μέσα και θα απαντήσουν στον αιώνιο ερώτημα:« μήπως πήρα πολλά;;; ».



Πουά και λουλούδια παντού! Το αγαπημένο πουά και floral δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα και ένα φόρεμα σε ζωηρή απόχρωση με μικρές ή μεγάλες βούλες είναι η εύκολη και όμορφη λύση! Τα τροπικά λουλούδια, είναι το πασπαρτού σου για όλες τις ώρες στο νησί και με όλα τα παπούτσια. Από ένα μονόχρωμο μιούλ, μέχρι αθλητικό είτε ακόμα και καουμπόικη μπότα, αναλόγως πόσο τολμηρή είσαι.Αγόρασε τα πιο hot Γυαλιά του καλοκαιριού που δεν είναι άλλα από αυτά που φοράει το διάσημο μοντέλο Τζίτζι Χαντίντ και έχουν γίνει ανάρπαστα! Άκρως γοητευτικά και σοφιστικέ για το απόλυτο «γατίσιο» look θα δώσει στο στυλ σου μία 50’s κομψότητα και μία σύγχρονη προοπτική στο σύνολο σου.Αυτό το καλοκαίρι γίνε Γκέισα, με το απόλυτο τρεντ του καλοκαιριού. Κιμονό για όλες τις ώρες της ημέρας ακόμα και στις διακοπές. Συνδύασε το με το ολόσωμο μαγιό σου και πιες το καλοκαιρινό σου κοκτέιλ απολαμβάνοντας έναν πιο κοσμοπολίτικο αέρα και διαμόρφωσε το για το βραδινό σου look με μία ζώνη από καραβόσκοινο.





Η ζώνη αυτή είναι ότι πιο καλοκαιρινό και πολυσυζητημένο πλέον και το νέο must στην γκαρνταρόμπα σου. Θα σου δώσει το νησιώτικο αέρα, που θέλεις και θα το συνδυάσεις με τα παστέλ παντελόνια και σορτς σου μέχρι για να δέσεις το καφτάνι ή το κιμονό σου στην παραλία. Και αν τυχόν δε βρεις στην αγορά, σε τόσα νησιά που θα πας όλο και κάποιος βαρκάρης θα σαγηνευτεί από το χαμόγελό σου και θα μπορείς να το κλέψεις από την βάρκα του!





Η μπαντάνα και το φουλάρι είναι αξεσουάρ που αν ξέρεις να τα χειρίζεσαι θα τα αγαπήσεις για πάντα, εκτός ότι μπορούν να αλλάξουν ολοκληρωτικά το στυλ σου, μπορείς να τα συνδυάσεις με χίλιους τρόπους! Πάντα τα αξεσουάρ έχουν την δύναμη να σου δώσουν έναν τρομερά ενδιαφέροντα αέρα σε ένα κάπως ουδέτερο στυλ. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ως ζώνη, στο λαιμό, στο χέρι, στα μαλλιά ακόμη και ως τουρμπάνι αρκεί να ξέρεις να τα δένεις. Μη χάνεις χρόνο μάθε έξυπνα τρικ εδώ και εντυπωσίασε τους όλους!



Για να αποθηκεύσεις την κάμερα, την πετσέτα αλλά και τα προσωπικά σου αντικείμενα, μην ξεχάσεις πως η ψάθα είναι το καλύτερο υλικό που μπορείς να αποκτήσεις για καθημερινή σου τσάντα. Η τέλεια λύση για τις βόλτες στο νησί και τα πρωινά στις παραλίες. Και αν θέλεις να δώσεις ένα προσωπικό στυλ μπορείς να προσθέσεις και στα χερούλια της κάποιο από τα φουλάρια σου ή κοχύλια που μάζεψες από την παραλία!



Η μόδα στα μαγιό και φέτος προστάζει να είναι ολόσωμα και αυτό βολεύει όλες τις ηλικίες και ώρες σε πολλές απόψεις. Εκτός των άλλων, ένα πολύ ωραίο μαγιό σε γήινες ή τροπικές αποχρώσεις μπορεί να σε σώσει για τα after beach cocktails και να χρησιμοποιηθεί και ως τοπ με μία μάξι φούστα, ή παρεό, είτε και με ένα λευκό παντελόνι. Απογευματινό σύνολο, τσεκ!



Το κεφάλαιο παπούτσι. Πλέον στα νησιά δεν υπάρχει δικαιολογία για το ψηλό τακούνι. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι απαγορευτικό και άβολο! Στην ερώτηση πως μπορείς να είσαι και chic και θηλυκή και έτοιμη για να κυκλοφορήσεις στα σοκάκια; Η απάντηση των μεγάλων σχεδιαστών και των fashion icons παντού είναι τα μιούλς! Επέλεξε ένα μιούλ, σε κάποια έντονη απόχρωση είτε μαύρο με κάποια επιπλέον αξεσουάρ (τα οποία μπορείς να προσθέσεις και εσύ η ίδια) είτε με λίγο τακούνι αν θέλεις τα πόδια σου να μακρύνουν. Θα το συνδυάσεις υπέροχα με το κιμονό σου, το καφτάνι, ή τη μάξι σου φούστα, ακόμα και με το λεγόμενο pyjama look που θα διατηρήσεις και το καλοκαίρι. Πρωτότυπο ή πιο συντηρητικό σίγουρα θα βρεις αυτό που ανταποκρίνεται στο στιλ σου.



Σχετικά με το μακιγιάζ, ο καιρός πλέον απαιτεί χαλαρότητα και απαλούς τόνους στο make up! Μην φορτώσεις το νεσεσέρ σου με πολλά προϊόντα, εκτός από μία αντηλιακή κρέμα με υψηλό δείκτη (υπάρχουν και με χρώμα για ένα πιο ματ αποτέλεσμα) και άφησε την επιδερμίδα σου να ανασάνει κάτω από τον ήλιο! Για τις βραδινές ώρες ένα peach lipstick, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ως ρουζ και ως σκιά, θα δώσει μία λάμψη στην εξωτική σου όψη και μια φρεσκάδα φυσικότητας!



Ποιος προορισμός στην Ελλάδα δεν είναι Instagram sensation; Οι φωτογραφίες μένουν για πάντα και οι στιγμές με φίλους και την οικογένεια είναι πολύτιμες αναμνήσεις! Επειδή λοιπόν υπάρχει μία πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπέρφορτώσεις το κινητό σου και επειδή μπορεί να είσαι θαυμάστρια των πολαρόιντ, σου προτείνουμε να πάρεις μία vintage φωτογραφική μηχανή, που εκτός ότι είναι πανέμορφη βγάζει και εκπληκτικές φωτογραφίες που κανένα φίλτρο δεν μπορεί να δημιουργήσει!



Μην ξεχνάς: όλα τα παραπάνω είναι τα καλοκαιρινά must have items για την βαλίτσα σου αλλά με τη σωστή φαντασία και το σωστό συνδυασμό, μπορούν να σε βγάλουν «ασπροπρόσωπη» για όλες τις καλοκαιρινές σου εμφανίσεις και στην πόλη!