Τρομακτικές είναι οι εικόνες και τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες από τον πόλεμο που μαίνετα για έβδομη μέρα στην Ουκρανία.

Σε ένα από αυτά, απεικονίζεται μία πολύ ισχυρή έκρηξη από εκτόξευση οβίδας που σημειώθηκε στον οικισμό Μποροντιάνκα που βρίσκεται κοντά στο Κίβεο.

Μάλιστα, η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε από έναν Ουκρανό, ο οποίος εκείνη την ώρα τραβούσε βίντεο από την εμπόλεμη περιοχή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από τη σφοδρή έκρηξη, έσπασαν τα τζάμια του κτηρίου που βρισκόταν ο Ουκρανός και σημειώθηκαν σοβαρές υλικές στιγμές.

A person filmed the moment when a tank fired a shell towards the building where he was. This video would have been filmed in Borodianka, I am working on the geolocation.pic.twitter.com/du5XwFCvnF

