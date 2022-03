Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, όπως αναφέρει ο Independent του Κιέβου.

Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας βρίσκεται υπό ρωσική πολιορκία εδώ και μέρες, ενώ βομβαρδισμοί σημειώνονται σε κατοικημένες περιοχές και κτίρια με διαμερίσματα πολύ κοντά από την πόλη.

Μία από τις εκρήξεις σημειώθηκε κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κίεβο, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, στον σταθμό βρίσκονταν χιλιάδες Ουκρανοί, που επιχειρούσαν να εγκαταλείψουν το Κίεβο.

Παράλληλα, υπήρξαν βομβαρδισμοί κοντά σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

❗️An air alert has been declared almost throughout #Ukraine. Strong explosions are heard in #Kyiv near Borshchagovka.

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022