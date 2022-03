Τέσσερα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον σουηδικό εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σουηδίας, σε συνέχεια της στρατιωτικής βοήθειας της τελευταίας στην Ουκρανία και των απειλών της Ρωσίας με «πολιτικές και στρατιωτικές συνέπειες» εάν κινηθεί προς ένταξη στις δομές του ΝΑΤΟ.

«Υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, αντιμετωπίζουμε αυτό το συμβάν πολύ σοβαρά» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σουηδίας.

Η παραβίαση του σουηδικού εναέριου χώρου σημειώθηκε ανατολικά της νήσου Γκότλαντ, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως η Σουηδία έχει αποστείλει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία που περιλαμβάνει αντιαρματικά όπλα, κράνη και θωράκιση σώματος.

«Η Σουηδία προτείνει τώρα άμεση υποστήριξη προς τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Αυτή περιλαμβάνει 135.000 μερίδες μάχης, 5.000 κράνη, 5.000 θωρακίσεις σώματος και 5.000 αντιαρματικά όπλα» δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας προ ημερών.

Η απόφαση αυτή της Σουηδίας δεν έχει προηγούμενο από το 1939, όταν η χώρα είχε βοηθήσει τη Φινλανδία που δεχόταν επίθεση από την ΕΣΣΔ, υπογράμμισε η πρωθυπουργός στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Είχαν προηγηθεί απειλές της Ρωσίας προς τη Σουηδία ότι θα έχει «σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές συνέπειες» σε περίπτωση που η χώρα κινηθεί προς ένταξη στις δομές του ΝΑΤΟ.

