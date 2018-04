Volvo XC60: Διακρίθηκε με τον τίτλο του Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 16:30 |

To SUV της σουηδικής φίρμας κατάφερε να κατακτήσει στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης τον Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2018 . Είναι η πρώτη φορά που η σουηδική εταιρεία καταφέρνει να διακριθεί στο θεσμό του World Car of The Year,.



Να σημειωθεί, ότι πρόσφατα το άλλο, νέο της της μικρό SUV, το καινούργιο XC40 κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2018 για την Ευρώπη. Η σύγχρονη εμφάνιση του μοντέλου, το πακέτο ασφάλειας που φέρει – όπως το σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος City Safety τελευταίας γενιάς, με λειτουργία Steering Support, που επεμβαίνει και στο τιμόνι για να αποτρέψει μια πιθανή σύγκρουση – έδωσαν στο νέο μοντέλο τους απαραίτητους πόντους, ώστε, το XC60 να διακριθεί σε αυτόν τον θεσμό.



"Είμαι ευτυχής που βλέπω τις προϊοντικές επενδύσεις μας να αποδίδουν", δήλωσε ο Χόκαν Σάμιουελσον , Πρόεδρος και CEO της Volvo Cars. "Απέναντι σε έναν σκληρό ανταγωνισμό, το XC60 αποδεικνύει ότι η Volvo διαθέτει τον ιδανικό συνδυασμό design, συνδεσιμότητας και ασφάλειας που απηχεί τις προτιμήσεις των πελατών σε παγκόσμια κλίμακα".