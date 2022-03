Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουάσιγκτον, μετά από πληροφορίες για παρουσία ενεργού σκοπευτή σε πυρηνική βάση της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Russia Today, ένα τμήμα της πυρηνικής εγκατάστασης Hanford στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχει τεθεί σε lockdown και οι υπάλληλοι έχουν ειδοποιηθεί να είναι έτοιμοι να «τρέξουν και να κρυφτούν», εν μέσω αναφορών για ενεργό σκοπευτή στην περιοχή.

Οι εργαζόμενοι στο κτίριο 2750E στην περιοχή 200 East Area του εργοταξίου έχουν φύγει από το σημείο, ενώ όλο το προσωπικό του εργοταξίου έχει λάβει οδηγίες να πάει σε κλειστούς χώρους και ολόκληρο το εργοτάξιο του Χάνφορντ έχει τεθεί σε lockdown, δήλωσε το Υπουργείο Ενέργειας την Τρίτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για πυροβολισμούς δεν επιβεβαιώνονται.

Authorities are responding to a report of a possible active shooter in the 200 East area, which is near the center of the Hanford Site. Employees in nearby buildings are currently in lockdown. For more information, visit https://t.co/o11YHxEAkB and click on the orange banner. pic.twitter.com/PeF0jOplOw

— Hanford Site (@HanfordSite) March 1, 2022