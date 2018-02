VW up! GTI: Η νέα σπορ εκδοχή του μικρού γερμανικού μοντέλου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 12:33 |

Η VW δίνει «φτερά» στα μικρά της μοντέλα, αρχής γενομένης από το Up! που φαίνεται ότι, όπως ενστερνίζεται η γερμανική φίρμα, ήθελε μια ισχυρή δόση κάτω από το καπό. Η τουλάχιστον, η γκάμα του μικρού της μοντέλου έπρεπε να διαθέτει και μια σπορτίφ έκδοση. Έτσι, το up! GTI είναι πλέον γεγονός. Ειδοποιός διαφορά – σε σχέση με τα πιο αγνά αδελφάκια του – το αναβαθμισμένο σε ισχύ μοτέρ του άγγιξε πλέον τους 115 ίππους.



Όπως αναφέρει και το εργοστάσιο, το νέο up! GTI αποτίνει φόρο τιμής στο αρχέτυπο GTI με τις κόμπακτ διαστάσεις του, το χαμηλό απόβαρο και έναν αποδοτικό κινητήρα. Σε διαστάσεις, το up! GTI έχει μήκος 3.6 μέτρα., 1.47 μέτρα ύψος και 1.64 μέτρα πλάτος. Το σπορ «DNA» του περιλαμβάνει και την αυξημένη ροπή των 200 Nm του υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα που διασφαλίζει τελική 196 χλμ./ώρα και 0-100 σε 8,8 δευτερόλεπτα. Όλα αυτά χάρη στις αναβαθμίσεις που έχει υποστεί ο τρικύλινδρος TSI με χωρητικότητα 999 κ.εκ.



Το up! GTI διατίθεται με ένα συγκεκριμένο πακέτο στοιχείων που το ξεχωρίζουν. Για παράδειγμα, στο εμπρός τμήμα ξεχωρίζει μία κόκκινη ρίγα που διατρέχει τη μάσκα ενώ οι πόρτες των πορτμπαγκάζ σε όλα τα up! είναι σε μαύρο. Αυτή η λεπτομέρεια αυτόματα ακολουθεί το χρώμα του πρώτου Golf GTI. Εκτός από τα λογότυπα GTI και των λεπτομερειών που υπάρχουν στο αμάξωμα του και το σαλόνι του, ο εξοπλισμός του ενισχύθηκε από το ηχοσύστημα Composition Phone, τα έξι ηχεία, το σύστημα αυτόματου κλιματισμού κ.α.



Στα τεχνολογικά του στοιχεία να σημειωθεί ότι μέσω του smartphone το up! GTI είναι πάντα online για ακρόαση μουσικής ή οδηγίες πλοήγησης Το up! GTI είναι διαθέσιμο σε τρίθυρο αμάξωμα (το πεντάθυρο είναι προαιρετικό). Θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από το Φεβρουάριο, σε τιμή που θα ξεκινά κάτω από τις 16.000 ευρώ.