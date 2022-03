Η θέση της Μόσχας

Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από το βομβαρδισμένο μαιευτήριο στη Μαριούπολη, ο οποίος προκάλεσε τον τραυματισμό δεκαεπτά ενηλίκων.

«Απευθείας βομβαρδισμός σε μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια. Κτηνωδία!» κατήγγειλε ο Ζελένσκι στο Twitter, ενώ ακολούθησε παγκόσμια καταδίκη.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο ουκρανός πρόεδρος είπε: «Μαριούπολη. Άμεσο χτύπημα των ρωσικών δυνάμεων στο μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά, βρίσκονται κάτω απ’ τα συντρίμμια. Κτηνωδία! Για πόσο ακόμα ο κόσμος θα είναι συνεργός αγνοώντας τον τρόμο; Κλείστε τον εναέριο χώρο τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες! Έχετε τη δύναμη, αλλά φαίνεται πως χάνετε την ανθρωπιά».

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Ανατριχιαστικές είναι οι εικόνες των εγκύων που μεταφέρονται αιμόφυρτες πάνω σε φορεία, μετά τον βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων.

The airstrike on a maternity hospital in Mariupol wounded women waiting to give birth and buried children in rubble as Russia’s siege of Ukrainian cities intensified. The World Health Organization confirmed 18 attacks on medical facilities in the war. https://t.co/bMu6CQVkTj — The Associated Press (@AP) March 10, 2022

Deputy mayor of Mariupol: «14 days before it was a peaceful, developing city. Now it looks like destroyed territory. And hour by hour, minute by minute it is flattened by Russian bombing…They are destroying all the civilian infrastructure we have.» https://t.co/BOYd4Qem20 pic.twitter.com/gZgv8IqWTk — MSNBC (@MSNBC) March 10, 2022

Russia bombs the weakest members of society, the pregnant women and their newborns. The enormity of the crimes committed by Russia in the war against Ukraine is hard to grasp. Photo from the Russian attack against a maternity clinic in Mariupol by @EMaloletka. pic.twitter.com/ay8qMW58bi — Anders Östlund (@andersostlund) March 9, 2022

Mariupol today: attack by Russian troops on maternity hospital pic.twitter.com/DElgfIknZA — Oleksiy Matsuka 💪🇺🇦 (@alexmazuka) March 9, 2022

Η Ρωσία ανακοίνωσε πάντως ότι οι καταγγελίες της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις οποίες ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη, είναι «ψευδείς ειδήσεις», εξηγώντας πως επρόκειτο για μια πρώην μαιευτική κλινική η οποία έχει καταληφθεί εδώ και καιρό από τον στρατό.

«Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι ψευδείς ειδήσεις» ανέφερε ο Ντμίτρι Πολιάνσκι, πρώτος αναπληρωτής μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Πολιάνσκι επεσήμανε ότι η Ρωσία είχε προειδοποιήσει στις 7 Μαρτίου ότι το νοσοκομεία είχε μετατραπεί σε στρατιωτική θέση από τον οποίοι οι Ουκρανοί έριχναν πυρά.