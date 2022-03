Το πρώτο φως της ημέρας σήμερα Τετάρτη, φέρνει συγκλονιστικές εικόνες από το Χάρκοβο, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας μετά από τον βομβαρδισμό των Ρώσων, στα πλαίσια της εισβολής που μαίνεται για έβδομη ημέρα.

Το Χάρκοβο έχει πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους και τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, μετά το χτύπημα σε κτίριο διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν την κεντρική πλατεία και άλλα σημεία στο κέντρο της πόλης.

Οι εκρήξεις ισοπέδωσαν κατοικημένες περιοχές και ο κόσμος έτρεχε και πάλι να βρει ασφαλές σημείο να κρυφτεί προκειμένου να προφυλαχτεί από τον βομβαρδισμό των Ρώσων.

Δείτε τα βίντεο που δημοσίευσε στο twitter to NEXTA:

⚡️This is how #Kharkiv looks in the morning after a hard night under the massive shelling of #Putin‘s occupiers. pic.twitter.com/pcIkE4rx7s

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022